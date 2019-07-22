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只有60席　礁溪長榮鳳凰邀首爾米其林一星客座

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▲只有90席　礁溪長榮鳳凰邀首爾米其林一星客座。（圖／記者黃士原攝）
▲慢煮高麗人蔘雞粥。（圖／礁溪長榮鳳凰提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

想品嚐最道地的韓國料理，不用搭飛機，長榮鳳凰酒店（礁溪）把韓國美食搬來宜蘭，邀請榮獲米其林一星的HANSIKGONGGAN韓食空間主廚趙希淑到館客座，自9月19日起，連續3晚在長榮鳳凰酒店（礁溪）煙波亭推出8道式晚間套餐，「韓食空間 首爾米其林」晚宴，每日限量30席，每人3,600元+10%，8月31日前預訂可享早鳥優惠價，每人3,200元+10%。

HANSIKGONGGAN韓食空間座落於首爾5大宮殿之一的昌德宮旁，主廚趙希淑認為宮廷料理不應該只存在於歷史書籍中，每個人都有機會能享用這些傳統名菜。她花費許多心力要讓傳統料理更平易近人，而用自己的觀點重新詮釋皇家宮廷菜，以適應現代人的味蕾，兼具現代感、又不失傳統底蘊。

▲只有90席　礁溪長榮鳳凰邀首爾米其林一星客座。（圖／礁溪長榮鳳凰提供)
▲秋季海鮮煎餅鍋。

趙希淑被譽為韓國料理教母，指導過多位韓國明星廚師，也在韓國駐美大使館擔任行政主廚，為了要讓下一代與韓國獨有的飲食文化能有更深的連結，她致力將多年來累積的經驗和研究知識，傳授給年輕一代的廚師，保護韓國飲食文化本質的同時，也注重與時俱進。本次來台，她將與酒店主廚楊峻聯手，運用台灣當地食材，復刻韓食空間首爾本店的經典名菜，融合新舊、極富創意的韓國宮廷菜將要顛覆饕客們對韓國料理的想像。

▲只有90席　礁溪長榮鳳凰邀首爾米其林一星客座。（圖／礁溪長榮鳳凰提供)
▲海膽韓式拌飯。

經典菜色包括有慢煮高麗人蔘雞粥、低溫鮑魚佐大醬冷湯、秋季海鮮煎餅鍋、海膽韓式拌飯，高麗人蔘雞粥是傳統的韓式粥品，以韓國著名的人蔘雞高湯取代水，喝的到綠豆的清甜和雞湯的馥郁；低溫鮑魚佐大醬冷湯以九孔鮑魚簡單川燙後淋入大醬冷湯，芳香的大醬不搶新鮮鮑魚的原始鮮味。

另推出「首爾米其林耀星饗宴」住房專案，9月19日~9月21日雙人入住高級洋式客房，每房13,488元起，8月31日前預訂再享限量房型升等一級及加贈紅酒一瓶。

▲只有90席　礁溪長榮鳳凰邀首爾米其林一星客座。（圖／礁溪長榮鳳凰提供)
▲米其林主廚趙希淑(中下)及團隊、長榮鳳凰主廚楊峻大合照(右下1)。

關鍵字： 美食情報 長榮鳳凰 HANSIKGONGGAN

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