美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：這個蛤蜊湯我非常可以！！





文、圖／愛比妞

廚房有雞北安路新店6月底盛大開幕，距離上次吃廚房有雞已經有一段時間了，這次趁著北安路新店開幕，我第一天晚上就來報到！我最愛去踩新點了，歡慶開幕這幾個禮拜，每週都有活動呦～趕快一起來看看吧Go！

店址位於北安路二段，距離西門路四段不遠，挑高的門面好挺好找的呢～開車的朋友，附近還挺好停車的。

圖｜廚房有雞北安旗艦店

圖｜廚房有雞北安旗艦店

一走進店內，用餐空間寬廣舒適，裡面空間還挺大的耶！除了有4人座位以外，還有適合家庭的小圓桌，如果人多聚餐的話一旁還有大圓桌呦～簡約風格的裝潢設計，配上光影的投射，用餐環境舒適。

圖｜廚房有雞北安旗艦店

佐料區有著各式沾醬，可以依造喜愛下去搭配，且不同的菜色也有適合搭配的沾醬呦～

圖｜廚房有雞北安旗艦店

店內提供餐後甜點，冰淇淋無限續！

正宗花雕雞／小

來這裡必點的一道菜就是花雕雞，這道菜可以有3種不同的吃法，也是店內人氣餐點！嚴選新鮮食材，現點現做美味呈現。

圖｜廚房有雞北安旗艦店正宗花雕雞

1．淋飯，多了花雕酒鍋底的味道，鹹鹹甜甜帶有鮮明花雕香味，飯吸收在裡面超下飯。

2．搭配粄條下去煮，粄條吸收醬汁讓醬汁香甜，搭配粄條彈軟口感，不同口感感受。

3．加上雞湯變成火鍋。

花雕雞第一吃就是乾吃，送上後慢火煮滾後可以直接食用，有著花雕酒的香氣，口感鮮嫩多汁，採用跑山霸王雞口感厚實有勁！醬汁本身鮮明香氣帶點甜甜鹹鹹，雞肉Ｑ彈鮮明，口感不老，有些比較彈軟有些比較瘦，淋上醬汁好下飯。

圖｜廚房有雞北安旗艦店正宗花雕雞

第二吃滷，加入粄條、高麗菜、年糕⋯等食材，可以自行加入喜愛的菜，我們選了粄條下去，讓滷汁精華吸附在粄條中，帶點Q彈口感及滷汁的香氣，好吃！

圖｜廚房有雞北安旗艦店正宗花雕雞

第三吃湯，加入花雕高湯，配上各式火鍋料及食材，就變成花雕雞火鍋啦！湯頭喝起來也十分的夠味，越滾越香，一鍋三吃滿足味蕾，來這裡必點啊。

圖｜廚房有雞北安旗艦店特色白沙

圖｜廚房有雞北安旗艦店特色白沙

喜歡吃蛤蜊的朋友不要錯過這一道啊！整盤大顆肥美的蛤蜊，慢火煮熟後一顆一顆啵啵啵打開，加上些許的米酒、胡椒粒、蔥、薑、蒜等辛香點綴，更能提出鮮甜的蛤蜊湯，純粹原味配上肥美的蛤蜊鮮甜彈牙，好好吃。

圖｜廚房有雞北安旗艦店手工流沙破酥包

層層分明的外皮酥脆，中層包夾芋泥餡料，帶有芋頭淡淡柔柔的香甜，中間部分有流沙，增添一些流沙鹹甜滋味，風味有層次，吃起來鹹甜鹹甜我好喜歡。第一次這樣的甜點，剛好芋泥跟流沙都是我最愛的呢～

蒜香豆酥鱸魚片

蒜香豆酥鱸魚片，外面有一顆一顆豆酥搭配著炸魚片，裡面有蒜頭、豆酥、辣椒等搭配爆香，鱸魚片外層略酥，裡面口感細緻，鹹香滋味也挺下飯，且不油膩。

櫻花蝦高麗菜

高麗菜鮮脆帶有自然的甜味，與櫻花蝦搭配，吃起來還帶點微辣的滋味，有著櫻花蝦美味點綴，讓平凡的高麗菜多了鮮味。

椒鹽松阪豬

薄切的松阪豬，表面脆脆中間彈彈，搭配胡椒，本身有鹹香，單吃就有味道。

私釀酸梅湯（壺）

酸梅湯酸V酸V的，餐後喝起來十分的解膩。

圖｜廚房有雞北安旗艦店

餐後還有冰淇淋可以無限續吃呦～

圖｜廚房有雞北安旗艦店菜單menu

圖｜廚房有雞北安旗艦店菜單menu

廚房有雞北安旗艦店

地址：台南市北區北安路一段161號

電話：062832929

營業時間：11：00～14：00 17：00～22：30

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

愛吃。愛玩。愛比妞。

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