國內299元起、郵輪送迪士尼門票！台北夏季旅展優惠懶人包

▲2019台北夏季旅展今（19日）起一連4天在世貿一館登場。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導、攝影

台北夏季旅展今（19日）起至22日在世貿一館登場，今年邀請品牌旅行社、郵輪、五星級飯店、特色民宿、觀光局處等300家業者參展，撿便宜一向是民眾逛旅展重點，《ETtoday新聞雲》在開幕第一天帶你搶先了解優惠內容。

▲面對琳瑯滿目的近千格攤位，一定要在入場前先到服務台拿張「大會平面圖」。



面對琳瑯滿目的近千格攤位，一定要在入場前先到服務台拿張「大會平面圖」，要怎麼逛、怎麼走最順，有什麼攤位會有有興趣的商品，都可以先用筆標記下來。本次旅展攤位包含公主遊輪、雲頂郵輪集團、旅天下、可樂旅遊、鳳凰旅遊、東南旅遊、信安旅遊、麗寶旅遊、巨大旅遊、喜鴻假期、吉帝旅遊、酷吉旅遊及各大飯店住宿和餐券等。

▲台北夏季旅展開展第一天人潮眾多。

近來郵輪旅遊正夯，台灣已名列亞洲第二大旅遊市場，雲頂郵輪集團行銷經理孫世宗表示，逾15萬噸的世界夢號7月才到基隆港，8月8日起出發前往香港4天3夜，露台房14,800元起，含香港來回機票、香港三趟接駁、郵輪艙房2晚、香港住宿1晚，8月8日、8月22日航次每房再贈送迪士尼樂園門票一張。至於好感度最高的公主遊輪，太陽公主號第2人半價或最高減6,000元，石垣島3天第三、四人每人5,900元起。

▲雲頂郵輪集團攤位現場搬進藍白球池，可以放生小孩免費玩。

▲至於好感度最高的公主遊輪，太陽公主號第2人半價或最高減6,000元，石垣島3天第三、四人每人5,900元起。

雄獅旅遊旗下品牌旅天下以「旅行玩家」主軸參展，推出旅遊產品分級新概念，將全線行程劃分成「保護級」、「輔導級」、「限制級」，優惠包含希臘、西班牙等國38,900元起，日本東北每人最低19,000元起，澳門自由行最低每人3,788元起。

▲旅天下以「旅行玩家」主軸參展，將全線行程劃分成「保護級」、「輔導級」、「限制級」，優惠包含希臘、西班牙等國38,900元起。

國內旅遊的部分，東南旅行社大陸旅行事業本部黃國軒說，國內旅遊只要299元起。四人以下搭「賓士車」從台北車站出發，遊宜蘭安農溪、桃園後慈湖行程，含車資加保險一人只要399元起。搭乘遊覽車玩桃園觀音和新竹北埔老街，含車資加保險一人只要299元起。國外旅遊部分，越南峴港團體遊4人同行1人免費、韓國團體遊只要7,888元、北海道暑假自由行只要14,999元。

▲野柳地質公園今（19日）與雲台山締結為姊妹公園。

台北國際夏季旅展

時間：2019年7月19日至7月22日 上午10時至下午6時

地點：台北世貿一館（台北市信義路5段5號）