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鬍鬚張宣布漲價！5款商品調漲「魯肉飯便當貴5元」

▲鬍鬚張滷肉飯 。（圖／記者黃士原攝）

▲鬍鬚張宣布漲價。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

鬍鬚張宣布漲價，明天起調整魯肉飯便當、唐山里肌豬排單點與便當、玉米濃湯、老皮嫩肉5項產品價格，上漲2至6元，漲幅約6%。

鬍鬚張表示，因原物料高漲及人力薪資攀升，考量整體營運策略，為提供優質的服務與餐點品質，照顧每一位同仁，經過審慎評估，決定調整5項產品價格。包括魯肉飯便當漲5元、唐山里肌豬排便當漲6元、唐山里肌豬排單點漲5元、玉米濃湯漲4元、老皮嫩肉漲2元，平均漲幅約6％，其他產品維持原價。

▲▼ 。（圖／記者黃士原攝）

▲唐山里肌豬排便當119元調漲為125元。（圖／記者黃士原攝）

而在鬍鬚張之前，已有多家連鎖餐飲漲價，麥當勞10月調整早餐、超值全餐的主餐，以及部分點心、飲品的價格，漲幅落在2至3元不等。必勝客部分大披薩品項價格調整5至40元不等，達美樂則有5款披薩調漲，包括經典金鑽夏威夷、BBQ雞肉全變貴，平均調幅約2.5%。

▲饗賓餐旅集團旗下的饗食天堂明年元旦漲價。（圖／饗賓提供）

至於號稱「全台CP值最高」的吃到飽餐廳饗食天堂，則從明年元旦起漲價，平假日午晚餐及下午餐全部漲30元。周一至周五午餐從868元漲至898元，下午餐從698元漲至728元，晚餐從968元漲至998元；周六、日及例假日午餐從968元漲至998元，下午餐從868元漲至898元，晚餐從1068元漲至1098元。

▲台北文華東方酒店文華Café「週末午間鮮．吃．吧」明年1月漲價。（圖／台北文華東方酒店提供）

台北文華東方酒店文華Café「週末午間鮮．吃．吧」，明年1月3日餐費由2580元至3280元，調漲至2680元至3380元。業者表示，主要是因應食材原物料的調漲，同時主餐與自助餐檯的餐點也持續提升品質，例如增加爐烤日本A5和牛沙朗新選擇。

▲台中排隊名店不二糕餅明年元旦漲價。（圖／不二糕餅提供）

原物料成本上漲也讓台中名店「不二糕餅」吃不消，原本曾在8月宣布凍漲，但在11月底也宣布漲價，明年1月1日起，6入蛋黃酥由一盒320元漲到380元，12入變760元，等於蛋黃酥每顆大約漲10元；6入檸月酥從280元漲至320元、12入由560元漲至640元，等於每顆貴6.6元；6入茶鳳黃從280元漲至320元，每顆約貴6.6元；12入福令卡從180元漲至220元，每顆約漲3.3元。

關鍵字： 鬍鬚張 漲價

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