▲南科文青美食！上市櫃女主管棄高薪，創業圓夢只因這原因。（圖／店家提供，以下同）

記者吳思瑤／台北報導

夢想來自於突如其來的動力！每個人總懷抱著無限夢想，但真正要實行卻遲遲不敢。位在台南新市區南科附近，有間「8貝果-手作貝果」，別看它小小間店面，每天都有新鮮出爐的不同口味，但其實老闆會打造這間手作貝果店，背後的故事令人動容。

▲位在台南新市區「8貝果-手作貝果」，為一輩子的好姊妹圓夢。

「8貝果-手作貝果」老闆原本在一間上市櫃公司擔任女主管，待遇非常好，但卻因為一場突如其來的意外，使得她最好的姊妹車禍身亡，令她非常心痛感傷。事來的突然，卻無法為她做點什麼。回想起過去共同回憶，兩人都對手作麵包很有興趣，最喜歡的就是貝果，常利用空檔時間一起到市集擺攤。於是豪不猶豫的下決心創業，打造了這間充滿愛和溫馨的手作貝果店。

▲早上7點開賣，下午4點推出新口味，成為南科早餐、下午茶首選。

使用法國麵粉與日本鳥越純芯高筋麵粉製作，調整出較軟的貝果口感。看見每一顆飽滿的貝果，都能感受老闆滿滿用心。一般人對於貝果的印象都是很硬、吃起來嘴巴好酸，但「8貝果」出品的完全不會，吃起來柔軟入口，甚至烤過後又更加分。

▲店家特製貝果堡套餐，每天都有不同口味貝果任你挑。

成為南科人必吃的早餐、下午茶首選，有些人還會特地來訂購宅配，店家每天7點開始營業至晚上6點半，每天下午4點出爐不同口味，不管是原味、果醬(巧克力、花生、草莓)、甚至還有帶點茶味、酒味等大人口味都有；或是起司、蛋沙拉、鮪魚等鹹口味等多重選擇。另外「8貝果」還有一道獨家招牌就是鮮奶茶，奶茶控千萬不要錯過，嚴選台灣無香草精紅茶葉，搭配日本三溫糖和義美牛奶，享受吃貝果的同時，也能喝到好茶。

▲奶茶控必喝「8貝果」獨門招牌鮮奶茶，不甜不膩口感絕佳。

踏上圓夢之路不容易，但透過這股動力讓老闆放棄高薪待遇，開啟創業之路，「完成姊妹之間的夢想是我能最後替她做的事」也因為有這份感情，讓她更有勇氣，不怕辛苦只為圓夢，看似小小簡單的貝果，帶給她安定，老闆更希望，吃過的人都能和她一樣，勇敢成長。