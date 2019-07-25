省360元！原民這5天、基隆人週三免費玩海科館 還有露天電影院

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▲為響應8月1日原住民族日，基隆海科館推出原民5日限定優惠 。（圖／海科館提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

為響應8月1日原住民族日，海洋科技博物館於7月27日及8月1日至4日共5天，原民憑證免費參觀主題館及特展，27日現場舉辦原民嘉年華，另有露天電影和典藏拼板舟開放參觀，若你不是原住民朋友，基隆人也能於每週三享用同樣優惠，現省360元，避暑躲雨之餘也兼寓教於樂意義。

▲海科館27日現場舉辦原民嘉年華活動。

海科館表示，27日的嘉年華邀請到阿美族創作歌手馬路大‧以夙、基隆市原住民部落大學、太平洋社區凡扎萊教室等表演，現場播放露天電影《巴克力藍的夏天》，飛魚飛機趣味競賽及市集，讓民眾藉由不同面向更了解原住民文化特色。

海科館也以達悟族、阿美族為主題，在海洋劇場大廳規劃出微型展，讓民眾認識原住民的海洋生態智慧，而在主題館3樓播放《划大船》紀錄片，記錄2001年林建享與達悟族好友shyaman vengayen （郭健平）在蘭嶼造舟過程，並成功划行到台灣的首例。

▲基隆海科館每週三基隆人免費參觀主題館和特展。（圖／記者林敬旻攝）

海科館研究典藏組主任徐鳳儀說，以海科館所典藏的蘭嶼達悟族拼板舟為例，達悟族朋友在造船過程中蘊藏著許多生態智慧，從船底龍骨到船舵，不同部位選擇不同的木材，造舟過程人手一斧，所使用的工具與測量皆靠隨手取得的物件，而海科館的達悟族拼板舟目前典藏於開放式蒐藏庫房，除了7月27日活動開放參觀外，7至8月每週六下午2點至5點供民眾免費參觀。

▲達悟族拼板舟目前典藏於開放式蒐藏庫房，除了7月27日外，7至8月暑假每週六下午2點至5點供民眾免費參觀。

若你不是原住民，基隆人也有好康，每週三海科館免費開放基隆人參觀主題館及兩大特展，包含互動沈浸式的「海科X故宮 海錯奇珍特展」、「登陸。作戰兩爬動物特展」等，成人組合票現省360元，需出示身分證相關證明。

▲基隆人每週三海科館免費參觀，包含主題館及沈浸式的「海科X故宮 海錯奇珍特展」、「登陸。作戰兩爬動物特展」 兩大特展。



國立海洋科技博物館

地址：基隆市中正區北寧路367號

主題館|海洋劇場|區域探索館

平日 9:00-17:00 例假日 9:00-18:00

每週一、除夕休館

逢國定假日、連續假期照常開館