點評：有8種口味的牛肉麵！！

文、圖／Viviyu旅遊美食世界

幾次走八德介壽路就會看到這間「西村十四麵食館」，因為有參加台北國際牛肉麵節獲獎，早就是我口袋名單的美食店家，八種牛肉湯頭可以挑選，這大概是我看過販售最多種類，配料例如牛筋、牛肚與牛肉組合也相當多種，這天剛好有機會外食就前往品嚐，不管是牛肉麵或小菜都很具特色，介紹給喜愛吃牛肉麵的朋友參考。







這間餐廳位置還好找，就在八德麥當勞附近斜對面，距離宏亞巧克力共和國也不會太遠。





如果開車前往用餐的朋友，介壽路上不太好停車，運氣好店門口就可以停車，不然就要到附近繞繞找停車位。





這間「西村十四麵食館」都很受在地人喜愛，尤其在台北國際牛肉麵節中獲獎後，不少外地客專程跑來吃牛肉麵。





走進門馬上被那撲鼻而來香氣給吸引，絕對是最讓人喜愛的牛肉湯麵，屋內有著舒服冷氣，不用擔心吃牛肉麵會滿身大汗。





既然說是麵食館，那主要販售牛肉麵、水餃與各式湯麵，當然也別忘記來盤小菜做搭配。





天氣熱想喝點飲料或啤酒，冰櫃裡也有準備，自取後告知服務人員，用餐後一起結帳就行。





入口另一側就是開放式廚房，餐點都是在此現點現做，購買外帶就在這裡稍微等候一下。





吃麵食搭配些小菜可是一定要，這裡是直接放在這大桌子上，直接拿起夾子夾到盆子裡做挑選，價格就列在旁邊牆壁上，幾乎都是銅板價格滿便宜。





牛肉麵湯頭居然高達八種，更有牛肉牛筋、三寶與牛肉湯等組合，根本就是牛肉麵大集合。





初次來擔心份量太多，就只點三樣主餐加一份小菜，餐點滿大碗這樣餐點剛剛好可以吃完。





小菜＄60

隨意夾了幾樣都是小朋友愛吃，挑選豆干、百頁與素雞，銅板價格就可以吃到這盤小菜。





上方灑上蔥花點綴增添些許香氣，淋上的是自製的調味醬料，不會太鹹符合現代人口味清淡需求。

排骨麵＄110

Vincent想要吃有湯的麵食，口味較為清淡的排骨麵最適合不過，同時享受湯麵與排骨美好滋味。





這碗排骨麵份量真的還滿大碗，所放入排骨都有兩塊份量，另外搭配上些豆芽菜與蔥花，讓人感覺還滿豐富。





挑選中粗麵條有點像烏龍麵，帶有咬勁有著彈牙口感，吸收湯裡的精華一同入口超讚。





排骨應該是選擇里肌肉部位，咬起來有著紮實口感在其中，有先煎過沒有油膩感，放入湯裡充分融合在一起，搭配麵條一起吃更添美味。

高麗菜水餃＄60（一份十顆）



吃麵食還有一樣不可錯過，就是這長得像金元寶的水餃，不太喜愛韭菜味道就只能點高麗菜水餃，一份十顆的份量普通而已，或許男生吃會覺得有點少。

水餃皮不會太厚可以吃到滿滿內餡，吃的到肉末香與高麗菜的爽脆感，味道上較為清淡了些，依照喜好沾點醬油或辣椒會更好。





清燉三寶牛肉麵＄240



多種湯頭可以選擇第一次吃不知該點哪種，看到網路上大家都推薦清燉與番茄，當天選了口味清淡些的清燉湯頭。





牛肉片切很薄自然呈現捲曲樣子，挑選是肥瘦各半的部位散發濃郁肉香味，個人是覺得在軟嫩些或許口感上會更好。





牛筋軟嫩程度真令人驚訝，帶有Q勁與彈牙口感，散發濃郁口感在其中，會讓人一吃就愛上。





牛肚清洗的相當乾淨沒有任何異味，軟嫩程度恰到好處燉煮到很入味，如果再厚些口感會更好。





麵條很具有Q勁口感，多嚼個幾下散發出淡淡麵粉香，清燉湯頭清爽不油膩，卻依舊保有牛肉香氣味道，這個湯頭真是會令人著迷。

初次來「西村十四麵食館」就知其吸引人之處，環境乾淨整潔還有舒服冷氣，湯頭選擇很多不易吃膩，且有著自己獨特風味，小菜類與水餃都有不錯表現，難怪這樣深受大家喜愛，愛吃牛肉麵的朋友可別錯過。

西村十四麵食館



地址： 334桃園市八德區介壽路二段371號

營業時間：11:00–21:00

電話：（03）3768117

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