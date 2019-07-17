圖、文／七逗旅遊網提供
忙得昏天暗地的爸爸媽媽們，是不是還沒為全家安排暑假同樂的時光？不要擔心，現在計畫也不遲！暑假到日本旅遊地點如何選擇？五福旅遊推出專屬8月份的暑假促銷活動，7/27至8/28間出發的日韓限定行程，2個成人一起參加，最高可以省下1萬元，爸爸媽媽一起出國最划算！更棒的是，如果有12歲以下的小朋友報名行程，最高可享受半價優惠喔！
▲東京迪士尼暑假推出期間限定活動。（圖／五福旅遊提供）
適合小小孩出國旅遊的地區，日本以東京及九州最受爸媽歡迎，因為可以一次玩到遊樂園、戶外生態體驗等等。五福旅遊每年針對暑假期間，都會推出以親子為主的遊程，像是本次「玩樂33兒童半價」主推的東京行程，景點安排大人小孩都很愛的「東京迪士尼」，暑假期間有期間限定的「達菲夏日樂逍遙」、「迪士尼夏日海盜世界」等；戶外教育體驗的行程安排到「富士野生動物園(FUJI SAFARI PARK)」，小朋友可以搭遊園車體驗餵食野生動物的活動；而知名的鋼彈也是小朋友們最愛的機器人，位於台場「DiverCity Tokyo 購物中心」的等比例「RX 78-2」實體鋼彈像，現在機動戰士鋼彈 UC 1:1 RX-0 「獨角獸鋼彈」就駐足在台場廣場前；日本各種季節水果勢必要吃的，採水果體驗也在行程中，讓小朋友可以親自摘採新鮮的水果。
▲豪斯登堡洋溢濃濃歐風，拍照時彷彿置身歐洲。（圖／五福旅遊提供）
九州的暑假也精采，五福推出「親子九州雙溫泉」安排五大主題，最引人期待的是豪斯登堡暑假期間限定的活動，讓寶可夢迷尖叫的「超夢的逆襲EVOLUTION與精靈寶可夢的驚奇大冒險」，將有超大型皮卡丘出沒。
▲九州Hello Kitty遊樂園。（圖／五福旅遊提供）
再來全日本最大的Hello Kitty遊樂園就座落在九州，小朋友跟媽媽們都為之瘋狂的三麗鷗夢幻卡通人物都聚集在這，有凱蒂貓、布丁狗、美樂蒂、酷企鵝等，園區內可愛的Kitty家中，擺滿著各種粉紅色的家具，營造出溫馨而夢幻的氣氛，Kitty還會在出口處與各位來訪的朋友們合照，絕對讓大家玩的超開心，爸爸的荷包得要看緊一點囉！九州的熊本熊，更不能錯過，行程有安排參觀熊本熊部長的辦公室，以及戶外體驗活動不可少，有九十九島水族館挖珍珠、高崎山自然動物園親近可愛的猴子，並到果園採當季新鮮水果。
▲釜山海東龍宮寺的位置非常靠近海邊，藍天白雲再配上美麗的海洋賞心悅目。（圖／五福旅遊提供）
暑假打算到韓國玩，不妨帶孩子到步調悠閒的釜山、慶州、大邱，釜山是親近美麗海景的好去處，市區的札嘎其海鮮市場活跳跳的海味讓寶貝大開眼界；慶州萌萌的泰迪熊博物館融合當地文化與特色，也有結合泰迪熊、恐龍、海底探險、新羅時代等主題的展覽；你也許吃過韓國炸雞，但你試過自己親手DIY嗎？到大邱的噹噹炸雞主題樂園，自己的雞自己炸！透過這樣的體驗，還能增進你跟寶貝的默契喔！
推薦行程：
▲ 玩樂33 走跳全亞洲►►►
＊7/27-8/27出發團體行程，成人第2人最高減萬元，12歲以下兒童第一位半價！
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暑假尾聲出國超省！大人最高折1萬 小孩只要半價
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