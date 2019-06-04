小歇一下！藏在西門町飯店的咖啡店　必點三層下午茶套餐

點評：想吃下午茶套餐，三層甜點感覺好棒！

文、圖／食癮，拾影

西門町對於我們而言，匯集了週末裡的可能遇見的各種娛樂：與好友相約在電影街看一場電影、獨自悠閒地在大街小巷裡逛街、又或是一次熱鬧歡愉的KTV聚會。不過若是要約在西門町用餐、度過下午茶時光，總會讓人突然地腦袋一片空白，頓時想不出適合的最佳選擇，然而，就在靠近西門站六號出口旁的永安棧 WESTGATE HOTEL裡，有著能夠提供寧靜空間、豐富餐點的咖啡館，若是需要在西門町度過午後，不妨來到這裡，與咖啡和鬆餅相伴。

永安棧 WESTGATE HOTEL，是位於西門町的精品飯店，座落在中華路上，鄰近捷運、公車站以及商圈，是來訪台北旅遊的熱門飯店選擇，大多是外籍旅客為多，在門口接待的人員也都說著流利外語，不過這天我們來到永安棧，並不是為了住宿，而是要一嚐他們的下午茶套餐。

位於永安棧一樓大廳旁的餐廳：Unwind Bar & Restaurant，不僅為房客的早／晚餐廳，中午也有提供Buffet餐點，而在下午時段並沒有休息，更有豐富多樣的餐點可以享用，三層下午茶饗宴、鬆餅、輕食、咖啡茶飲⋯，提供能夠溫飽又能悠閒度過的空間，讓來到西門町的旅人們多了一個午茶選擇！

◎Unwind Bar & Restaurant 下午茶時段：15：00～17：30

▲吧檯前供應多種酒款與軟性飲料，在下午時也可滿足小酌之趣，而到了夜晚，Unwind Bar & Restaurant 更提供酒單，成為適合談天放鬆的微醺酒吧。

▲三層雙人下午茶＄659元；精緻鹹點、甜點與季節水果、＄150元飲品任選2款

若是與閨蜜好友相約，三層下午茶總是一種甜蜜陪伴，我們從底部的鹹點開始，接著品嚐甜點，最後再以水果收尾，在與彼此的笑談聲之間，一盤接著一盤的完食，豐富也十分的飽足。

第一盤的精緻鹹點，一共有兩份炸雞、兩份可頌三明治、以及薯條，炸雞意外的酥脆嫩口，香氣雖不明顯，但搭配著脆薯仍是相當涮嘴解饞。

第二盤則是下午茶套餐的中心，以滿滿的甜味包覆著，其中最令我們喜歡的，是一整顆以卡士達奶油和芒果作為主角的泡芙，而芒果非常好吃，冰涼口感帶著清爽不膩的香甜滋味，特別迷人。

在吃完第一與第二層的餐點時，已經是飽腹的狀態，這時以季節水果畫下尾聲，是最適合不過的。

▲德式玫瑰花瓣茶、熱帶仲夏綜合鮮果茶＄180元

點用雙人下午茶套餐，可免費選擇兩款＄150元飲品，若是超過價格則補差額。這日品到的兩種茶飲都相當喜歡，熱玫瑰茶帶有清淡花香，甜味並不會過於刺鼻，是自然的清香，喝來順口。而鮮果茶則擁有豐富熱帶水果味，百香果的香氣尤其明顯，整體而言甜度較高，但喝來冰沁的爽口滋味仍然使人感覺愜意。

▲鮪魚慕斯鬆餅＄320元

當天最讓我們驚豔與喜歡的餐點，是這份亦甜亦鹹的鬆餅，以鮪魚作為主要口味，將之均勻製作成如慕斯一般質地的鮪魚肉泥，出爐時的酥脆鬆餅搭配上鮪魚、黑橄欖與鮮奶油，滋味並不違和，反倒是意外的相配。最為推薦的吃法，是可以淋上一些附贈的特調莎莎醬，以番茄和洋蔥的香氣融合，更加好吃。

▲醇黑巧克力鬆餅＄280元

「將熱呼呼的巧克力，融於你的心」彷彿是為了巧克力的鍾情者而設計的鬆餅口味，不僅是鬆餅本身先以巧克力附著於一端，上桌之後再淋上溫熱的巧克力醬，使得整份鬆餅散發著濃郁的巧克力滋味，帶有幾分苦甜香氣，於是吃起來也不至於過度甜膩。有趣的是，鬆餅製作成如花瓣、愛心形狀，再與巧克力搭配之後，便成為了一道相當浪漫的甜點。

▲蜜柚香橙氣泡飲＄180元

春末夏初的時光，永安棧也推出一系列以水果為主的清新飲品，比如這杯帶著柚香、橙香的氣泡飲料，加上一些蜂蜜的甜，彷彿之前在韓國喝到的水果氣泡一般爽口，是在接下來的炎熱季節裡，不可或缺的陪伴。

▲多元西城：中烘焙＄200元

永安棧特意請專業咖啡師配出兩款特別的精品配方豆，取名為「多元西城」與「夜宿寶成門」。兩款則是屬於中、深烘焙的豆子，喝來口感皆是較為深厚、複雜、多層次的味蕾，象徵著西門町的繁華市容。而我們靜靜坐在永安棧裡的愜意空間，一邊啜飲咖啡、一邊觀察外頭的人來人往，在如此清閒的下午茶時段，店裡並沒有限制用餐時間，更有插座與網路可以使用，想必，對於來到西門町遊蕩的旅人而言，永安棧會是一處最適合放鬆歇腳的好去處。

永安棧Unwind Bar & Restaurant

地址： 台北市萬華區中華路一段150號 （西門站6號出口）

訂位電話： 02－23313161

營業時間：11：30～14：30半自助式午餐、15：00～17：30午茶時段、17：30～23：00城市酒吧