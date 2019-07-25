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只有9個內用位！八德濃厚雞白湯拉麵　還能免費加麵、加飯

Viviyu小世界 viviyu

集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就..

點評：太划算！！！
ETtoday餓勢力

▲桃園小郜家濃厚雞白湯拉麵。（圖／viviyu提供）

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

八德大潤發有間小郜家濃厚雞白湯拉麵是我們近期吃到很喜歡的拉麵，招牌上寫著源自米其林的湯頭配方，湯頭真的相當濃郁帶著尾韻的甘醇香氣，店內僅有9個座位，是間小巧但藏著美味料理的好地方，還提供了免費加麵加飯一次的服務，可以吃很飽，其實有點擔心愈多人知道，以後我會不會吃不到？？

▲桃園小郜家濃厚雞白湯拉麵。（圖／viviyu提供）

▲桃園小郜家濃厚雞白湯拉麵。（圖／viviyu提供）

地點位置就在八德大潤發斜對面，店前方畫有機車停車格，停車的話可能要找附近的停車格位。

▲桃園小郜家濃厚雞白湯拉麵。（圖／viviyu提供）

門口還有等候座位，因為店內僅有9個座位，而且也不能訂位，想吃有可能需要候位，不想久候的方式是中午十二點開門營業就抵達進入用餐。

▲桃園小郜家濃厚雞白湯拉麵。（圖／viviyu提供）

店內的拉麵品項選擇不多，有五款拉麵可以選擇，不想吃叉燒肉也可以選擇海鮮系列，竟然還有加湯的選擇真不錯耶，愛喝湯的朋友可以加湯60元。

▲桃園小郜家濃厚雞白湯拉麵。（圖／viviyu提供）

中午抵達時外頭艷陽高照，坐下來先喝杯冰涼的開水降溫一下很舒服，如果拉麵要吃辣可以先跟老闆說。

▲桃園小郜家濃厚雞白湯拉麵。（圖／viviyu提供）

如果像我們第一次來訪，可以參考一下店家的擊敗濃厚雞白湯四步曲：

一、大口吸麵

二、享用配料

三、細啜湯頭

四、加點白飯

但我們戰力不足，僅完成了前面三步驟就戰敗了，只好下次再來挑戰。

▲桃園小郜家濃厚雞白湯拉麵。（圖／viviyu提供）

收到點單後的老闆立即投身煮麵，老闆娘正在炙燒著叉燒肉，光是聞到香氣就令人十指大動了!

▲桃園小郜家濃厚雞白湯拉麵。（圖／viviyu提供）

鹽味雞白湯拉麵＄180

▲桃園小郜家濃厚雞白湯拉麵。（圖／viviyu提供）

因為是第一次前往用餐，所以我點了招牌的鹽味雞白湯拉麵，是碗很豐盛的拉麵，加入了溫泉蛋半顆、杏鮑菇、玉米筍、叉燒肉、雞胸肉配料很多。

▲桃園小郜家濃厚雞白湯拉麵。（圖／viviyu提供）

我吃拉麵的習慣是會先喝一口湯，才剛喝一口，覺得這湯頭真的是相當濃郁好喝！放著還會有層薄薄的油脂，湯頭相當清澈，好喝好喝～

▲桃園小郜家濃厚雞白湯拉麵。（圖／viviyu提供）

挾了拉麵條是屬於細麵款，吃起來很有彈性算是中硬度是我喜歡的軟硬度，麵條也吸附了湯汁。

▲桃園小郜家濃厚雞白湯拉麵。（圖／viviyu提供）

我先吃了雞胸肉，有先炙燒過，一般的雞胸肉作法會比較乾柴，但小郜家的吃起來很濕潤，像是我平常煮的雞火腿的口感，很好吃呦。

▲桃園小郜家濃厚雞白湯拉麵。（圖／viviyu提供）

叉燒肉也先炙燒過，外圈的吃起來不會很肥反而很嫩，口感很香搭配拉麵剛剛好。

▲桃園小郜家濃厚雞白湯拉麵。（圖／viviyu提供）

沒想到杏鮑菇搭配拉麵也很對味，因為菇類會吸湯汁，讓口感很鮮嫩又多汁。

▲桃園小郜家濃厚雞白湯拉麵。（圖／viviyu提供）

醬油叉燒拉麵＄180

▲桃園小郜家濃厚雞白湯拉麵。（圖／viviyu提供）

ANITA選擇她愛的醬油口味拉麵，看起來湯頭更清爽，味道淡淡的醬油香氣。

▲桃園小郜家濃厚雞白湯拉麵。（圖／viviyu提供）

照例先確認一下湯頭，因為是和日本的湯頭一樣比較重口味，老闆事先會先說明，但我們想試試原湯的滋味，果然對我來說比較鹹一點，鹽味的比較適合我。

▲桃園小郜家濃厚雞白湯拉麵。（圖／viviyu提供）

麵條使用的也是細麵條，同樣會吸附湯汁，口感Q彈，但湯汁的鹹度較高，所以拉麵也較重口味一點點。

▲桃園小郜家濃厚雞白湯拉麵。（圖／viviyu提供）

兩者相較之下我喜歡原味的鹽味雞白湯拉麵多一些，口感也較濃醇香，湯真的很好喝！

▲桃園小郜家濃厚雞白湯拉麵。（圖／viviyu提供）

這次到小郜家濃厚雞白湯拉麵算是母女的週間小約會，正值要升國中的ANITA享受著暑假悠閒時光，吃完還跟我說下回要來挑戰最後一步曲的加白飯，看起來很美味，我則是開始擔心家裡的伙食費應該很可怕吧。

小郜家濃厚雞白湯拉麵

地址：桃園市八德區介壽路二段167-2號
時間：12：00－20：30（每週日、一公休）
電話： 0918-214 231

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