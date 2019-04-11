希拉蕊喝過！功夫茶5月初登台　將搭頂呱呱炸雞開賣



▲希拉蕊喝過！功夫茶5月初登台。（圖／頂呱呱提供)



記者黃士原／台北報導

因為美國民主黨總統參選人希拉蕊、美國R&B歌手亞瑟小子曬喝茶照而走紅的功夫茶珍珠奶茶，2018年與頂呱呱策略合作而將炸雞配珍奶的風潮帶起，現在頂呱呱將要把功夫茶引進台灣了，而且炸雞配珍奶這組合也會一起推出。

2016年4月時美國民主黨總統參選人希拉蕊（Hillary Cliton）在紐約拜票時，造訪當地功夫茶Kung Fu Tea，在吸了一大口後，她直誇「很好喝」，而連知名美國R&B歌手-亞瑟小子也曾在個人社群媒體曬喝茶照。





▲美國民主黨總統參選人希拉蕊（Hillary Cliton）在紐約拜票時，曾造訪當地功夫茶Kung Fu Tea。(圖／頂呱呱提供)



頂呱呱炸雞在2018年底攜手功夫茶在紐約市中心曼哈頓設立分店，接著預計今年5月初，頂呱呱要把這股「炸雞配珍奶」旋風將帶回台灣，將原本台灣人非常熟悉的珍奶及炸雞，翻轉出新創意，多款紐約風味手搖飲搭配帶有特殊胡椒香氣的頂呱呱炸雞及頂呱呱獨有呱呱包，想要顛覆台灣人味覺習性。

功夫茶由四位來自台灣的年輕人在美國創立，堅持使用來自台灣新鮮高山茶，成功將台式珍珠奶茶推進美國市場，在全球有將近190間門市，以販售珍珠奶茶為主，除波霸、黑白珍珠外，更有黑糖紅糖及爆珠款。