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IG爆紅！小覓秘麵食所「鮮燙玫瑰牛肉麵」　能選麵條、肉質嫩又甜

享受生活不無聊。規小孫 規小孫

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點評：天啊這個肉會不會太美：））））
ETtoday餓勢力

▲台南小覓秘麵食所。（圖／規小孫提供）

文、圖／規小孫

沒吃過豬也看過豬走路！沒吃過「小覓秘麵食所」的「鮮燙玫瑰牛肉麵」，我倒是真的看過不少它的誘人模樣～終於啊終於，我們終於來吃它啦！就在我們這次住在新光小西門附近的夜晚，晚餐不加思索的就來一嚐它的真面目！雖然現在「小覓秘麵食所」已經沒有像之前那樣一位難求（畢竟夏天吃麵的人可能比較少些 ＸＤ但夜晚人潮依然沒斷過、人來人往的，桌上幾乎都有這道令人垂涎欲滴的粉紅色牛肉麵，吃過之後的我們也給了它一個大拇指～如果你（妳）來台南玩，剛好住附近、剛好來逛藍曬圖文創園區，來這裡吃午餐或者晚餐是挺不錯且方便的選擇呦～

▲台南小覓秘麵食所。（圖／規小孫提供）

▲台南小覓秘麵食所。（圖／規小孫提供）

「小覓秘麵食所」就在新光小西門對面、台南藍曬圖文創園區裡，其實大概一年前我們就想進來吃那碗火紅的牛肉麵～但是因為那時候夯到爆的它，當下聽說要等一個多小時的我們便離開了！畢竟那時正餓著，所以就這樣一直放在口袋裡待訪著。

這次因為住在新光小西門這頭，所以當晚的晚餐我們就決定散步來這吃～吃飽還可以走路到附近的「你我他之家」買鴨舌雞爪和啤酒，回飯店配金曲獎 。終於來到「小覓秘麵食所」當然很期待，那天剛好一樓就有位置～所以我們直接就在這有著自然光的窗邊位並肩坐了下來，天還沒黑、肚子有點小餓，那刻格外期待那碗熱騰騰的牛肉麵：）

▲台南小覓秘麵食所。（圖／規小孫提供）

▲台南小覓秘麵食所。（圖／規小孫提供）

Menu：https://www.facebook.com/pg/littlesecret17/menu/?ref=page_internal

完整 menu 可以直接點上面的粉專網頁～那天我們倆點了一碗期待已久的「鮮燙玫瑰牛肉麵」和自己看了名字就想吃看看的「黑金蒜頭燉雞湯麵」， 其實 menu 上有 A、B、C 三種套餐可以選（搭配小菜、飯食等），不過因為我們沒有很餓，所以只有額外點了想試試的「啤酒椒麻豬五花」和一瓶冰涼的「冷泡茶」來消暑解渴：）

鮮燙玫瑰牛肉麵＄190

▲台南小覓秘麵食所。（圖／規小孫提供）

▲台南小覓秘麵食所。（圖／規小孫提供）

我相信肯定很多人比我們還早之前就來「小覓秘麵食所」吃「鮮燙玫瑰牛肉麵」了～XD畢竟它都紅了這麼久我們才來，在IG上搜尋 #台南美食 到如今還是會偶爾發現它的出現，你（妳）是不是也吃過了啊？！不得不說「小覓秘麵食所」真的很會，也真的是間用心想將「麵食」做創新的餐廳～像是這道「鮮燙玫瑰牛肉麵」和其他麵食一樣，都是可以針對麵條做選擇，綠色的翡翠菠菜麵、白色波浪寬麵和我們倆一致偏愛的「博多極細麵」三種。

▲台南小覓秘麵食所。（圖／規小孫提供）

▲台南小覓秘麵食所。（圖／規小孫提供）

▲台南小覓秘麵食所。（圖／規小孫提供）

▲台南小覓秘麵食所。（圖／規小孫提供）

而「鮮燙玫瑰牛肉麵」非常特別，鍋裡下半部的麵是已經煮熟的狀態，上半部的粉紅色牛肉片則是完全未熟的，一片片捲曲在一起的樣子真的好像玫瑰花啊！上桌時店員還會很貼心的詢問「要不要拍照啊～」，等拍好之後她們就會提一壺熱騰騰的高湯來加湯，隨著熱湯的注入，那一片片粉紅色的牛肉開始由粉轉白，輕輕夾起燙一燙，牛肉片差不多呈現五分熟～此時入口真是美味極了！好嫩、好鮮甜，難怪網路上的風評一片好，光是為了這現點現沖的「鮮燙玫瑰牛肉麵」就足以讓人印象深刻！

黑金蒜頭燉雞湯麵＄250

▲台南小覓秘麵食所。（圖／規小孫提供）

▲台南小覓秘麵食所。（圖／規小孫提供）

因為不想兩個人都點一樣的，所以自己看了 Menu 思考了一下該額外點道什麼～結果那「黑蒜」兩個字，馬上吸引住我的目光！再仔細看看剛好是我愛吃的「雞腿」，二話不說另一道就「黑金蒜頭燉雞湯麵」啦！XD結果就在我們專注著那碗牛肉麵時，另一位店員就從旁邊悄悄的將這碗好仙的湯麵送上桌！有那麼一瞬間我內心真的在想，這什麼鬼呀～～～為什麼我的「黑金蒜頭燉雞湯麵」比牛肉麵還誇張，居然乘雲駕霧而來！「小覓秘麵食所」到底還有什麼花招？！

▲台南小覓秘麵食所。（圖／規小孫提供）

▲台南小覓秘麵食所。（圖／規小孫提供）

不只上桌的排場十足，那碗裡的香氣更是一秒擄獲我的心！因為那「黑蒜」的香氣太太太迷人了～我光是聞著那香氣，就久久不能自己！一把夾起這支雞腿更是種透到骨子裡的模樣，輕輕一撕完全是骨肉分離！燉得好透、好軟嫩啊！來上一口清湯，或許該說它根本就是碗雞汁濃郁的鮮雞湯，黑蒜的蒜香與甜味完全融入了雞湯中，熱呼呼的、香噴噴的，那一刻讓我想起小時候媽媽燉的雞湯了：）

啤酒椒麻豬五花＄70

▲台南小覓秘麵食所。（圖／規小孫提供）

別看這「啤酒椒麻豬五花」，老實說我們也沒想到這道小菜居然讓我們如此印象深刻！類似的小菜我們沒吃過，雖吃不出啤酒的滋味（莫非我們平常喝太多XD但那迷人的椒麻香好開胃、好麻好香！好吃的讓我連最下方的青菜都沾著那剩餘的椒麻醬汁給吃了，看我有多愛～當然這豬五花更不用說了！塊塊鮮嫩彈口，搭配上那特製的椒麻淋汁，完全不用擔心五花太油太膩，還沒覺得油膩就已經吃光光嚕XD

看到這吃過的人是否想起記憶中「小覓秘麵食所」的味道啦？！如果你（妳）和我們一樣，到現在都還沒有來那碗宛如玫瑰花般的牛肉麵，嘿嘿～下次來到藍曬圖文創園區可千萬別再錯過了！「黑金蒜頭燉雞湯麵」和招牌「鮮燙玫瑰牛肉麵」我們都很喜歡，推薦給你～

小覓秘麵食所

地址：台南市西門路一段689巷17號
電話：06 222 4970
時間：11：00－20：30

享受生活不無聊。規小孫　FB

關鍵字： 小覓秘麵食所 台南美食 達人美食 美食情報 規小孫 藍晒圖美食 台南牛肉麵

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