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暑假北台灣最夯！朝聖福隆沙雕神作 探索神秘古城

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圖、文／七逗旅遊網提供

每到夏天就是要去海邊！光到海邊玩水不夠過癮，即日起到8/25，去新北市福隆海水浴場玩水，還能趁福隆國際沙雕藝術季，欣賞來自7個國家、25位沙雕藝術家的大作，以及打破金氏世界紀錄的沙雕大展喔！超過300座的沙雕讓你一次看好看滿，快揪朋友們來朝聖，或趁暑假帶寶貝來這裡大開眼界！

▲▼福隆沙雕。（圖／雄獅旅遊提供）
▲朝聖2019福隆國際沙雕藝術季，在入口就能看到這座《智者對話》。（圖／雄獅旅遊提供）

▲▼福隆沙雕。（圖／雄獅旅遊提供）
▲福隆海水浴場的沙質特別柔軟細膩，加水後可塑性佳，受到各國沙雕大師的歡迎。（圖／雄獅旅遊提供）

暑假來號稱「黃金沙灘」的福隆海水浴場，可以看到哪些沙雕？今年，福隆國際沙雕藝術季以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為主題，並結合觀光局「2019小鎮漫遊年」，規劃「與神同行」、「穿越古今(小鎮)」、「海洋之美」3大展區，總共可以觀賞來自臺灣、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、中國、加拿大7個國家的25位沙雕藝術家，所打造的45座主題作品及互動沙雕，還有20座國際與國內沙雕賽作品。國際沙雕賽主題為神秘古城「亞特蘭提斯」，國內沙雕賽則以「小鎮漫遊」為創作主題，沙雕師們用新穎的創意，讓古城、小鎮風情再現福隆海水浴場。

▲▼福隆沙雕。（圖／雄獅旅遊提供）
▲有神快拜！《繆思女神》現身福隆國際沙雕藝術季。（圖／雄獅旅遊提供）

到展區內的互動沙雕區，可以在沙雕酒吧喝涼飲消暑、透過半成品沙雕見證沙雕誕生的過程…等。甚至還能一次見到上百座瓶鼻海豚沙雕，這些沙雕大有來頭，是打破「全世界最多人同時創作沙雕」金氏世界紀錄的產物，6/15時，在專業沙雕師的帶領下，310位民眾親自動手體驗沙雕樂趣，打造屬於自己的作品。

▲▼福隆沙雕。（圖／雄獅旅遊提供）
▲310人一起挑戰「全世界最多人同時創作沙雕」的金氏世界紀錄，從空中俯瞰相當壯觀。（圖／雄獅旅遊提供）

▲▼福隆沙雕。（圖／雄獅旅遊提供）
▲一件沙雕作品的誕生需經過夯沙、板模到塑型。（圖／雄獅旅遊提供）

到8/25前，拿福隆海水浴場的門票還可以享受各式各樣的好康，像是到指定餐廳用餐、入住特定飯店、玩景點都享有優惠。打算揪團出發，今年夏天雄獅旅行社推出東北角小鎮限定行程，讓你輕鬆感受福隆國際沙雕藝術季的魅力！

▲▼福隆沙雕。（圖／雄獅旅遊提供）
▲在藝術家的巧手下，一座座精緻的沙雕作品讓人嘆為觀止。（圖／雄獅旅遊提供）

▲▼福隆沙雕。（圖／雄獅旅遊提供）
▲看沙雕前後可以來福隆騎腳踏車，夏涼冬暖的舊草嶺隧道是最棒的天然冷氣。（圖／雄獅旅遊提供）

推薦行程：
▲夏天來福隆玩水看沙雕！東北角小鎮1日遊►►►

更多資訊：
雄獅旅行社
電話：(02)87939611

關鍵字： 七逗 北台灣 國內 福隆 沙雕 新北 海水浴場 沙灘 海邊 東北角 雄獅旅遊

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