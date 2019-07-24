聽歌、吹海風超放鬆！澎湖地質音樂祭開跑　還有李千那站台

點評：走啦～去澎湖玩

文／Sharelife分享生活

圖／交通部觀光局

「澎湖地質音樂祭」透過音樂會讓民眾能更加認識澎湖的人文地質景觀，來一場知性感性的快樂深度旅遊！

澎湖擁有豐富的玄武岩地形，在世界各地極少能在同一地區欣賞多元且不同的地質景觀，如小門鯨魚洞、桶盤、虎井的柱狀玄武岩、七美的石獅、員貝的百褶裙、石筆、鳥嶼的海蝕洞、西嶼的池西岩瀑等。

澎管處暑假期間舉辦「澎湖地質音樂祭」，首場開幕音樂會在奎壁山地質公園舉辦，在粉紅坦克符瓊音壓軸的音樂響宴之後，接續還有三場分別在特殊地質景觀前舉辦的地質音樂會，首先於7月27日在大菓葉玄武岩舉辦「大菓葉歡樂音樂會」，特別邀請YOYO台水果家族的番茄姐姐帶小朋友唱唱跳跳，現場還有小丑氣球秀、驚奇魔術秀、魔幻泡泡，讓小朋友邊玩邊認識澎湖地質。

8月3日則是在小門鯨魚洞舉辦「小門鯨魚洞海洋音樂會」，邀請完美女音李千那及最在地的好地樂團及騎海豚樂團，帶民眾與音樂、地質、海洋一起搖曳；另外8月10日將在林投公園有的寶島仲夏音樂節，邀請情歌王子陳昇主唱，以上今夏最夯的「澎湖地質音樂祭」系列的音樂活動，力邀大家到現場享受音樂與地質的共鳴曲。

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）