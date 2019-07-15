點評：很酷^^

文、圖／小虎食夢網

不知何時開始曾經愛不釋手的手搖飲料不再有興趣，也許是喝膩了、又也許職業傷害的胖了。但離開這個茶飲圈子後，也慢慢發現台灣這兩年的茶飲越來越有創意，尤其是加入大量「茶」的元素後變得不再那麼膩口，甚至加入花茶、果乾等天然元素整體的風味也有了更多的變化，當然也更加清爽。

比方說這家開在「西湖市場」旁的「嚮家涼水鋪」就有許多市面上少見的「新茶飲」，比方說普洱、麵茶、桑椹、羅勒籽全進了一杯杯清涼美味又沒有太多負擔的茶飲裡，甚至聽說他們最近還推出「竹蔗茅根水」我的天呀，一起來看看這「涼水鋪」到底還有那些你喝都沒喝過的創意茶飲。

依著地址來到內湖小吃兩大集散地的西湖市場周邊（285巷）和737巷，嚮家涼水鋪就緊依著西湖市場捷運共構旁，出了市場走過來連一分鐘都不用，就是因為在巷弄裡，有時走過很容易就錯過。

嚮家涼水鋪的招牌有一點被二樓的綠葉檔住，倒是旁邊的西湖涼麵比較搶眼。

雖說不明顯，但在上班日的下午，還是不停的有客人進進出出，店員接電話的手也沒停過，一位拉著小孩的媽媽看我在拍照，直說這間的茶飲非常好喝，而且很健康。

一開始我看到櫃後的三色塑膠布有一點傻眼...後來經老闆的解說才了解 ，一來它的茶裡其實加入了很多古早味的元素，如前面提及的「麵茶」、「普洱」、「桑椹」和「竹蔗茅根水」，把以前的東西用現代化的方式呈現，改良成現代人喜歡的口味。更重要的是長年在外地工作的老闆是因為「想家」才回到這片他成長的土地，也才有了「嚮家」這個品牌。

他說在他離家的那年代，市場的婆婆媽媽買菜提的都是用這種三色塑膠布做成的大大小小袋子，於是將之加入到它的品牌設計概念裡，算是一種復古的文創，當然也是他對這片土地的感覺投射。

而這個元素也表現在茶飲的杯子上，加上童趣的紙封蓋，上面寫著「一起回家」吧，「要牽我的手陪我長大喔！」等等帶著家鄉、家人溫度的字句，當真有幾分童趣。

看了一下茶飲的MENU比我想像來的多上不少，而且很多別說沒聽過、沒喝過，甚至連想像都無從，當然還有一些故意為之的仿古創意名，比方說:「淑芬桑椹」，理由是那年代「淑芬」算是菜市場名，不曉得這算不算是這間仿古茶飲店的「彩蛋」，但我猜時下的年輕人應該沒幾個懂（笑）。

特別值得一提的是，暖心系列還有珍珠免費追加的服務，真是佛心來著。

名字是有一點阿Q有趣，但正格的我還當真沒喝過桑椹做的茶飲，此系列有青茶和奶茶兩種選擇。

另外這是老闆個人頗推的普洱茶系例，主因還是那年代的人很愛喝普洱，於是經過長時間的尋找和調配才有這個年輕人也能接受，甚至喜歡的普洱系列。

另外，我最好奇的是茶飲加上古早味麵茶到底是什麼滋味......。畢竟麵茶真是我們那年代很重要的古早味「甜食」（不知道算不算）之一。

在老闆和店員的建議下一口氣試了七種口味，從奶茶等基本款到很受年輕女生歡迎的花茶、最後是我個人很想喝看看的店裡招牌。

私房鮮奶茶。首先當然是基本功的鮮奶茶，第一口我覺得有一點淡，但多吸兩口後，茶香、奶香緩緩而來，重點是一口氣喝完半杯，舌上、味蕾都沒有任何負壓，算是市面上比較少見茶香比較明顯的奶茶。

因為奶香也很溫順問了店家用的是什麼牛奶，答案是近來頗受注目的小農鮮奶「六甲田莊」，老闆解釋說這牛奶是他試過很多種才決定的，主因是它的奶香、比較綿長卻溫順，喝起來比較不會膩，也不會搶了過多的茶香。

接著是進階版的招牌奶茶「嚮家普洱奶」，老實說我以前不太愛喝普洱，因為帶著我不太能行的霉味，卻又被教育成普洱本來就是這個味道，長大後才知原來真的新鮮、好喝的普洱並不會有這種霉味，又或者應該說不明顯，即便放了很多年的老普洱。

嚮家使用的普洱是帶有糯米香氣的普洱，搭上自家調配的鮮奶茶配方，喝來半點沒有霉味不說，後端漸漸轉強的普洱香氣和一抹淡淡的菊花香，越喝越是順口。好奇問一下原來店家用的是「崑崙天山雪菊」，喜歡奶茶和茶香的朋友也許可以試試看，這杯個人覺得調整的很出色的普洱奶茶。

加了薰衣草的舒服鮮奶茶，如果說普洱是男人愛的茶，那這杯加了薰衣草的奶茶則是內湖很多女性上班族的最愛。這第一口，同樣覺得薰衣草的香氣遠比想像中來的淡，但也同樣的多喝上幾口薰衣草特有的香氣緩緩纏上舌上的味蕾，接著你會開始嚐到其他的香味，好奇問了一下，果然這茶裡除了薰衣草外還加了幾樣其他的花草，如果想喝味道比較多的薰衣草香，也許可以選擇舒壓清淨茶。

麵茶鮮奶茶，最後一杯鮮奶茶系列，當然是我最好奇的「麵茶」。又同樣的， 這杯奶香的麵茶香是緩慢的，又或者應該說沒那麼的重，甚至帶點花生香氣跟芝麻香氣，都讓整體更為耐喝。也許是年紀大了，也許是漸漸吃不了「甜」的飲食習慣，讓我對這杯麵茶鮮奶茶愛不釋口，三兩下就將之喝完，還外帶了一杯，真心覺得好喝的亂七八糟！

淑芬桑椹青，老闆解釋一般外面蜜漬過的桑椹多半偏甜，但他覺得那甜會破壞桑椹過多的天然過酸，不先蜜漬沖起茶來又會帶點苦澀，多次研發過將蜜甜的比例調到最低，讓它有一點蜜香有一點甜，又不會壞了桑椹迷人的果酸，加上店家特調的青菜，果酸、蜜甜、茶香，依序而至，好味又不失清爽是老闆追求的新茶飲風格。

楊桃檸檬露，同上一杯一樣你會看到一小粒一小粒如山粉圓的食材，其實那是羅勒籽，入口意外沒太多味道，卻有著比珍珠我更愛的滑口和微咬勁，用羅勒籽取代它的主因是多了一個層次感，會有點緩和很強烈刺鼻的酸味，尤其是花草、果茶系列的茶飲。

另外，這杯的主打口味楊桃和檸檬我也挺愛，本來以為那種水果的酸會相互毀滅，沒想到入口後卻覺得意外合拍，楊桃的酸也許被檸檬檬壓過了些，但卻也帶出更多楊桃的香氣和微甜，而檸檬的過強的酸味也被楊桃的微甜給柔合了，並且和嚮家特調的青醬和平共處外，還帶出另一抹不一樣的風味。

蘋果蜜紅茶，最後這杯據說是內湖科學圈區的最愛，有時一次外送都上百杯。這杯的蘋果蜜紅茶是南非自然農法的蘋果原汁加肯亞紅茶的組合的蘋果蜜紅茶，才喝一口我就明白為什麼那些女性會喝，一來有蘋果的香氣，二來茶香不澀不苦，重點是現在年輕女生超怕的「甜」份真的很低很低，喝完整杯嘴裡也不會有任何負壓，留下較多的味道反而是帶點蜜香的紅茶氣息，一整個清爽到不行。

嚮家涼水鋪

地址：台北市內湖區內湖路一段323巷4弄20號

電話：02 2627 9782

時間：10：00–21：00、週六11：00–19：00（週日休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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