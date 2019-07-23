



文、圖／食癮，拾影

對於古亭的印象，也許是高中時不停歇的補教人生，明明在這裡度過了好幾年的日子，但若是提及到吃的，卻總只想起巷子裡的幾間自助餐，或是麥當勞。其實，拉開汀州路與同安街一帶的Google map，才發現這裡根本是屬於古亭的美食街，大腸麵線、牛肉麵、水餃、肉圓、甜不辣⋯，如果有一張台式小吃地圖，這裡肯定會被畫得密密麻麻。









而在同安街裡，除了生意總是絡繹不絕的大腸麵線、臭豆腐攤，還有一間到了用餐時刻，也相當忙碌的曾師傅鍋貼水餃專賣店。曾師傅其實是店家的舊名，據說之前在同一條街上有兩間店舖，據說是因為對面大樓修建，如今只剩下一間，招牌上的字則換成了「曾師兄」除了鍋貼水餃的專賣，在店內也能吃到幾道越南小吃。

▲韭黃鍋貼＄60元／十顆、酸辣湯＄25元

在台北常常想吃現煎的鍋貼，除了東區的紫琳之外，似乎就沒有特別喜好的店家了，而與曾師兄的初次相遇，便讓我們有了鍋貼的新選擇。喜歡韭黃豬肉的餡料，整體香氣足，也不會油膩，搭配著Q彈的外皮與剛煎好的酥脆口感，沾上自己調配的醬料，很是涮嘴好吃，大多數人會再點一碗酸辣湯，湯頭與料的表現中規中矩，與一般連鎖的鍋貼專賣店差不多。

然而，在對曾師兄有了初次好印象的不久之後，又回訪了一次，二訪的鍋貼倒是沒有第一次煎得酥脆，皮質偏軟，稍微可惜，對我而言，想在台北吃到好吃的鍋貼，可能還是得跑一趟忠孝復興了，曾師兄品質雖不算穩定，但若是偶爾途經古亭一帶又想吃鍋貼水餃時，不妨可以在此留步。

曾師兄／曾師傅 鍋貼水餃專賣店

地址： 台北市中正區同安街12之1號

電話：0223676589

營業時間：11：00～21：00、建議先電洽詢問是否開店

食癮，拾影

穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市裡、巷弄中、家門旁的秘密美食，熱愛探索擁有故事的角落。

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