「老虎堂」設點在首爾弘大！　韓妹超愛黑糖漿...排整條賣到斷貨

點評：韓國也有老虎堂.... ？

文／羅小編

大家還記得手搖飲料打卡聖地「老虎堂」嗎？2017年11月老虎堂在臺中發跡，號稱黑糖是獨家手炒、木薯澱粉製造的珍珠粉圓每4小時就會煮一次，新鮮的黑糖珍珠鮮奶加上飲料杯上獨特的店家老虎紋招牌，短短一年內就從台中擴展到台北西門町、台北車站、士林。



▲台中知名黑糖珍珠鮮奶「老虎堂」（圖／記者屠惠剛攝）

不過去年7月遭員工踢爆手炒黑糖其實是使用黑糖濃縮糖漿，店家推出「買一送一」活動後力挽狂瀾，人氣和討論度不降反升，逆境求生存的「老虎堂」如今決定將台灣驕傲的黑糖珍珠奶茶推向國際，繼香港、馬來西亞、菲律賓，下一步決定進軍韓國！

在 Instagram 查看這則貼文 (주)타이거슈가 코리아（@krtigersugar）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 27 日 上午 1:15 張貼

根據韓媒報導，老虎堂決定循著「貢茶」在韓國成功的模式，於首爾弘益大學商圈拓展第一間店，3月5～7日為試營運，今日（8日）為正式開幕營運。有別於傳統手搖飲料通常只能採外帶的形式，首爾弘大店設有室內店面、桌椅，寬敞明亮的室內設計吸引韓國年輕人來訪，成為老虎堂首間設有室內座服務的分店。當地業者透過《每日經濟》（매일경제）表示，弘大店開業前曾實際到台灣接受訓練，相信能將台灣最道地的黑糖珍珠奶茶風味百分之百傳入韓國，在首爾街頭重現台灣傳統美味。



▲老虎堂拓點韓國首爾（圖／翻攝自Instagram@krtigersugar）

根據店家Instagram最新消息表示，5日試營運第一天店門前就排滿了來嚐鮮的韓國年輕人，即便最近首爾整座城市被霧霾籠罩、天氣陰冷，當日準備的食材、原料還是在短時間就賣完了！

►韓國遊客來台必買牛軋糖蔥餅 嫌太硬咬不動竟直接加熱...口感是？



（圖／翻攝自Instagram@krtigersugar）

其實這股「台味」旋風早就在韓國打響名號，成立於台灣高雄的連鎖飲品「貢茶」，2009年在香港拓展首間海外分店後積極拓展海外市場。2011年，當時才29歲的家庭主婦金汝珍（김여진，音譯）在新加坡品嚐到貢茶的美味，因其飲料客製化的服務符合時下年輕人追求健康養生的觀念，毅然決然在首爾弘大設立首間分店，將台式珍奶引進韓國，還請來李鍾碩、朴敘俊等韓星打廣告，打響在韓國的知名度，目前已經在韓國境內拓展400多間分店，還買下台灣母公司七成股權，成為韓國手搖飲料界的龍頭。

►韓國人鐵胃升級！飲食相剋「橘子牛奶」上市 口味是被耽誤的芒果？



在 Instagram 查看這則貼文 공차공식인스타그램（@gongcha.official）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 1 日 下午 6:35 張貼

究竟這波老虎堂「黑糖珍奶」熱潮能否像貢茶一樣在韓國持續延燒？讓我們繼續看下去......



▲老虎堂拓點韓國首爾（圖／翻攝自Instagram@krtigersugar）

老虎堂首爾弘大一號店（靠近地鐵弘大入口站9號出口）

地址：首爾特別市麻浦區諧和廣場路124，1樓（서울특별시 마포구 어울마당로 124, 1층）

營業時間：週日～週四AM11時～PM11時，週五、六AM11時～PM12時

▼▼▼想要知道更多韓國最奇葩的故事嗎？小編粉絲團新開張～歡迎來玩ㅋㅋ！

延伸影音

via Tigersugar Korea 타이거슈가、매일경제、인사이트、財訊、비즈니즈포스트