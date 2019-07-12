圖、文／七逗旅遊網提供
一年之中，可以在北歐芬蘭邂逅極光女神的季節又來了！冬天，除了能賞極光，還可以搭乘破冰船展開一趟刺激的冒險，體驗一場奇幻的冰河漂流！不只如此，這時候也非常適合玩雪上摩托車，或體驗哈士奇、馴鹿雪橇，冬天去聖誕老人村也相當應景，如此豐富的體驗你怎能錯過？
▲極光玻璃屋外觀像一個巨大的水滴滴落地面，是輕鬆追極光最潮的選擇。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲北歐極光就是多一分神話的魔力。（圖／鳳凰旅遊提供）
位於芬蘭最北部的拉普蘭區，是追極光的好去處，而看極光最悠哉又舒服的方式，當然就是住進極光玻璃屋！晚上不必待在冰天雪地中凍的皮皮剉，在極光屋裡，你可以躺在床上、坐在地板…選擇一個最舒服的方式，等待透明的玻璃窗外出現絢麗的光芒。
▲極光玻璃屋可以窩在暖暖的被窩裡看極光。（圖／鳳凰旅遊提供）
冬天才玩得到的破冰船，你跟上了嗎？搭乘使用3500噸重的鋼材打造的巨大破冰船，擁有突破厚厚冰層的龐大威力，在那震撼的瞬間，還會發出如雷貫耳般的巨響。在專業導遊的帶領下，還可以體驗漂浮在冰海上的特殊體驗，穿上專業的保暖服裝(龍蝦裝)，就可以在海上當一隻巨無霸的龍蝦，體驗絕無僅有的冰上漂浮！
▲巨大的破冰船將帶你穿越重重冰層。（圖／dreamstime提供）
想體驗拉普蘭人的生活，可以從他們日常的交通工具開始，可騎上雪上摩托車感受在雪地奔馳、穿梭於銀色樹海，或是來個更酷的馴鹿雪橇體驗！拉普蘭的馴鹿數量，幾乎跟當地人口差不多，馴鹿是人們的寵物、朋友，對觀光客而言，這裡可以真正實現一個童話故事中的幻想，像聖誕老人一樣駕著馴鹿雪橇趴趴走。
▲不用羨慕聖誕老公公，來拉普蘭，你也能坐上馴鹿雪橇。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲自認摩托車技術一級棒？那就挑戰看看雪上版的摩托車吧！（圖／鳳凰旅遊提供）
▲在拉普蘭，人類的好朋友哈士奇將化身優雅車伕，拉著雪橇載著你出發。（圖／鳳凰旅遊提供）
提到聖誕老人，可不只是活在童話故事中哦，經過聯合國認證的聖誕老人村就隱藏在芬蘭的羅宛聶米，你可以在這裡請聖誕老人為你寄卡片給親朋好友，不論是想馬上寄出、或希望聖誕節時收到都可以，而且還會蓋上聖誕老公公專用郵戳，絕對讓收到的好朋友們一個個都驚喜萬分。
▲承載孩子夢想的聖誕老人村。（圖／鳳凰旅遊提供）
來到芬蘭首都赫爾辛基，獨特的西貝流士公園是最知名的去處之一，由上百根白銀般的不銹鋼管組成的大型雕塑，令人印象深刻，一旁還有紀念音樂家西貝流士的雕像；而挖開天然岩石再另外鋪上玻璃、金屬屋頂的岩石教堂，設計更是令人嘖嘖稱奇，以不損壞自然景觀的情況下，將岩石部分往下挖掘建造而成，飛碟一般的圓頂設計，天然的光線透過玻璃照進來，教堂內有管風琴，迴音效果極好，世界上唯一一座建在岩石中的教堂。
▲岩石教堂內部看的到天然的石牆。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲赫爾辛基.西貝流士公園。（圖／shutterstock提供）
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芬蘭極光玻璃屋躺著看！冰上漂浮、馴鹿雪橇夢幻全體驗
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