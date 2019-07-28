在地人也愛吃！桃園「洪記涼麵」清爽開胃　還有大腸蚵仔麵線

點評：好想來一碗！





文、圖／Viviyu旅遊美食世界

天氣炎熱到真讓人吃不消，想到這間一直很想去『洪記涼麵』，販售大家所喜愛涼麵與大腸蚵仔麵線，最適合在夏季作為正餐來吃，不會吃到滿頭大汗清爽又開胃，尤其是家中小朋友超愛吃涼麵，每次都可以吃上好幾碗，趕緊來看看當天吃到哪些美味料理。

店家就在民族路路旁，紅底白字的招牌顯眼好找，因為擔心不好停車，還特地騎摩托車前往用餐。

開放式的廚房環境，看到每道餐點製作過程，同時有五個員工在忙碌著，就知道受到歡迎程度。

桌上有裝成一袋袋包好裝好的涼麵，方便外帶客人可以快速購買，買回家放在冰箱裡想吃隨時都有。

店裡內用桌數不會很多，稍微人多一些就很容易客滿，有著涼涼冷氣用餐還滿舒服。

所販售餐點種類還滿多，而且飯麵有區分大小碗可選擇，並有多種湯品可以搭配。

主要是來吃涼麵與大腸蚵仔麵線，絕對不會想錯過必吃的美味，再配上味噌湯就是美味的一餐。

另外值得一提是桌上辣椒油，雖然真的很辣，但只要滴幾滴在食物中，瞬間散發著迷人辣香味，更加能引起食慾胃口大開。

大腸蚵仔麵線（小）＄45



當天才接近中午時間，蚵仔已經被用完了，可見也是同樣大受歡迎，雖然上桌立刻變成大腸麵線。

這碗麵線糊看起來也不簡單，麵線很多沒有太湯水，具有口感不會太過軟爛，難怪受到大家喜愛。

所添加的大腸滷得很入味，軟爛程度也恰到好處，在嘴裡多嚼個幾下別有一番滋味。

涼麵（小）＄40



點小份是特別要給小朋友吃的份量，綠色小黃瓜絲佈滿上面格外清爽，夏天還是涼麵最對胃口。

所淋上的芝麻醬真的滿多，香甜帶點微酸鹹味道混合在一起，尤其蒜香味較為稍重些，入口時濃郁芝麻香氣瞬間撲鼻而來，難怪這樣受到大家歡迎。

涼麵（大）＄50



擔心吃不飽可以選擇大涼麵，這樣大碗份量可以讓人吃很飽，價格上也只差十元而已，真的很物超所值。

味噌湯＄25



我家小朋友本來就很喜愛喝味噌湯，只吃涼麵會較乾要配上味噌湯才適合，不會太淡喝的到味噌味，裡面還有添加上豆腐塊滿超值的。

味噌綜合湯＄45



如果想喝較豐盛些的湯品，可以點碗這樣的綜合湯，裡面會加上蛋花、貢丸更添豐富感。

印象中所加入的貢丸有兩個，還滿大顆具有Q彈的口感。

所打上的蛋花在湯裡一絲一絲漂浮著，多了份軟嫩口感在其中，混合著味噌香氣一起入口真美妙。

初次來到洪記涼麵用餐，品嚐店內拿手餐點的美味，不管是涼麵或大腸蚵仔麵線，都有著獨特的迷人風味，花費不到三百元就可以飽餐一頓，用餐座位舒適可以大快朵頤一番，完全不用擔心天氣炎熱吃不下，喜愛涼麵的朋友更加不能錯過，介紹給還沒吃過的朋友作為用餐參考。

洪記涼麵

地址：桃園市桃園區民族路210號

電話：033352997

營業時間：05：30～15：30（每週日公休）



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