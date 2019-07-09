全台獨創！恆春人氣手搖店　黑糖波霸鮮奶香濃秘訣「加雙料」

點評：下次去墾丁之前先去買一杯來喝!

文、圖／江婕瑋 職能治療師

時節進入夏季，身邊朋友紛紛前往墾丁度假，回來時都不約而同提及他們在恆春喝到的人氣飲料店「順水堂」，說是第一次喝到這麼讓人難忘的「黑糖波霸鮮奶」。熱門的手炒黑糖珍珠已經不稀奇，香醇濃郁的玫瑰奶蓋和芝麻花生雙料全台只有他們家有！強烈建議我們去墾丁玩時一定要來上幾杯。

我們在6/24-28的共學社團墾丁之旅，第一天就以試喝的心情前往...沒想到真的一試成主顧！媽媽們在五天的行程裡幾乎天天光顧，有時還一天喝上兩三杯，大家愛喝的程度實在超乎想像，即便現在回台南了，大家在Line裡還說著想念「順水堂」的「黑糖波霸鮮奶」，甚至願意為了它當天來回，說起來好像很誇張，但確實是很厲害的黑糖飲品，特別在寫遊記時順手記錄一下。

【店家環境】

看我們第一次來，老闆熱情地和我們介紹「順水堂」的歷史。「順水堂台灣總店」於2008年創立於恆春轉運站，2018年更到廣東東莞展店，非常受當地民眾喜愛，後來總店搬到恆南路現址依然是排隊名店，秉持著自然質樸的理念，希望能把好味道在恆春永流傳。「順水堂」店面外觀以黑色襯托出大紅色的喜氣，純粹而搶眼的色彩，讓人經過很難不注意到。

順水堂（外觀）

順水堂（櫃檯）



我們一群媽媽在店門口排隊點餐，親切的老闆親自出來發名片，和我們詳細介紹各式飲品，也很不好意思地說明飲料製作需要一點時間，要請我們稍等一下。老闆誠懇樸實的態度讓我們感覺很有信任感，相信飲品一定也會很實在的！

老闆親自發名片



菜單上的「招牌黑糖」是店家很推薦的系列，飲品一律都是用手工炒黑糖精心調配。手工炒黑糖每次手炒一次一小時，總共需要耗時三次三小時，炒完再揉珍珠到入味。每顆黑糖珍珠都必須經過5道SOP程序——「燜沖泡洗蜜」，因此粒粒都是品質的保證。聽完黑糖珍珠這麼費工的程序，我們每個人都馬上點了一杯「黑糖波霸鮮奶」，希望這個超人氣排隊美食確實物超所值。

菜單

超人氣排隊美食

牆上懸掛著「順風順水」的木匾雕刻，猜想店家或許是期盼著營運能像船行一樣，與水流和風向同一方向，時運順順利利。點完飲料後，媽媽們習慣性地評估了一下內場整潔度，處理飲品的檯面上很乾淨，安全衛生可以放心，應該可以讓孩子們喝看看。

順風順水



內場



【獨家秘方】

台灣的黑糖珍珠飲品近年在國際間掀起一波旋風，我們在加州生活時也處處看得到來自台灣的黑糖珍奶，據聞更是風靡日本大街小巷，我們在台灣就能喝到具有各種特色的黑糖波霸鮮奶實在是太幸福了。老闆說，全台飲料店幾乎都有「黑糖波霸鮮奶」，「順水堂」能在當中異軍突起，就是憑著他們獨一無二的秘方。由於對自家口味和技巧很有信心，老闆也不怕我們知道製作過程，很大方公開給我們拍攝，讓媽媽們受寵若驚，認真地卯起來猛拍。「黑糖波霸鮮奶」的基底使用100%乳含量的「光泉鮮奶」，可以打出綿密細緻的奶泡，是口感香濃的秘訣。

光泉鮮乳



杯緣淋下的手炒黑糖，打造出澎湃的黑糖紋路，視覺效果相當誘人。我們以為這樣已經可以封蓋了，老闆娘說還有神秘配方要加。

黑糖紋路



老闆娘細心調製綿密滑順的玫瑰奶霜，倒至飲品頂部形成醇厚的玫瑰奶蓋，淡淡的粉紅色好美。

老闆娘奈奈親手調製玫瑰奶霜

濃厚奶泡

頂部鋪上玫瑰奶霜

接著，老闆娘大方灑上大量的芝麻粉和花生粉，飄散出濃濃的雙料香氣，更是令人垂涎不已。這樣多層次的用心，一杯只要65元，真的是很划算啊。

芝麻粉、花生粉



櫃檯上一杯杯「黑糖波霸鮮奶」，全是我們這幫媽媽預訂的，好期待它的滋味！

招牌黑糖波霸鮮奶



「黑糖波霸鮮奶」一上桌，頓時聽到孩子們嚷嚷「我要喝！」的聲音此起彼落...小福寶更是急著要拿一杯，看來第一口要交給小子先鑑定了。

小福寶迫不及待想喝

小福寶認真鑑定口感



【飲品】

我們一家三口點了三杯，分別是「黑糖波霸鮮奶」、「黑糖仙草鮮奶」和「冬瓜波霸加鮮奶」，帶到民宿時美麗的黑糖紋路已經融合在鮮奶中，但美味依然不減。其他媽媽有點了茶飲，據說是使用南投小農契作茶葉泡製的，可以安心飲用喔！

黑糖波霸鮮奶、黑糖仙草鮮奶、冬瓜鮮奶加波霸



【黑糖波霸鮮奶】

「黑糖波霸鮮奶」是我最期待的招牌飲品，在店內點了一杯，卻被嘴饞的小福寶搶去喝，原想說給他喝幾口沒關係，竟然瞬間被小福寶喝光光...只好再買一杯，研究看看是為什麼這杯讓他這麼著迷。

喝第一口，發現「黑糖波霸鮮奶」口感完全和預期的黑糖飲品不一樣！滿口都是濃郁的芝麻香和花生香，仔細品味，還有一絲優雅的玫瑰香氣，相較之下，珍珠的黑糖味反而淡一些，卻香Q不搶味，喝起來更像是濃醇滑順的芝麻花生波霸鮮奶，是很滿足又飽足的幸福滋味。好多媽媽朋友在旅程的後來幾天持續回購，就是衝著這杯。

黑糖波霸鮮奶





小福寶試喝一口黑糖波霸鮮奶

好喜歡黑糖波霸鮮奶

媽媽終於可以一人獨享黑糖波霸鮮奶了



【黑糖仙草鮮奶】

「黑糖仙草鮮奶」比起Q彈的「黑糖波霸鮮奶」更為清爽，在融入香醇黑糖的鮮奶中，每一口都喝得到滑嫩的仙草凍，甜而不膩。老公很喜歡這樣清涼退火的夏日飲品，連小福寶都好愛喝。

黑糖仙草鮮奶

老公細細品嚐黑糖仙草鮮奶

小福寶也要湊熱鬧喝黑糖仙草鮮奶



【冬瓜鮮奶加波霸】

一端出「冬瓜鮮奶加波霸」，小福寶看到有沒喝過的新口味很興奮，一找到我啜飲的空檔連忙喝一大口，香醇回甘的美味讓他露出滿意的笑容。精心熬煮的香甜「冬瓜茶」調和濃郁「鮮奶」，入喉時有清甜的冬瓜香尾韻，加上手炒黑糖珍珠的咬勁，不會過甜又有十足口感，令人意猶未盡。

冬瓜鮮奶加波霸



小福寶看到新口味很興奮

媽媽先喝一口冬瓜鮮奶加波霸

小福寶搶著喝冬瓜鮮奶加波霸

冬瓜鮮奶加波霸超好喝



【黑糖棒棒糖】

店內可以看到以美麗的老闆娘奈奈為主題的公仔，連滿額贈的黑糖棒棒糖上也有老闆娘的Q版卡通圖案，讓人印象深刻，滿額300元贈一支，也可一支20元加價購。店家以手炒黑糖自製的棒棒糖，有微微炙燒的黑糖焦香，天然質樸的古早味很迷人，讓小福寶怎麼吃都吃不膩。

奈奈親善大使棒棒糖

小福寶很愛黑糖棒棒糖



【鄰近景點】

鄰近「順水堂」可以順遊恆春古城的四座城門和城牆，像是在「東門」的紅磚城牆上漫步、現代感的夜景地點「漂浮城牆」、位於圓環交通要道的「南門」、海角七號知名場景「西門」、寂靜壯闊的「北門」，每一處都可感受到恆春百年古蹟的獨特韻味。

東門

東門城牆

父子倆發思古之幽情

漂浮城牆

南門

西門

北門

坦克車

「台電南部展示館」是媽媽們超推薦的免費親子景點！有各式互動遊戲、溜滑梯、地震體驗屋、4D電影，戶外也有遊戲區，在寓教於樂中學習到許多電力知識，小福寶在這裡玩得不亦樂乎，很值得帶孩子一遊。

台電南部展示館（全家合照）

台電南部展示館（電腦）

台電南部展示館（互動遊戲）

台電南部展示館（溜滑梯）

台電南部展示館（地震體驗屋）

台電南部展示館（感受地震劇烈搖晃）

台電南部展示館（4D立體劇場）



【總結】

這次來「順水堂台灣總店」朝聖，「黑糖波霸鮮奶」果然名不虛傳！以手工炒黑糖、玫瑰奶霜、花生粉和芝麻粉調製的香濃口感，是全台灣僅此一家的獨特滋味！天天喝都喝不膩，還有濃濃的幸福感。甚至有媽媽來喝過後，認真考慮是否要和老闆談加盟，把好味道帶回家鄉分享，非常推薦大家來墾丁旅遊時一定要來品嚐喔！

順水堂台灣總店

地址：屏東縣恆春鎮恆南路142號

時間：10：00－22：00（週四公休）

電話：（08）8899989