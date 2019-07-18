台北夏季旅展19日起登場！世界夢號3天2夜遊香港萬元有找

▲台北國際夏季旅展。（示意圖／記者陳涵茵攝）

記者彭懷玉／台北報導

台北國際夏季旅展明（19日）起在世貿一館登場，一連四天展至22日止，今年邀請國外觀光局、全台知名旅行社、郵輪、五星級飯店、特色民宿、縣市政府觀光局處等上百家業者，推出超值優惠，預估吸引24萬參觀人潮。

台北夏季旅展知名品牌包含公主遊輪、雲頂郵輪集團、東南旅遊、信安旅遊、麗寶旅遊、巨大旅遊、旅天下、可樂旅遊、鳳凰旅遊、喜鴻假期、吉帝旅遊、酷吉旅遊、晶華飯店、圓山大飯店、福華大飯店、福容大飯店、誠品行旅、老爺酒店、美福大飯店等，囊括近1000格攤位、300家廠商共同參與。

▲逾15萬噸「世界夢號」3天2夜香港郵輪不到萬元 。（圖／雲頂郵輪提供）



針對暑假出遊行程，有日本九州5日遊不到3萬，安排搭乘超人氣吉祥物萌熊電車，拜訪KIRARA動植物園看超可愛飛天企鵝。還有遊韓萬元有找、郵輪半價、遊歐低於4萬、國內住宿2折起、餐券美食下殺5折。郵輪在台正夯，包含麗星郵輪暑假期間航程第3人艙房費0元、世界夢號3天2夜香港郵輪假期萬元有找、太陽公主號第2人半價或最高省6000元、盛世公主號第2人半價或最高減1萬元。

▲盛世公主號第2人半價或最高減1萬元。（圖／記者彭懷玉攝）

雄獅旅遊集團旅天下推出希臘、西班牙等歐洲行程，超值價4萬有找，暑假遊日本東北每人最低只要19,000元起，澳門自由行最低每人3,788元起。東南旅行社推出暑假國內一日遊只要299元；越南峴港團體遊4人同行1人免費、韓國團體遊只要7888元、北海道暑假自由行只要1萬4999元。吉帝旅遊則祭出長隆海洋王國澳門星級酒店體驗4日，特價7,999元起。

誠品行旅餐券最低只要45折起，單筆消費滿4500元送牛肉麵組，9000元送阿原禮盒，再加碼贈送誠品人7日暢遊卡，還推出線上旅展限定優惠，可以即買即用。

▲誠品行旅餐券最低只要45折起。（圖／資料照）



主辦單位表示，開幕首日早上10點，於世貿一館大廳活動處排隊之前100名民眾，即可憑號碼牌免費獲得紅包一份，人人有獎，獎項包含日本來回機票、金廈行程、住宿券等。同時紅包中更有3位幸運民眾，將獲得最速吃冰挑戰賽資格，第一名可獲得價值20,000元的日本北海道來回機票。

台北國際夏季旅展

時間：2019年7月19日至7月22日 上午10時至下午6時

地點：台北世貿一館（台北市信義路5段5號）