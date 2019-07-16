我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

點評：招牌「貓飯」是必點呀！！

文、圖／飛天璇

金瓜石美食推薦：食不厭午仔魚一夜干專賣

很久以前就想寫這間「食不厭」了，因為它實在是太特別了，堪稱是九份金瓜石地區的超隱藏版美食…不過當時硬碟壞掉，照片整個無法讀取，所以就作罷，最近硬碟好不容易修好了，翻到了「食不厭」的文件夾，馬上手刀修圖寫文！

會知道這間「食不厭」其實是聽「金瓜石緩慢民宿」的小管家推薦的…這次我們在「金瓜石緩慢民宿」連續住了兩晚，第一晚就在民宿直接吃晚餐，第二晚我們選擇外食，而「金瓜石緩慢民宿」推薦了這間距離不遠處的「食不厭」。

正常來說，從「金瓜石緩慢民宿」開車到「食不厭」應該不到10分鐘的車程，不過當天大雨磅礡，再加上晚上視線不是很好，車速無法太快，所以我們大概開了15分鐘左右才抵達。

一走進「食不厭」才發現它是一間好有風格的餐廳，運用大量的復古元素，再搭配以木材為主的桌椅和佈置，有點漂流木的感覺。

或許是因為當天下著傾盆大雨，店裡客人並不多，不過因為餐點都是現點現做的，所以還是要稍微等一下。

「食不厭」就是有名的「一夜干專賣店」，牆上真的掛了幾隻一夜干耶！

其實還有很多看似很違合的東西也出現了，天花板除了輪胎做的電燈之外，還有救生艇。

Menu…Sorry，被我拍糊了！

日式醃蘿蔔－＄40元，我原本以為這個醃蘿蔔應該是贈送的開胃菜，看了一下menu原來這道還要＄40元，上面還有柚子絲提味，多了點果香，也才不會死鹹。

貓飯／白飯－＄30元，左下角是貓飯，其他三碗是白飯，據說貓飯是招牌，讓我想到深夜的食堂…

午魚一夜干－＄280元，味道還不錯，口感不會太乾…

豬肉雄香腸－＄120元，這個香腸感覺還滿粗曠，不過因為肥肉比例不多，我覺得還不錯…

每日時蔬－＄？？元，覺得份量有點少，吃不過癮！我其實一個人就可以嗑掉一整盤，再來一盤也都沒問題…

鮮蝦仁炒蛋蛋－＄180元，所謂的蛋～就是蛋嘛！感覺好像是為了小櫻桃而點的…

一直往嘴裡塞的肉－＄380元，名字很特別吧？其實它就是松阪豬啦！至於到底有沒有一直往嘴裡塞？我想是有的～因為份量不多大家搶食！XD

蛤蠣湯－＄100元，蛤蠣有大顆，鮮甜好喝啊！

寫文的時候看了一下小黑板的照片，發現原來「食不厭」還有賣早餐喔？不過要事先預約就是了…

整體來說呢！「食不厭」就是一間裝潢很有特色的店，好像有點隱藏版美食餐廳的fu，餐點表現都還不錯，如果有到九份金瓜石的話，可以來這裡試試…

九份金瓜石3天2一夜：

Day1：台中 - 木柵動物園 - 黃金瀑布 - 金瓜石緩慢民宿 - 晚餐

Day2：早餐 - 金瓜石一日遊 - 勸濟堂白帶魚米粉湯 - 金瓜石緩慢民宿 - 食不厭

Day3：早餐 - 金瓜石緩慢民宿 - 九份一日遊 - 台中

食不厭午仔魚一夜干專賣

地址：新北市瑞芳區金光路221號

電話：0911-827844

營業時間：12:00～15:00（午餐）、17:00～21:00（晚餐）

飛天璇

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