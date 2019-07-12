名古屋必訪的6家人氣咖啡店　體驗獨有的朝食喫茶文化

記者黃士原／台北報導

說到名古屋必吃美食，除了味噌炸豬排、鰻魚飯之外，就是最具名古屋在地特色的咖啡店（喫茶店），像是已經登台的コメダ珈琲店（Komeda Coffee）、在地高人氣的モーニング喫茶 リヨン，獨有的朝食喫茶文化也是旅客到名古屋必訪行程，《ETtoday新聞雲》就整理出名古屋6家獨特的咖啡店。



▲コンパル炸蝦三明治。(圖／記者黃士原攝)





▲コンパル的小倉紅豆吐司。(圖／記者黃士原攝)



コンパル

位於大須商店街的コンパル本店，沒有在地人帶路，根本很難發現這裡藏著這麼一家名店，走進店面可以感受到屬於名古屋風格的咖啡店，紅絨布面的沙發椅、深咖啡色的木桌，還有很味道的燈光，彷彿時光還停留在6、70年前。雖然コンパル是咖啡店，但最讓人回味的卻是它的三明治，種類高達20多種，其中炸蝦三明治、豬排三明治及玉子燒三明治更是高人氣、而且也是必吃的3種口味。

コンパル大須本店

地址：名古屋市中区大須3-20-19



▲老闆每天會親自選豆並在自家焙煎。(圖／記者賴文萱攝)

KAKO BUCYO COFFEE

KAKO BUCYO COFFEE是名古屋第一家自家焙煎的咖啡，在日本被評選為10大好喝咖啡店之一，堅持要提供最好品質的咖啡，從挑選咖啡原豆開始，老闆就不假他人之手，每天親自手挑選豆，形狀不好、色澤不均、有蟲蛀的咖啡豆第一輪就會被篩掉，接著放進焙煎機裡焙煎完後，又再進行一次篩選。





▲KAKO BUCYO COFFEE的小倉紅豆三明治（凱撒麵包）的人氣也很高。(圖／記者黃士原攝)



除了自家焙煎咖啡，KAKO BUCYO COFFEE的小倉紅豆三明治（凱撒麵包）的人氣也很高，相較於其他業者都是購買製好的紅豆泥，KAKO BUCYO COFFEE的紅豆泥都是自家製，砂糖用量少了一半，比較不甜，但相對的保存期限也較短，同時KAKO BUCYO COFFEE的紅豆泥也保留紅豆整顆的食感，也因為糖用得少，吃得到紅豆本身的味道。

KAKO BUCYO COFFEE

地址：愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目10−9山善ビル1F





▲點飲料送早餐的口味之一小倉紅豆壓吐司。(圖／記者黃士原攝)



モーニング喫茶 リヨン

モーニング喫茶 リヨン一整天(到晚上6點)都可以吃到早餐，從1999年2月就開始全天候都可以提供早餐服務，而且是只要點任何飲料就可以贈送早點(共有6種選擇)，其中屬於屬吐司的有小倉紅豆餡吐司、水果餡吐司、奶油餡吐司、馬鈴薯泥餡吐司、生菜沙拉餡吐司，以及厚烤吐司、熟蛋與小杯子蛋糕組合。除了點飲料就會送吐司早餐之外，モーニング喫茶 リヨン也提供其他附沙拉和水煮蛋的早餐套餐，價格650~780日圓。

地址：愛知縣名古屋市中村區名駅南1-24-21 三井ビル別館 B1

電話：052-551-3865

營業時間:8:00〜18:00



▲附贈的早餐有三種口味可選，烤吐司配水煮蛋是經典，或者也可以嚐嚐雞蛋沙拉、特色小倉紅豆泥。(圖／記者賴文宣攝)

コメダ珈琲店（Komeda Coffee）

在名古屋擁有超高知名度的コメダ，在市內隨處都能找到許多分店，雖然台灣也有說分店，但首次來到名古屋，如果早上沒太多時間，但仍想體驗名古屋流早餐文化的話，コメダ一定就是首選推薦的了！名古屋流早餐方案限定從每天開店一直到早上11點，點餐方式簡單不複雜，只要挑好想喝的咖啡或飲料，就能選擇固定好的早餐方案。コメダ附贈的早餐有3種口味，第一是最經典的烤吐司加水煮蛋，第二是烤吐司配雞蛋沙拉，第三則是烤吐司加上名古屋特色小倉紅豆泥。

分店資訊：http://www.komeda.co.jp/index.php



▲咖啡處KARASU。（圖／維酷公關提供）



咖啡處KARASU

連孤獨的美食家也抵擋不了的「咖啡處KARASU」的獨特魅力，創於1972年的「咖啡處KARASU」是名古屋最經典的喫茶店之一。保留經典的咖啡烹煮模式，用大張麻布濾網，手沖出味道濃郁的深焙咖啡，一次沖煮出約50杯的量，經過一個晚上的沉澱，讓咖啡產深柔軟溫順的口感，上餐前再次使用牛奶鍋加熱於瓦斯上，產生昭和時代特有的咖啡香氣。



地址：愛知縣名古屋市中區榮 1-12-2





▲洋菓子‧喫茶店Bonbon。（圖／維酷公關提供）



洋菓子‧喫茶店Bonbon

傳承自德國蛋糕工藝的喫茶店「洋菓子‧喫茶店Bonbon」，創業於昭和24年，在戰爭期間向德國人學習到製作西點蛋糕的技術，戰爭結束後開始製作、販售甜點，最後開設喫茶店結合蛋糕銷售，在以吐司為主的名古屋喫茶店中殺出一條甜蜜的道路。



地址：愛知縣名古屋市東區泉2-1-22

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