採購5萬噸梅子！一芳信義脆梅綠免費升級+7天限時優惠39元

▲一芳推出「不能梅有妳」活動，信義脆梅綠限時7天特價39元。（圖／一芳水果茶提供）

旅遊中心／綜合報導

一芳水果茶信義脆梅綠使用名間包種綠茶，以及品質優良的南投信義鄉脆梅，是每年夏天熱賣的暢銷飲品。7月份推出「不能梅有妳」活動，所有的信義脆梅綠大杯原本只有1顆梅子，一律升級為2顆，此外，7/10至7/16大杯信義脆梅綠特價優惠39元。

今（2019）年信義脆梅收成量較往年少，不僅造成搶購，採購成本也相對增加，但一芳支持在地物產，除了與信義鄉農會承諾採購5萬噸脆梅，更把大杯信義脆梅綠中的脆梅升級為2顆，同時推出「不能梅有妳」限時優惠39元活動回饋消費者。

黑糖茶飲專賣店吉龍堂也在7/5至7/18推出飲品買一送一優惠，每天都有2款茶飲在指定時段買一送一，2款商品1人限擇1款，每次限購一組2杯，每天的12：00~15：00以及17：00~19：00時段限定，其餘時段不銷售。

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