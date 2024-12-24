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桃園Xpark沉浸式光影升級！全新水母展區明年1／20登場

▲Xpark提前於明年1月20日起，全面打造癒見水母區「Xpark光之海月by NAKED, INC.」 。（圖／Xpark提供）

▲Xpark於明年1月20日起，全面打造癒見水母區「Xpark光之海月by NAKED, INC.」 。（示意圖／Xpark提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

睽違9年，台灣燈會重返桃園，將於2025年2月12日起登場，位在青埔主展區的Xpark，提前於明年1月20日起，全面打造癒見水母區「Xpark光之海月by NAKED, INC.」，點亮如夢似幻的光影盛宴。

▲Xpark提前於明年1月20日起，全面打造癒見水母區「Xpark光之海月by NAKED, INC.」 。（圖／Xpark提供）

▲Xpark與日本光影創意公司NAKED, INC.合作策畫，把癒見水母區打造為「Xpark光之海月by NAKED, INC.」 。

台灣燈會將於2025年2月12日至2月23日舉行，Xpark所在的桃園市青埔地區成為此次主會場。為了一同歡慶台灣燈會在桃園，且迎來開幕5周年，Xpark預告，與日本光影創意公司NAKED, INC.合作策畫，把癒見水母區打造為「Xpark光之海月by NAKED, INC.」，從2025年1月20日起正式見客。

▲Xpark提前於明年1月20日起，全面打造癒見水母區「Xpark光之海月by NAKED, INC.」 。（圖／Xpark提供）

▲Xpark沉浸式體驗的代表作「水母萬花筒」，透過影像、燈光、音樂，沉浸感再升級。

Xpark最熱門的「癒見水母」區將以全新面貌登場！前半部有大型水母圓窗「Xpark Blue」將圓窗與牆面將合而為一、展示各式各樣的水母種類，還有訴說水母們成長過程的水母LABO實驗室；後半部則是象徵Xpark沉浸式體驗的代表作「水母萬花筒」，透過影像、燈光、音樂，沉浸感再升級，展現出四季流轉的夢幻殿堂。

▲Xpark提前於明年1月20日起，全面打造癒見水母區「Xpark光之海月by NAKED, INC.」 。（圖／Xpark提供）

▲Xpark限量發售由NAKED監製的原創「2way星願水母燈籠」及套票 。

同時，Xpark限量發售由NAKED監製的原創「2way星願水母燈籠」及套票。以「光之海月」為主題的充氣燈籠，可手提，並配有脖掛帶，除了能在燈會現場使用，也可妝點家居、Party聚會，預計明年1月初開放預購。

▲2025台北燈節主視覺搶先曝光，圓滾滾的蛇身象徵著順利、圓滿,中山堂廣場。（圖／觀傳局、臺北市中山堂管理所提供）

▲「2025台北燈節」主燈將設在中山堂廣場。（圖／台北市中山堂管理所提供）

此外，「2025台北燈節」將於2月2日起於捷運西門站、北門站登場，主題為「蛇來運轉」，取「時來運轉」之含義。台北市觀傳局局長王秋冬透露，位於中山堂廣場的主燈約有10米高，蛇的眼睛會轉、身體會動，目前名字尚未拍版確認，預計明年1月2日會召開記者會公布更多細節。

▲2025台北燈節主視覺搶先曝光，圓滾滾的蛇身象徵著順利、圓滿,中山堂廣場。（圖／觀傳局、臺北市中山堂管理所提供）

▲2025台北燈節主視覺先曝光。（圖／觀傳局提供）

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