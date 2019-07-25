她遲到又迷路竟成童玩節千萬人次幸運兒　獲贈住宿券＆機票＆永久入園券

▲宜蘭童玩節25日破千萬人次，幸運兒是桃園的古惠琴（右）。（圖／游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

2019年邁入第24年、第20屆的「宜蘭國際童玩藝術節」，歷年累積遊客人次在25日破千萬！這名千萬遊客是來自桃園中壢的古惠琴，是首次來童玩節，而且是晚出發又開車走錯路！她和老公帶著兩名5歲、7歲的女兒，25日上午10點8分買票開車要進入童玩節園區，當大門口工作人員告知她是童玩節千萬人次幸運兒時，她感到受寵若驚。

▲宜蘭童玩節25日破千萬人次，幸運兒是桃園的古惠琴（右2）。（圖／游芳男翻攝）

童玩節千萬人次幸運兒的古惠琴說，全家是第一次到宜蘭童玩節遊玩，和桃園好朋友共4家人相約在童玩節相會，朋友早上7點出門，她和家人7點半出發又走錯路，晚一點才入園，卻意外成為童玩節第一千萬人次的幸運兒。

宜蘭縣長林姿妙是贈送「礁溪老爺五星級飯店住宿券」、兩人同行「台北香港來回機票」一組，以及可以終身入園的永久童玩護照大獎時，古惠琴全家人笑得合不攏嘴，她說以後每年一定會持童玩護照，年年造訪宜蘭童玩節。

▲宜蘭童玩節25日破千萬人次，幸運兒是桃園的古惠琴（左4）。（圖／游芳男翻攝）

宜蘭縣長林姿妙指出，宜蘭童玩節歷經20屆，無數工作人員的全心投入，才能樹立千萬人次的新里程碑，她特別代表歷任縣長感謝這麼多年來300多個國外團隊參與演出，以及千萬人次遊客支持，還有歷年工作團隊的辛苦付出，現在只要提到童玩節大家就會想到宜蘭，「宜蘭國際童玩藝術節」已經成為宜蘭文化品牌，未來每一年還會再繼續辦下去，產生第2千萬、3千萬…的遊客！

▲宜蘭童玩節25日破千萬人次。（圖／游芳男攝）

1996年創辦的「宜蘭國際童玩藝術節」，最早的構想來自法國「亞維儂國際藝術節」，當時發現世界各地並沒有任何一個藝術節是以「童玩」為主題，「宜蘭國際童玩藝術節」因而誕生，活動以展覽、表演、遊戲與交流為四大主軸，突顯「在地文化」、「親子同樂」、「學習交流」、「四海一家」等特色，童玩節也為台灣開啟了一扇與世界接軌的窗口。

2010年獲聯合國教科文組織(UNESCO)轄下「國際民俗藝術節協會(C.I.O.F.F)」認證，也是亞洲第一個以「兒童」為主題獲認證的國際民俗藝術節；2012年獲選為交通部觀光局「台灣觀光年曆」特色觀光活動；2014年獲天下雜誌「金牌服務大賞」。

▲宜蘭童玩節25日破千萬人次。（圖／游芳男攝）

舉辦20屆到25日為止，已經累積來自98個國家，376個團隊來台，這個數字隨著團隊陸續抵達，還會持續再增加。每年來自世界各地的民俗舞蹈團隊除了演出外，在宜蘭縣政府文化局及親善團隊的接待下，進行社區參訪、文化及民俗體驗，並與縣內學校活動交流，體驗宜蘭也將宜蘭行銷到國際。宜蘭童玩節成為台灣參與國際文化領域事務的重要平台，宜蘭以軟實力進行城市外交，每年暑假宜蘭就是童玩聯合國。

宜蘭童玩節在2018年，累積入園遊客數980萬7870人次，2019年童玩節以「蛻變」為主題，活動內容全面升級，開園時間從早上9點到晚上9點，除了往年受歡迎的清涼消暑戲水設施、各國民俗團隊同台交流外，在展館增加虛擬實境互動體驗，下午4點起增加星光場加碼國際級專業特色亮點及遊藝踩街團隊，同時夜間有夢幻水舞燈光秀。

開園後好評不斷，入園遊客快速增加，在25日童玩節歷年累積入園遊客數突破千萬人次，朝下一個千萬人次邁進。而除了千萬人次幸運兒獲贈大禮外，其他民眾還有機會中大獎，「繽紛尋寶盒」上傳照片轉扭蛋活動，週週送出「台北香港來回機票」或「礁溪老爺五星級飯店住宿券」。為鼓勵遊客參與童玩節，今年並加碼「來童玩送汽車」，凡是購票入場的遊客，都有機會把價值約70萬元的汽車開回家，主辦單位將在8月18日閉幕典禮中公開抽獎！

宜蘭縣長林姿妙強調，童玩節開辦第24年、第20屆，當初第1屆由爸媽帶著造訪童玩節的小朋友，現在長大成人帶著自己的小孩一代傳一代到童玩節遊玩，未來宜蘭童玩節會年年繼續舉辦下去，並且不斷求新求變，讓每一位到訪遊客找回最純真、最快樂的童心，留下滿滿美好回憶，深深感受「宜蘭是兒童夢土」，這是宜蘭縣政府舉辦童玩節最原始的初心及最大的成就感！

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