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只有14個座位！苗栗復古風設計咖啡館　還有自家烘豆技術

食癮，拾影 食癮，拾影

穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市..

點評：想到這裡坐坐，喝杯咖啡～
ETtoday餓勢力

▲▼Pergram Coffee。（圖／記食癮，拾影提供）

文、圖／食癮，拾影

趁著難得的晴朗日子，從台北遠赴百里來到苗栗，就是為了參與Pergram Coffee在苗栗誕生的第一日。從馬來西亞來到台灣、從自家烘豆工作室變成Pergram Coffee，用一份份熱忱注入在咖啡豆之中，以每一口香醇迎接到來的客人，儘管那口初嚐的苦味仍然烙印於心，但如今他已了解咖啡的迷人，會是何種風味。

▲▼Pergram Coffee。（圖／記食癮，拾影提供）

▲▼Pergram Coffee。（圖／記食癮，拾影提供）

▲▼Pergram Coffee。（圖／記食癮，拾影提供）

許久沒有這般的衝勁，讓我們一早從台北搭著高鐵來到苗栗，用苗栗一日遊作為，只是想來Pergram Coffee坐坐的理由。Pergram Coffee 位於苗栗火車站後方，隱身在騎樓之中，擁有與鄰座樓房截然不同的風格樣貌，咖啡館是由本事空間製作所設計，使用了大量的木質元素，與原先傳統的台灣建築結合，木紋、鐵框與磨石子地，絲毫不違和，反倒讓人著實好奇著門內的空間。

▲▼Pergram Coffee。（圖／記食癮，拾影提供）

▲▼Pergram Coffee。（圖／記食癮，拾影提供）

▲▼Pergram Coffee。（圖／記食癮，拾影提供）

▲▼Pergram Coffee。（圖／記食癮，拾影提供）

▲▼Pergram Coffee。（圖／記食癮，拾影提供）

Pergram Coffee 店內不大，至多也只能容納下14位客人，也許是苗栗難得開了間如此質感的咖啡館，離剛開門不過一個小時，店裡早已是坐滿的盛況，朝聖的人們也情不自禁的在店裡又逛又看，時不時的拿起手機與相機，拍下自認為在咖啡館裡最美的角落。而深深吸引我的，是面對著座位的咖啡工作區，是木質的咖啡吧台、倚靠於綠牆的櫃架、鑲在櫃內的復古磚色、和那些整齊排列於架上的咖啡器具，配上空氣裡的咖啡香氣，彷彿是屬於咖啡人最完美的辦公室。

▲▼Pergram Coffee。（圖／記食癮，拾影提供）

▲▼Pergram Coffee。（圖／記食癮，拾影提供）

房子本身是有年代的民房，在咖啡館內保留了通往二樓的磨石子樓梯，不知是巧合或是刻意，擺放在樓梯間的帆船鞋，頓時為空間添上幾分復古韻味。

▲▼Pergram Coffee。（圖／記食癮，拾影提供）

▲▼Pergram Coffee。（圖／記食癮，拾影提供）

Pergram Coffee 主理人是一對年輕夫妻，闆娘是苗栗人，而老闆來自馬來西亞。對於咖啡的印象，是在家鄉時初嚐阿嬤煮的黑咖啡，深厚的苦韻讓當時的老闆嚇了一跳，直到來到台灣，在岳母家品到一杯耶加雪啡，驚艷於咖啡裡充滿的豐富滋味，從此，咖啡成為他接下來人生不可或缺的陪伴與夢想。

原先只是與固定的咖啡烘焙店家合作，於網路上經營銷售，一面學習咖啡技術、一面存下積蓄，在購買咖啡烘焙機之後，於2014年成立了自家烘焙咖啡工作室。Pergram Coffee 則是在2017年誕生，「Perfect everygram 精選每一克咖啡」便是他們的品牌初衷。

▲▼Pergram Coffee。（圖／記食癮，拾影提供）

▲▼Pergram Coffee。（圖／記食癮，拾影提供）

▲咖啡館內也能夠買到官網上販售的自烘咖啡豆。

▲▼Pergram Coffee。（圖／記食癮，拾影提供）

▲咖啡加奶 7oz ＄115元、單品手沖汽水 肯亞 ＄140元

試營運第一天，店裡供應的咖啡品項不少，朋友點的咖啡加奶，分為三種不同牛奶份量的oz數，7oz的牛奶份量最低，擁有最濃厚咖啡風味。而我點的單品手沖汽水，以單品咖啡作為基底，調製成氣泡飲品，目前則可選擇肯亞或是衣索比亞兩款單品豆，一直很喜歡咖啡與氣泡的結合，不過這天在Pergram Coffee品到的口感與風味都較清淡，若是咖啡風味與氣泡感都能加重一些，想必會是更好的。

▲▼Pergram Coffee。（圖／記食癮，拾影提供）

▲肉桂捲 ＄100元、咖啡檸檬汽水 ＄140元

除了單品手沖汽水，也有加入了檸檬調配的口味，像是帶有氣泡感的檸檬美式，而在咖啡風味上，比起前者單品手沖汽水更醇厚一些。一旁的肉桂捲，則受到我與友人的喜歡，即便帶著我不中意的核桃與肉桂，卻也不致於讓我感到排斥，肉桂氣息並不會太過刺鼻，外層帶有微脆的烤糖，與內部的鬆軟口感搭配起來相當好吃。

▲▼Pergram Coffee。（圖／記食癮，拾影提供）

▲▼Pergram Coffee。（圖／記食癮，拾影提供）

可麗露 ＄75元

正好成為了試營運期間的幸運客人，獲得限量招待的可麗露，外脆內軟的口感與輕柔的甜度，與咖啡是最好的組合了。

▲▼Pergram Coffee。（圖／記食癮，拾影提供）

Pergram Coffee

地址：苗栗市中山路108號
電話：03－7276275
營業時間：11：00～19：00（每週一公休）

食癮，拾影
穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市裡、巷弄中、家門旁的秘密美食，熱愛探索擁有故事的角落。
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關鍵字： Pergram Coffee 食癮，拾影 達人美食 美食情報 苗栗美食 苗栗咖啡廳 苗栗火車站周邊美食

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