就是要你瘋棒球！　耐斯王子大飯店推棒球主題餐宿

▲▼ 耐斯王子飯店暑假以棒球為主題做號召，推出以棒球為主題餐宿。（圖／耐斯王子飯店提供）

記者翁伊森／嘉義報導

棒球原鄉在嘉義，在地唯一五星級嘉義耐斯王子大飯店，趁著暑假檔期強勢推出以棒球為主題的餐食、住宿套裝行程以及相關文創商品。19日市長黃敏惠、嘉義市旅館同業公會理事長李素珍，王子大飯店總經理曾慶欑共同出席宣傳記者會，合力行銷住宿專案。即日起至8月31日，民眾只要以專案價格3700元+10%，不僅可享兩位12歲以下兒童免費入住含早餐，還贈送棒球手套抱枕、棒球主題糖霜餅乾DIY課程。

▲▼ 耐斯王子飯店棒球麵包。（圖／耐斯王子飯店提供）



嘉義素有棒球主題城市美譽，2014年KANO電影上映後，嘉義更颳起棒球輕旅行風潮，嘉義唯一五星級耐斯王子大飯店推出《NICE PLAY》棒球手套抱枕，大廳豎立兩米高的大型棒球手套互動式裝置藝術，成為飯店打卡熱點，而搭配專案入住，還贈送價值999元的抱枕及價值499元的棒球主題造型糖霜餅乾DIY。

▲▼ 耐斯王子飯店糖霜餅乾。（圖／耐斯王子飯店提供）

若加價購萬國百匯自助晚餐，還可品嘗到現烤、熱騰騰的棒球主題造型雞蛋糕，17F紅檜軒中餐廳也特別推出棒球餐，其中強棒出擊福州丸、絕對不能輸造型豬排、味全龍玉環蝦等，王子烘焙坊更推出巨蛋牛奶麵包及棒球造型麵包相當吸睛。



▲▼ 耐斯王子飯店手套雞排。（圖／耐斯王子飯店提供）

此外，飯店還推出閨蜜兩人暑假期間早餐的限量住宿專案，每房只要2999元+10%，每日限量5間房，還贈送王子酒吧莫凡彼冰淇淋兩球讓您消暑解熱。

