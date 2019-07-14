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挪威鮭魚+檸檬！高雄六兩三私房炒飯招牌鍋燒　還有泡菜豬肉口味

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式..

點評：好餓哪～～～
ETtoday餓勢力

▲高雄六兩三私房炒飯招牌鍋燒。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

文、圖／虎麗笑嗨嗨

六兩三是隱藏在農十六附近巷弄裡的小店，專賣私房炒飯、鍋燒料理，還有小菜和湯品，喜歡吃泡菜的可以試試店家自製韓式泡菜，酸甜微辣很夠味。虎麗很喜歡挪威鮭魚炒飯，這道風味比較清香爽口，醃製後低溫煎烤的鮭魚有淡淡鮮香，搭配粒粒分明的炒飯和豐富炒蛋，每一口都很滿足，可以擠上隨餐附的檸檬，多了酸香更涮嘴！口味重一點可選泡菜豬肉炒飯，獨特的泡菜酸甜融合鍋香味，會讓人忍不住一口接一口～還有墨西哥辣炒飯應該也很不錯，一直好想試試，可惜太晚去買很已經完售啦～（內用有開放冷氣／有提供外帶服務）

▲高雄六兩三私房炒飯招牌鍋燒。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲挪威鮭魚炒飯80元

這是虎麗私心很愛的炒飯口味，連續吃好幾次都一定要點挪威鮭魚，大火快炒的米飯包覆鍋香氣，加上店家醃製調味、低溫煎烤特製的鮭魚肉，每一口都帶點清香微鹹滋味，還有豐富的炒蛋滿足味蕾！

▲高雄六兩三私房炒飯招牌鍋燒。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲挪威鮭魚炒飯會附小片檸檬，可隨自己喜好適量擠上檸檬汁享用，多了微酸的口感更涮嘴，也能提升鮭魚鮮香，整份炒飯吃完不會覺得油膩，正常食量吃得飽。

▲高雄六兩三私房炒飯招牌鍋燒。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲泡菜豬肉炒飯70元

口味重一點的吃貨推薦泡菜豬肉炒飯，香氣濃郁但不會覺得鹹膩～泡菜是店家嚴選進口大白菜，加上自製的韓式辣醬製作，有販售玻璃罐裝，吃起來酸甜微辣很爽脆，虎麗冰箱有一瓶冷藏，每次吃飯都會拿一點出來配（笑）。豬肉和炒飯都幫附泡菜香氣，獨特的酸辣感和鍋香味讓人愈吃愈涮嘴～

▲高雄六兩三私房炒飯招牌鍋燒。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲高雄六兩三私房炒飯招牌鍋燒。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲菜單MENU。

▲高雄六兩三私房炒飯招牌鍋燒。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

六兩三 私房炒飯 招牌鍋燒

地址：高雄市鼓山區龍德路106巷8號
時間：週一至週六 11：00－14：00、17：00－20：00 （週日公休）
電話：07-5546799

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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關鍵字： 六兩三私房炒飯招牌鍋燒 高雄美食 鼓山美食 炒飯 虎麗笑嗨嗨 達人美食 美食情報

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