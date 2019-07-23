ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

外皮金黃酥脆！古亭曾師兄鍋貼水餃專賣店　韭黃內餡飽滿不油膩

食癮，拾影 食癮，拾影

穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市..

ETtoday餓勢力

▲▼曾師兄鍋貼水餃專賣店。（圖／食癮，拾影提供）

文、圖／食癮，拾影

對於古亭的印象，也許是高中時不停歇的補教人生，明明在這裡度過了好幾年的日子，但若是提及到吃的，卻總只想起巷子裡的幾間自助餐，或是麥當勞。其實，拉開汀州路與同安街一帶的Google map，才發現這裡根本是屬於古亭的美食街，大腸麵線、牛肉麵、水餃、肉圓、甜不辣⋯，如果有一張台式小吃地圖，這裡肯定會被畫得密密麻麻。

▲▼曾師兄鍋貼水餃專賣店。（圖／食癮，拾影提供）

▲▼曾師兄鍋貼水餃專賣店。（圖／食癮，拾影提供）

而在同安街裡，除了生意總是絡繹不絕的大腸麵線、臭豆腐攤，還有一間到了用餐時刻，也相當忙碌的曾師傅鍋貼水餃專賣店。曾師傅其實是店家的舊名，據說之前在同一條街上有兩間店舖，據說是因為對面大樓修建，如今只剩下一間，招牌上的字則換成了「曾師兄」除了鍋貼水餃的專賣，在店內也能吃到幾道越南小吃。

▲▼曾師兄鍋貼水餃專賣店。（圖／食癮，拾影提供）

▲▼曾師兄鍋貼水餃專賣店。（圖／食癮，拾影提供）

▲▼曾師兄鍋貼水餃專賣店。（圖／食癮，拾影提供）

▲▼曾師兄鍋貼水餃專賣店。（圖／食癮，拾影提供）

▲韭黃鍋貼＄60元／十顆、酸辣湯＄25元

在台北常常想吃現煎的鍋貼，除了東區的紫琳之外，似乎就沒有特別喜好的店家了，而與曾師兄的初次相遇，便讓我們有了鍋貼的新選擇。喜歡韭黃豬肉的餡料，整體香氣足，也不會油膩，搭配著Q彈的外皮與剛煎好的酥脆口感，沾上自己調配的醬料，很是涮嘴好吃，大多數人會再點一碗酸辣湯，湯頭與料的表現中規中矩，與一般連鎖的鍋貼專賣店差不多。

然而，在對曾師兄有了初次好印象的不久之後，又回訪了一次，二訪的鍋貼倒是沒有第一次煎得酥脆，皮質偏軟，稍微可惜，對我而言，想在台北吃到好吃的鍋貼，可能還是得跑一趟忠孝復興了，曾師兄品質雖不算穩定，但若是偶爾途經古亭一帶又想吃鍋貼水餃時，不妨可以在此留步。

曾師兄／曾師傅 鍋貼水餃專賣店

地址： 台北市中正區同安街12之1號
電話：0223676589
營業時間：11：00～21：00、建議先電洽詢問是否開店

食癮，拾影
穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市裡、巷弄中、家門旁的秘密美食，熱愛探索擁有故事的角落。
部落格、FB

關鍵字： 曾師兄鍋貼水餃專賣店 食癮，拾影 達人美食 美食情報 台北市美食 古亭美食 同安街美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

小歇一下！藏在西門町飯店的咖啡店　必點三層下午茶套餐

錯過吃不到！大安人氣霜淇淋小店　每天都只賣一種口味

只能點一份！隱身巷弄的萬華咖啡店　必吃「伯爵茶布蕾」

只有14個座位！苗栗復古風設計咖啡館　還有自家烘豆技術

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

肉圓一顆只要20元！三重幽靈三輪車

澳洲「地球肚臍」烏魯魯巨岩10月關

義大利必知3大旅遊新制度

高雄必吃爆漿半熟蛋雞油拌飯！

羅東老字號小吃蚵仔煎份量大！

高雄日式料理櫻花雨下唯美吃壽司！

基隆夢幻汽車旅店有超浮誇浴缸、KTV

走進童話裡！哈比丘彩色小屋超夢幻

達人推薦台東必吃10項美食

全台首創「泡泡浴缸電影院」在台南

熱門行程

最新新聞更多

宜蘭超狂包棟民宿！獨享空中泳池

龜山島龜首崩塌落石

焦糖香+鮭魚卵！生魚片控必吃

別帶彩色大背包！去巴黎必知5件事

免飛澳洲！4千坪尤加利森林就在眼前

外皮金黃酥脆！古亭隱藏版現煎鍋貼

La trinitaine台灣永久櫃..

體驗開飛機！日本飯店設飛機模擬器

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366