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一咬下就爆漿！隱身台北巷弄的車輪餅　抹茶口味加麻糬會牽絲

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無..

點評：這麼多口味的超適合當下午茶
ETtoday餓勢力

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

文、圖／小虎食夢網

小時候樓下住的是賣車輪餅的一對夫妻，我每天放學都在樓下等著他們收攤，希望他們有賣不完剩下的車輪餅可以請我吃，數十年過去了我依然記得那只有奶油、紅豆、菜脯米的車輪餅味道，車輪餅也成了我最愛的台灣街頭甜點。只是，我萬萬沒想到我再次愛上車輪餅是在馬來西亞，而且是我以前不敢吃的貓山王榴槤口味。這個車輪餅的故事發生在半個月內，我得從台北說到馬來西亞、再從馬來西亞吃回台北。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

依著記憶往前推，初次見到這個紅到馬來西亞的車輪餅是在某企業的活動，討喜的車輪餅模樣一直在腦中，只是當時不知道那個企業是透過「不貳光」訂製，只記得那時沒嚐，要不然我可能早就重新愛上車輪餅了也說不定。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

不貳光位於榮星花園旁的五常街上，以前很少走到這一塊，意外發現這兒挺多吃的，感覺有夜市也有早市。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

不貳光就開在五常街53巷剛進來的左手邊，但不曉得是不是店太低調，還是我眼睛大，硬是走過兩三次才發現....。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

要不是這輛外送車輪餅的騎車小弟在我面前停下，興許我還得再錯過兩三回xd

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

不貳光是台語「不兩光」的意思，有不簡單的意思，透過店裡的裝潢也可以發現走的不是傳統車輪餅路線，而是帶點時下文青、創意的風格。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

不貳光之所以會走紅，受到媒體注意，完全是因為它和超過100家的企業公司合作推出過聯名車輪餅，甚至還進到爐石戰記的決賽現場，還讓創意總監跟首席設計師，跟著一起學做車輪餅。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

而我真正愛上不貳光則是在遙遠的馬來西亞馬六甲的世界遺產「雞場街」裡...這故事我們最後面再來補充說明。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

不貳光車輪餅一共有九種口味加上期間限定的玉米濃湯共十種，這是友人介紹我來前沒跟我說的，要不我一定會拖他來或是帶個妹來幫吃（笑）。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

一次十種口味各勾了一個後，老闆說要等十來分鐘左右，因為這裡的車輪餅都是現店現做，保證每個入口不止是熱而是燙的...。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

因為下午時分常常有很多女生帶著小孩來買，於是老闆貼心把後面工作室隔成小孩可以玩的空間，還附上沙發椅、可愛的小帳蓬和小孩子的玩具。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

閒著無聊一邊看老闆做，一邊聽他說開店的故事，說著說著才知道店都紅到馬來西亞了，剛巧我隔天要去馬來西亞採訪，於是順口問了開在馬來西亞什麼地方，得到的答案是馬六甲，還真這麼巧我的行程中就有馬六甲，而且是在我們會走訪的雞場街裡...，於是三天後我就在馬六甲嚐到當地限地的貓山王榴槤王口味，猜想我應該是第一個吃到的台灣人吧（笑）。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

鏡頭回到台北五常街，看著老闆一絲不苟的做著不同的口味，五顏六色的內餡小心亦亦的填入、翻面，除了兒時的回憶湧現外，我更看到年輕人對於創業的執著，每一個做出來的車輪餅，都看到他的自信反應在客人的滿意笑容裡。附帶一提的是這些烤車輪餅的模俱都是年輕老闆自己設計的，據說他之後還會設計出一款全球獨一無二的烤車輪餅模俱。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

最後再烙上「不貳光」的logo，而這個logo便是它想出行銷的重點，客製化的lgog製成企業獨一無二的點心，一來行銷二來創意，拿在手上，吃在嘴裡特別有意義。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

除了車輪餅外，這邊也賣三種冷泡茶（60元）分別是紅茶、綠茶、還有特別款的茶，熱茶則是40元，用的都是南投鹿谷的茶葉。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

另外這是當天開始試賣的芋頭牛奶，芋頭香醇厚還可以吃到芋頭顆粒，個人非常喜歡，只是配略甜的車輪餅，感覺還是冷泡茶來的適合。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

有時用心都在小處，不貳光的手提紙袋一整個很有質感，跟街頭巷尾傳統的車輪餅完全是兩個不同的檔次。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

十個裝的禮盒也很大氣好看，加上這車輪餅討喜的模樣，送人也非常適合，事實上也有許多企業訂購他們客製化車輪餅當伴手禮，送給員工還是貴賓。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

說這十種口味前先來說說不貳光車輪餅的餅皮，它和傳統酥中透著微脆的口感完全不一樣，走的是略帶日式蛋糕的外酥內澎鬆的口感，麵皮的香氣在咀嚼後特別明顯，即便當中的餡也是塞得滿滿的。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

先來吃吃看店裡最熱賣的三種口味，抹茶雪白森林、香醇奶油和紅豆牛奶。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

第一個是我從小到大最愛的口味奶油，奶香濃而不膩，沒有我很討厭厚重的奶粉味，也不太像兒時克林姆的風味，清爽的奶香帶著微微的甜，是我喜歡的那種奶油餡。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

第二個雪白森林，其實抹茶白玉，撥開後麻吉都牽絲了，抹茶略甜但帶著討喜的茶苦香，濃綿的口感和白玉的軟Q非常搭，好吃的亂七八糟！！！

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

傳統的紅豆口味因為加了牛奶更為柔順，紅豆超大顆粒明顯，屬於札實的紅豆餡，非常飽嘴。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

黑芝麻濃郁帶著松子的香氣，也許是松子的香氣讓這個口味不像坊間黑芝麻口味的甜點那般甜膩。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

這乳酪起司有意思，入口時我嚇了一跳，因為和正常的起司餡不太一樣，而且有一種熟悉的感覺，老闆提示才想起，完全是多力多滋的味道非常特別，如果你和我一樣平常就愛吃多力多滋那應該會很愛這個口味。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

巧克力杏福，入口是比我想像偏低的甜度，巧克力的香氣帶著微苦的後韻，口感滑順略為纏舌。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

午後格雷的伯爵茶香非常迷人，帶著還是奶茶淡淡的奶香，很是少女的口味，挺不錯的。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

培根薯泥也是車輪餅少見的創意口味，薯泥很札實，洋蔥和培根都能清楚的嘗到，而且份量不少，鹹香鹹香的口味彌補了沒有我最愛的菜脯米鹹口味的遺憾。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

接下來是我最好奇的龍蝦沙拉口味，入口時感覺少了一點什麼，但以的確是龍蝦的沙拉無誤，多咬上幾口發現是少了美奶滋的膩，口味上也沒那麼的鹹那麼的重，畢竟車輪餅是甜食，整體來說我覺得很特別，適合勇於嘗鮮挑戰不同味道的人。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

最後是期間限定的玉米濃湯，說來有趣這味道一入口我就點頭連連，完全跟我們喝得玉米濃湯一模模一樣樣，說它好不好吃，倒不如說它太過奇妙，喜歡嚐鮮的朋友千萬別錯過！！

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

冷泡茶配茶我選了鹿谷的紅茶，雖然不像車輪餅走特別的路線，但的確非常清爽和味道略厚的車輪餅口味很搭。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

好的，為了這特別的第11種口味，我們把鏡頭再次跳到馬來西亞，馬六甲的雞場街上。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

不貳光在這改名為輪先生，原因是不貳光英文不知怎翻，沒英文對外國人來說會有品牌障礙，輪先生（MisterWheel ）和產品有相聯的記憶效果。馬六甲的分店因為在老街裡，所以帶點老屋的風格，但整體來說和台北的不貳光還是有一貫性的文創風格。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

口味上有一些是承襲了台北的風格，另外每天也會有特別的當地限定口味，比方說....。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

讓許多人聞味喪臉的榴槤口味...說實說以前我也不敢吃榴槤，後來是因為某名廚用馬來西亞最高級的榴槤「貓王山」做成榴槤酥給我吃，自此治好了我不敢吃榴槤的毛病，但除了貓山王外，我還是很少吃榴槤。

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

這不惜成本的榴槤車輪餅，居然用的也是貓山王，而且還是帶果肉的，吃起來香甜帶著我酷愛的油蔥氣息，真心覺得好吃的亂七八糟，好想拜託台北的老闆也賣這口味，那我想吃就不用大老遠再跑到馬六甲了XD

▲▼台北延吉街不貳光車輪餅。（圖／小虎食夢網 提供）

不貳光車輪餅Mister Wheel

地址：台北市中山區五常街53巷14號
電話：02-2506-3977
營業時間：12:00-19:00（星期一休）

延吉店
平日12：00-19：00 （週日公休）
地址：台北市大安區延吉街153-4號 （國父紀念館二號出口）

MisterWheel - 馬來西亞 馬六甲古城 雞場街店
地址：No 15, Jalan Hang Kasturi , 75200 Melaka

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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關鍵字： 不貳光車輪餅 台北市美食 中山美食 車輪餅 達人美食 美食情報 小虎食夢網

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