宜蘭地標龜山島龜首土石崩塌　「塵砂揚起」賞鯨遊客驚呼

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭人精神地標的龜山島，龜首岩石風化在23日又再崩塌，當時載客賞鯨豚的頭城烏石港賞鯨船凱鯨號也拍下珍貴畫面，岩石落下揚起塵土也令遊客驚呼。東北角風管處表示，崩塌屬大自然正常風化現象，賞鯨船載客繞島賞景時，基於安全均會保持百公尺以上距離。

▲宜蘭人精神地標龜山島龜首岩石風化崩塌，塵土揚起令賞鯨遊客驚呆。（圖／頭城烏石港賞鯨船凱鯨號提供）

▲宜蘭人精神地標龜山島龜首岩石風化崩塌，塵土揚起令賞鯨遊客驚呆。（圖／頭城烏石港賞鯨船凱鯨號提供）

宜蘭頭城烏石港賞鯨船凱鯨號，23日上午載客出港賞鯨，在繞龜山島賞景時，正巧遇上自然奇景，看到了龜首處岩石，因自然風化持續崩塌約1分鐘，落石自龜首高處滾滾而下，並揚起陣陣塵土，船上目睹的遊客是驚呼不已。

▲宜蘭人精神地標龜山島龜首岩石風化崩塌處。（圖／頭城烏石港賞鯨船凱鯨號提供）

東北角風管處表示，龜首除了是不開觀光的地區，更是龜山島風化較嚴重區域，有地震時，龜首岩石不耐震常零星崩塌，而23日的崩塌現象，也屬正常的風化現象。

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