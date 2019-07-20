台東鐵花步道「心市集」暖心登場　民眾拍照打卡就送好禮

▲▼鐵花步道辦理為期8週的熱氣球市集，縣府在其中也設置「心市集」攤公益攤位-。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣「心市集」活動自7月19日起至25日於鐵花步道熱鬧登場，包括上傳IG打卡後即可搖獎拿好禮、「一起成為V型人」活動享縣民同等福利、道安宣導送冰棒、台東好物品牌行銷等，以及安排街頭藝人演出，歡迎國內外旅客攜家帶眷來參加，體驗暖心之外，一起加入活動打卡拿好禮。

2019「台灣國際熱氣球嘉年華」6月底在鹿野高台熱鬧展開，同時縣府也特別在鐵花步道辦理為期8週的熱氣球市集，其中一攤由縣府各局處設置公益攤位-「心市集」與民互動，主打「貼心、暖心、大心」，訴求「不用客氣，當自己家，最貼心、暖心、大心的服務就在心市集」，透過溫馨舒適的布置，希望讓來到這個攤位的遊客都有回到家裡的暖心感。

▲▼鐵花市集高掛由日本小學為祝福台東熱氣球嘉年華而特別彩繪的熱氣球小燈。

20日「心市集」特別邀請義大利、日本等外籍人士表演，鐵花市集也高掛由日本5縣市小學為祝福台東熱氣球嘉年華而特別彩繪的熱氣球小燈，現場展現聽覺、視覺及觸覺的多重享受。現場接續有多場活動與民互動，讓遊客在鐵花村漫步的同時，參加小遊戲拿獎品，拍照打卡留下美美的身影。

▲現場有多項互動遊戲，遊客可參加遊戲拿獎品。

心市集首波活動為「台日聯合祝福」，邀請民眾現場拍攝來自日本的熱氣球祝福小球照片，上傳IG打卡後即可搖獎拿好禮。第二波推出「一起成為V型人」活動，只要下載 TTPush 成為新會員，就可以獲得運動毛巾一條，並享有與台東縣民同等福利，像是初鹿牧場入園優惠及活水湖一票玩到底等專案價。第三場則是交通安全宣導，鼓勵大家回答交通問題，拍照上傳就送清涼消暑的冰棒一支。

心市集期間除了市集活動之外，也安排了台東好物品牌行銷、菸酒及商品標示，以及消費者保護宣導等，搭配本地特色美食、街頭藝人表演等，讓大家有得吃有得玩，台東這個夏天的熱氣球嘉年華更添多彩熱鬧的氣氛。