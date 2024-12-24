四米高火焰巨人首亮相　屏東落山風藝術季《渡風者》沙灘大秀12月28日登場

▲屏東落山風藝術季《渡風者》沙灘大秀12月28日登場。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

看過4米高的火焰巨人、變裝皇后與火舞、高空特技的表演嗎？2024屏東落山風藝術季今年特別規劃了震撼視覺感官的大劇《渡風者》，在黑夜裡、風聲中，以融入在地文化的高空特技、火舞、音樂，希望燃炸恆春半島的激情火焰。

這場落山風藝術季大劇《渡風者》，預定在12月28日（六）下午4時30分在海口港沙灘海岸邊登場，舞台區會在下午5時正式拉開序幕，免費觀賞，有興趣的民眾或遊客可提早入場。

「海天為幕、沙灘為舞台，是落山風藝術季的經典特色，也是重頭戲之一。」屏東縣政府傳播暨國際事務處處長鄞鳳蘭指出，落山風藝術季運用海景沙灘最天然的舞台演出沈浸式大戲，推出以來佳評如潮，每年都深受民眾期待。

根據活動節目規劃，今年的大劇《渡風者》再度邀請了台灣之光﹑金氏世界紀錄保持人，同時也是今年十大傑出青年的劍舞藝術家蔡宏毅編導演，他除了會表演獨創驚艷國際的精湛劍舞《行雲流劍》，製作團隊更推陳出新，創作4米高火焰巨人，將在落山風藝術季首度亮相，火巨人漫步沙灘揭開序幕。同時，《渡風者》還迎來國際重量級瘋家Haus of WIND變裝皇后首次參演，絢麗的表演亦是全場高潮焦點。

另外，即將成真火舞團、太極男神孫家閎的火焰太極、屏東日系築夢一輪車俱樂部等多元團隊也會參與表演，還有紙風車劇團會帶著黑面琵鷺伴隨屏東的風與靈渡海歸來，與可愛的小丑魚、烏賊及鯨魚一眾海洋生物與現場觀眾進行互動演出。