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為七夕情人晚餐耍浪漫　老乾杯的浮誇寶盒打開後是心型日本和牛

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▲為七夕浪漫晚餐添情趣　老乾杯的浮誇寶盒打開後是心型日本和牛。（圖／記者黃士原攝）
▲老乾杯的浮誇寶盒打開後是心型日本和牛。

記者黃士原／台北報導、攝影

七夕、父親節將至，主攻頂級燒肉的老乾杯，特別打造象徵盛裝浪漫愛情的「寶盒珍藏」，裡面放著被細修成愛心形狀的A5日本和牛被，表達濃濃愛意，為情人增添情趣，單點2080元、套餐牛排換購價升級價880元。

針對情人，老乾杯特別打造象徵盛裝浪漫愛情的「寶盒珍藏」，打開寶盒是佈滿細緻雪花紋的A5日本和牛，超浮誇擺盤在煙霧繚繞的乾冰映襯下更顯浪漫，為情人間增添情趣，8月2日至7日限期供應。8月8日至11日則是推出父親節限定-薄切紐約客，入口即化的柔嫩，如同父愛深藏在內心的柔軟。

▲為七夕浪漫晚餐添情趣　老乾杯的浮誇寶盒打開後是心型日本和牛。（圖／記者黃士原攝）
▲套餐牛排換購價「寶盒珍藏」升級價880元。

▲為七夕浪漫晚餐添情趣　老乾杯的浮誇寶盒打開後是心型日本和牛。（圖／記者黃士原攝）
▲A5日本和牛入口即化。

而老乾杯於8月2日至11日期間，精選頂級肉品推出節慶限定「和牛套餐」，每套3960元/雙人，，義大利帕瑪生火腿嫩葉沙拉是前菜，主餐使用A5日本和牛、MBS7-9+澳洲和牛與西班牙Bellota伊比利豬三款最高等級肉品組成「特製燒肉拼盤」，包括紛雪燒、上等牛五花、牛舌、牛肋條、日牛姿切、日牛牛排等部份。不吃牛的客人，也有主打伊比利豬的「豐盛套餐」提供情人享用，每套3600元。

▲為七夕浪漫晚餐添情趣　老乾杯的浮誇寶盒打開後是心型日本和牛。（圖／記者黃士原攝）
▲父親節限定-薄切紐約客。

▲為七夕浪漫晚餐添情趣　老乾杯的浮誇寶盒打開後是心型日本和牛。（圖／記者黃士原攝）
▲伊比利霜降。

▲為七夕浪漫晚餐添情趣　老乾杯的浮誇寶盒打開後是心型日本和牛。（圖／記者黃士原攝）
▲名物塩蔥燒。

同時推出期間限定松露鴨肝釜飯，使用日本七星米烹煮，搭配黑松露與頂級匈牙利鴨肝，單點520元、套餐換購價400元。

老乾杯也在8月1日至18日推出豐盛「七夕撩妹情人套餐」，每套2480元，特別在「和牛拼盤」附上有著「此刻牛郎有織女，而我眼裡只有你」等的「撩妹小語」字卡，讓男性友人在用餐中逗心上人一笑，趁機表白、帶回心愛人的心。南港中信店、台中中港店於即日起搶先開賣。

關鍵字： 美食情報 老乾杯

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