點評：看到火山卷就絕對要去朝聖啦

文、圖／Wisely拍拍照寫寫字

喜歡壽司料理的朋友，相信對於【加州卷】應該不會感到陌生！而這道料理其實是一位溫哥華壽司師傅，因應在地飲食文化以「酪梨」取代生魚片所推出的反卷壽司；此次約訪的台北天成文旅－華山町「叁四町」近期所推出的【火山卷】就是加州卷的升級版，以各式各樣的食材搭配如火山熔岩的起司，讓料理更具特色變化性！

位於【華山1914文化創意產業園區】旁的「叁四町」，本身相鄰【捷運忠孝新生站】1號出口，是獨具一格的英式酒吧風格餐廳，也是『台北天成文旅-華山町』住客的用餐地點。

之所以會推出【火山卷】這道料理，其原因來自於建築物本身具有相當多變的歷史背景元素，就如同結合了多國元素的火山卷一般，讓料理更增添代表性意義！

我曾入住過『台北天成文旅-華山町』，對於內部的環境與特色，印象相當地深刻；這回入手的【天成文旅橄欖精油洗髮沐浴凝露NT680】我個人很喜歡；以天然植物橄欖萃取精華及奧勒岡精油，散發淡淡精油清香，溫和淨化毛孔，去除多餘油脂，讓身心放鬆又可維持肌膚潤澤，用後使髮膚倍感輕鬆潔淨。

值得一提的，就是這回嚐的【火山卷】選用彰化二林的越光米，所以用料與一般的壽司米有所不同，在口感甜度上讓食材更添風味。平均消費在NT200～300左右算是滿符合當地的消費基準，走較年輕化的特色～

用餐當中的開胃沙拉與飯後甜點都很不錯，尤其是那印有可愛圖案的輕乳酪蛋糕，看起來十分地有趣，而且味道頗近似天母芝玫呢！

酥脆的「南洋轟炸雞翅」內含香茅與南薑等香料，嚐起來外酥內軟嫩且又多汁；而較具口感的厚片披薩搭佐薯條與沙拉，嚐起來很有飽足感。

這道炒飯麵也滿有意思的，在台大公館水源市場的【清華軒】也有類似的料理；其特點在於鑊氣十足的口感，再搭配柴魚片與美奶滋，令味道更加地多變化！

選用美國Prime等級的「燒烤紐約客牛排」油花豐富，採先煎後烤的方式製作，本身還以橄欖油與胡椒做調味，最後在靜處理，讓饕客可享用最美味的軟嫩肉質。

將台菜鳳梨蝦球與日式炸蝦為特色元素做成的「寶島風情旺來漬海皇」，搭配蝦卵、鳳梨芯、小黃瓜、玉子燒等配料創意的火山卷，佐美乃滋與檸檬汁調成的優格醬汁，讓這道料理呈現多層次的風味。

以星洲辣蟹為靈感推出的「星洲海岸熔焰香辣蟹」，是將酥炸軟殼蟹與使用朝天椒、花椒粉、辣醬油、辣油等與美乃滋融合的醬汁做結合，搭配香濃起司與香菜點綴，讓味道呈現更不同以往的感受！

風行一時的韓式炸雞採先醃後炸方式製作的「大韓千頌風蜜汁脆雞」，搭配起司醬與韓式辣醬，並以捲心包覆的韓式泡菜做搭配，可嚐到軟嫩不柴的雞胸肉，感覺十分地下酒，是打開話匣子的最佳選擇。

選擇大塊的美式豬肋排「花旗香烤濃情聖路易」，在醃製後進行低溫烹調作業，佐番茄醬、蠔油與蛤蜊汁製作的BBQ醬反覆塗抹，最後再佐帕馬森起司製作的醬料，讓金黃的色澤汨汨留下，看起來更加地誘人呢～

以蒲燒魚片料理製作的日本愛知縣風格料理「尾張極道佈武天魔王」，是以鯛魚片刷上日式照燒醬文火燒烤，並且灑上芝麻與柴魚片提香，讓日式的風味完全呈現其中，而起司醬與照燒甜味相當地合拍，是我個人最喜歡的一道料理！整體而言，這回嚐的【火山卷】很適合當做酒食或是簡餐搭配享用，味道部份有許多變化可做選擇，對於想嚐嚐有別於傳統壽司的愛好者而言，這幾道料理給人另一番不同的感受…

台北天成文旅-華山町「叁四町」



地址：台北市中正區八德路一段34號

電話：02 2312 1000

時間：11:30-00:00

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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