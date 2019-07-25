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請2天休11天、省45%！2020機票「這時買」終極請假攻略大公開

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▲Skyscanner2020推薦出國目的地。（圖／Skyscanner提供）

▲旅遊搜尋平台推薦2020年出國目的地。（圖／Skyscanner提供）

記者彭懷玉／綜合報導

進入下半年，覺得今年還沒玩夠的民眾，其實已經可以開始規劃明年出遊行程了，旅遊搜尋平台今（25日）公布明年CP值高的旅遊目的地，今年跨年假期較短，建議旅客不妨選擇鄰近的東京、大阪、首爾等地，建議4、5個月前開始關注機票價格，可能有約18~20%的優惠折扣。

據Skyscanner資料顯示，跨年及農曆春節為連續假期中最熱門的出國連假，平均票價也因此偏高，建議旅客選擇鄰近的東京、大阪、首爾等目的地，若在4、5個月前開始關注機票價格，可能有約18~20%的優惠折扣。另外像是有「東方巴黎」之稱的胡志明市，出發前5個半月有機會搶到比平均價便宜45%的優惠價格。

▲Skyscanner2020推薦出國目的地。（圖／Skyscanner提供）

▲農曆新年的部分，民眾只要多請2天特休，便可擁有長達11天的連假，最佳訂票時機大約落在7-8月。（圖／Skyscanner提供）

至於農曆新年的部分，民眾只要多請2天特休，便可擁有長達11天的連假，最佳訂票時機大約落在7-8月，相當適合民眾規劃長程旅遊，推薦溫哥華、阿姆斯特丹和墨爾本等地，平均票價2.5萬即能飛出國過年，享受充滿異國風情的新年假期。

▲▼加拿大溫哥華卡皮拉諾吊橋。（圖／記者賴文萱攝）

▲加拿大溫哥華卡皮拉諾吊橋。（示意圖／記者賴文萱攝）

Skyscanner表示，再來的228紀念日、五一勞動節，以及國慶日恰巧碰到週末湊成3天連假，而清明節、端午節，以及中秋節則是4天連假。其中2月15日、6月20日，以及9月26日共3天需要補上班上課，民眾安排行程時得多加留意。

據Skyscanner資料統計，端午及中秋連假平均票價都不算太高，建議不妨選擇此時出遊，且兩個連假都是搭配3天特休便有8天休假。另外，清明連假出遊也不錯，票價還算在可接受範圍，因此多數人選擇此時出遊。

關鍵字： 請假 終極請假攻略 Skyscanner

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