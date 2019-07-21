ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

牛肉麵有8種口味！八德西村十四麵食館　牛肚軟嫩、牛筋Q彈濃郁

Viviyu小世界 viviyu

集合愛吃、愛玩、愛旅行的朋友! 親子旅行說走就..

點評：有8種口味的牛肉麵！！
ETtoday餓勢力

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

幾次走八德介壽路就會看到這間「西村十四麵食館」，因為有參加台北國際牛肉麵節獲獎，早就是我口袋名單的美食店家，八種牛肉湯頭可以挑選，這大概是我看過販售最多種類，配料例如牛筋、牛肚與牛肉組合也相當多種，這天剛好有機會外食就前往品嚐，不管是牛肉麵或小菜都很具特色，介紹給喜愛吃牛肉麵的朋友參考。

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）
 
這間餐廳位置還好找，就在八德麥當勞附近斜對面，距離宏亞巧克力共和國也不會太遠。

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

如果開車前往用餐的朋友，介壽路上不太好停車，運氣好店門口就可以停車，不然就要到附近繞繞找停車位。

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

這間「西村十四麵食館」都很受在地人喜愛，尤其在台北國際牛肉麵節中獲獎後，不少外地客專程跑來吃牛肉麵。

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

走進門馬上被那撲鼻而來香氣給吸引，絕對是最讓人喜愛的牛肉湯麵，屋內有著舒服冷氣，不用擔心吃牛肉麵會滿身大汗。

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

既然說是麵食館，那主要販售牛肉麵、水餃與各式湯麵，當然也別忘記來盤小菜做搭配。

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

天氣熱想喝點飲料或啤酒，冰櫃裡也有準備，自取後告知服務人員，用餐後一起結帳就行。

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

入口另一側就是開放式廚房，餐點都是在此現點現做，購買外帶就在這裡稍微等候一下。

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

吃麵食搭配些小菜可是一定要，這裡是直接放在這大桌子上，直接拿起夾子夾到盆子裡做挑選，價格就列在旁邊牆壁上，幾乎都是銅板價格滿便宜。

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

牛肉麵湯頭居然高達八種，更有牛肉牛筋、三寶與牛肉湯等組合，根本就是牛肉麵大集合。

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

初次來擔心份量太多，就只點三樣主餐加一份小菜，餐點滿大碗這樣餐點剛剛好可以吃完。

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

小菜＄60

隨意夾了幾樣都是小朋友愛吃，挑選豆干、百頁與素雞，銅板價格就可以吃到這盤小菜。

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

上方灑上蔥花點綴增添些許香氣，淋上的是自製的調味醬料，不會太鹹符合現代人口味清淡需求。

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

排骨麵＄110

Vincent想要吃有湯的麵食，口味較為清淡的排骨麵最適合不過，同時享受湯麵與排骨美好滋味。

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

這碗排骨麵份量真的還滿大碗，所放入排骨都有兩塊份量，另外搭配上些豆芽菜與蔥花，讓人感覺還滿豐富。

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

挑選中粗麵條有點像烏龍麵，帶有咬勁有著彈牙口感，吸收湯裡的精華一同入口超讚。

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

排骨應該是選擇里肌肉部位，咬起來有著紮實口感在其中，有先煎過沒有油膩感，放入湯裡充分融合在一起，搭配麵條一起吃更添美味。

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

高麗菜水餃＄60（一份十顆）

吃麵食還有一樣不可錯過，就是這長得像金元寶的水餃，不太喜愛韭菜味道就只能點高麗菜水餃，一份十顆的份量普通而已，或許男生吃會覺得有點少。

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

水餃皮不會太厚可以吃到滿滿內餡，吃的到肉末香與高麗菜的爽脆感，味道上較為清淡了些，依照喜好沾點醬油或辣椒會更好。

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

清燉三寶牛肉麵＄240

多種湯頭可以選擇第一次吃不知該點哪種，看到網路上大家都推薦清燉與番茄，當天選了口味清淡些的清燉湯頭。

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

牛肉片切很薄自然呈現捲曲樣子，挑選是肥瘦各半的部位散發濃郁肉香味，個人是覺得在軟嫩些或許口感上會更好。

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

牛筋軟嫩程度真令人驚訝，帶有Q勁與彈牙口感，散發濃郁口感在其中，會讓人一吃就愛上。

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

牛肚清洗的相當乾淨沒有任何異味，軟嫩程度恰到好處燉煮到很入味，如果再厚些口感會更好。

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

麵條很具有Q勁口感，多嚼個幾下散發出淡淡麵粉香，清燉湯頭清爽不油膩，卻依舊保有牛肉香氣味道，這個湯頭真是會令人著迷。

▲▼ 桃園八德西村十四麵食館。（圖／Viviyu旅遊美食世界 提供）

初次來「西村十四麵食館」就知其吸引人之處，環境乾淨整潔還有舒服冷氣，湯頭選擇很多不易吃膩，且有著自己獨特風味，小菜類與水餃都有不錯表現，難怪這樣深受大家喜愛，愛吃牛肉麵的朋友可別錯過。

西村十四麵食館

地址： 334桃園市八德區介壽路二段371號
營業時間：11:00–21:00
電話：（03）3768117

加入Viviyu旅遊美食世界粉絲團接收即時訊息不漏接
『VIVIYU小世界』～遊遍全台．放眼世界

關鍵字： 西村十四麵食館 桃園美食 八德美食 達人美食 美食情報 Viviyu旅遊美食世界 牛肉麵

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網友淚：放過他吧

推薦閱讀

必吃酥脆蚵嗲！台南人氣海鮮炸物　50元生魚湯鮮美、每口都料

粉圓Q彈又滑順！台南古早味平價冰店　滿滿小湯圓鋪滿整碗冰

出爐就秒殺！南投哈比人的家賣的是麵包　必嚐招牌鹽可頌

只賣6個月！中壢冰品名店　五十多種配料、雪花冰口味任你選

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「隱藏版海景小鎮」通霄這樣玩！

100元租「歐洲宮廷服」在城堡拍美照

全台首創「泡泡浴缸電影院」在台南

福壽山農場18顆蘋果屋暫停開放

高雄30年無名豬血湯炒米粉只要25元

台東純白帳篷只要400元、有冷氣吹

8月日本中部三大必看煙火大會

北部3處真秘境藏百年「地下水宮殿」

「通霄海水浴場」一招拿免費門票

「淡水最美海岸單車道」2處私房景點

熱門行程

最新新聞更多

八德人氣麵食館牛肉麵有8種口味！

三峽也有藏壽司了！9月上旬開幕

像瀑布流出！珍珠戚風、可頌必吃

情侶專屬！台北「3處打卡點」放閃去

長榮航空新航線盤點　明年開航米蘭

高雄必吃爆漿半熟蛋雞油拌飯！

被騙了！三色豆裡有2樣「不是蔬菜」

「通霄海水浴場」一招拿免費門票

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366