桃園向日葵園免費開放超佛心！「200公分向日葵」8月現身

▲前陣子受豪大雨影響，導致向陽農場花高僅120公分，仍讓網美們不畏艷陽也要前來美拍。（圖／網友maji_0624提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

又到了向日葵花開的季節，北台灣知名農場向日葵正大肆綻放，即使前陣子受到梅雨季和豪大雨影響，導致目前花高僅120公分，仍讓網美們不畏艷陽也要前來美拍，絲毫不減其迷人魅力。

▲向陽農場種植大片向日葵，園主今年依舊不收費，相當佛心。（圖／網友ppeiyuuuu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

正值蓮花季的當下，桃園觀音的「向陽農場」離蓮荷園開車只要兩分鐘，總占地達18000坪，因種植大片向日葵而成打卡勝地，還有七彩金魚草、薰衣草等花卉，每到夏天來臨，整片向日葵花海更成農場最大亮點。此外， 園區也備有大型翅膀、LOVE造景能打卡，提升園區玩樂豐富度。

▲向陽農場有大型翅膀造景。（圖／網友owen_0414提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

向陽農場老闆表示，向日葵花季預計可到10月底，最近向日葵高度約120公分，主要因為受到上個月梅雨季豪大雨影響，不過旅客別擔心，200公分高的向日葵8月就會出現！目前假日參觀人數約有3000人，若不想人擠人，建議擇平日前來，園區採免費參觀，歡迎旅客以行動支持在地農特產品，摘採向日葵價格為7枝100元，不妨把朝氣蓬勃的向日葵帶回家。

向陽農場

地址：桃園市觀音區藍埔里11鄰52號

營業時間：09:00-18:00 (農場週一公休)