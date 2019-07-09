熱浪席捲法國！達人教你巴黎旅遊最完整的避暑攻略

點評：想去巴黎玩～～～

文／insider

歐洲熱浪今年又登上台灣新聞，法國七月初熱破40度，接下來還有幾波熱浪，去旅遊會不會有點擔心呢？歐洲除了旅館和市區商家，民居和交通工具都比較少裝冷氣，就來看看我們精選的避暑攻略，讓你在巴黎的夏日之旅也可以玩得盡興！

如何穿搭？

雖然你會看到街上的人都穿得很少很短，歐洲也沒人因為太陽大而打陽傘，但其實夏天最重要的是防曬和補水，還是把基本功做好吧！

▲夏天最重要的是防曬和補水。（圖／maxpixel提供）



輕薄、純棉的衣服是首選，寬邊帽、小扇子或手持風扇（巴黎街頭最近熱賣中）和太陽眼鏡也記得放進行李箱。到達法國後，可以選擇法式高雅時裝品牌，例如Sézanne或Comptoir des cotonniers都能讓人涼爽度夏、展現甜美或簡潔有個性的法蘭西風格。現在到八月初正是法國半價起跳的折扣季，你可以去拉法葉百貨、香榭麗舍的各大商場，邊吹冷氣、邊尋找新的打扮方式！

交通工具怎麼選？

▲地鐵1、2、5、9和14號線有冷氣。（圖／flickr提供）



巴黎大部分的公共交通都沒有空調，當天氣酷熱，跟所有乘客一起擠在車廂中真的好很想快點下車！地鐵1、2、5、9和14號線有冷氣，如果你可以用轉車的方式搭上這些路線，會舒服很多喔！如果你需要新鮮空氣，可以選擇租便宜的公共自行車Vélib代步，腳踏巴黎！

吃什麼呢？

▲有機冰品推薦。（圖／maisoncartedor提供）



吃冰的絕對是夏天不能錯過的事情。除了西岱島聖母院周邊的超級人氣老店Berthillon擁有多達七十多種口味，各區還有各式各樣的造型、來自世界各地的雪糕、冰甜點等等，世界美食重鎮巴黎，有辦法讓你每天都吃到一試成主顧的冰品！

因為錯過可惜的冰店太多，我們推薦的天然有機冰品名單有點長：

＃1法國最佳雪糕師傅 Une glace à Paris

推薦香橙胡蘿蔔薑&蕎麥杏仁脆脆口味。2015年開業的得獎名店，位在文青潮流瑪黑區，除了逛畢卡索博物館和設計師小店、喝咖啡、試試許瑋甯也排隊的猶太美食，吃冰也很適合！店內雪糕口味有二十多種。

地址：15 Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004

＃2巴黎最老牌的百種選擇 Raimo

1947年就開業的有機冰店，至今開發出一百多種口味，想想，巴黎人真幸福啊！生薑、羅勒等辛香料口味，會讓你驚喜萬分！

地址：59-61 Boulevard de Reuilly, 75012 Paris

＃3最超值的黎巴嫩Bachir

▲黎巴嫩Bachir。（圖／insider提供）



玫瑰花瓣！不吃吃看怎麼可以？珍貴的馬達加斯加香草、中東開心果雪糕，吃到就會覺得今天怎熱都沒關係了。主打有機、不到五歐元的中甜筒，可以任選口味，免費添加奶油這個價格在巴黎很平易近人！不過一般人還是很客氣地只點兩三種。如果你捨不得吃完就離開，也可以點八球一盒的冰淇淋回旅館繼續吃喔！開到晚上十點，正好太陽要下山，快來快來！

地址：58 Rue Rambuteau，75004 Paris

＃4最像料理的創意冰品Maison Carte d’Or

推薦冰淇淋馬卡龍、冰蛋白霜、水果雪貝。看到它的logo你就會發現它無所不在，因為百分百法國用料和品質廣受推崇，師傅是2016年美食獎項的金牌得主喔！

地址：18 Rue de Turenne, 75004

＃5最東方風情Restaurant la Mosquée

巴黎大清真寺Grand Mosquée 坐落在安靜的街區，美眉們可以逛完全巴黎最便宜的蒙日藥妝，再過來喝下午茶。Coupe Orientale提供摩洛哥薄荷茶、蜜糖松子仁和鳥結糖牛軋糖口味，享受沁涼的瞬間，結合伊斯蘭文化的美，這會是難忘的體驗！

地址：39 Rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 75005

＃6最高處的清涼 Scaramouche

爬上蒙馬特高地（很熱，我們建議你搭車，不要用走的）往聖心堂俯瞰巴黎前，可以到綠蔭下的愛牆拍照、尋找這家有將近30種口味的小店，酸羊奶和巧克力雪糕都很濃郁！

地址：22 rue La Vieuville, 75018 Paris

輕食與海鮮哪裡找？

夏日蔬食

▲把握夏天排毒減肥！（圖／needpix提供）



先學個法文字：bio(有機)，想找無毒美食就認準這個字吧！要像個高貴的巴黎女人，就是要吃得健康，把握夏天排毒減肥！清爽又有風味的有機輕食，在巴黎也有很多當地人喜歡。可以到Tavline這家以色列餐廳嚐嚐猶太特色的地中海料理，沒試過的中東香料和蔬果，真的會讓你張大眼睛喔！

地址：25 Rue du Roi de Sicile, 75004 Paris（建議先上官網查詢營業時間）

清涼海味

▲不如就趁著生蠔盛產的季節，來一頓海鮮餐！（圖／huitrerie-regis提供）



天氣熱，吃有起司又有肉的法國餐，感覺有點膩？不如就趁著生蠔盛產的季節，來一頓海鮮餐！法國的海產可是世界頂級的啊！吃一頓海鮮大餐，就像融進大海裡

去哪裡玩？

＃1好涼喔！

從35度衝進零下20度的空間，一定超難忘！

▲巴黎也開設了唯一一間冰吧！（圖／kube提供）

酒吧名稱叫Kube－對，冰塊！巴黎也開設了唯一一間冰吧，它非常恰如其分地選址在巴黎最前衛、自由、潮流的18區；紅磨坊和蒙馬特、聖心堂和愛牆都在這混亂而美麗的地段。冰吧特立獨行，開在隱蔽的地方，以至於它在巴黎還不是榜上有名的酒吧，但成年的每個人也許都會喜歡它！在這裡喝喝飲料，忍不住脫口一句法語：C’est sympa！（好棒啊！）

地址：5 Passage Ruelle, 75018 Paris

＃2巴黎迷航 LOST IN FRENCHLATION

▲在電影院涼快地看有英文字幕的法國電影。（圖／lostinfrenchlation.com提供）



這會是超酷的社交之夜！夏日熱辣辣，不如在電影院涼快地看有英文字幕的法國電影？也許有些台灣都沒上映喔！我們的朋友Lost in Frenchlation每逢星期五晚上8點在蒙馬特都有精選電影放映會，氣氛熱絡，你還可以與其他電影愛好者一起喝一杯呢！

＃3水中暢泳

要抵抗高溫，除了開空調，最直接的方法不就是躲到水裡去嗎？把身體埋在涼涼的池水裡放鬆一下吧，在旅行途中運動一下也很重要喔。最好的去處就是塞納河上的戶外游泳池，或者是在艾菲爾鐵塔附近的泳池，最適合你拍完照後，加入巴黎人的行列！

我們推薦幾個一早七八點就開，到晚上七八點才打烊的泳池：

．Piscine Joséphine Baker 地址：Quai François Mauriac, 75013

．Piscine de la Butte aux Cailles （這裡有彩色社區、安靜的酒吧和法國小館哦）地址：5 Place Paul Verlaine, 75013

．Piscine Keller 地址：14 Rue de l’Ingénieur Robert Keller, 75015

＃4夜遊公園

這麼熱的天氣也實在讓人太難受了，巴黎的市長最近就決定通宵開放市內幾個公園給市民，好讓大家在夜裡能有地方安靜地散散步。對於旅客來說，這正是好消息啊，想像一下與愛人在浪漫公園裡同眠在星空下，這不是電影《愛在黎明破曉時》的場景嗎？快看看你的飯店附近有什麼地方去吧！

．Place des Vosges 地址：Place des Vosges, 75004

．Jardin des Grands-Explorateurs 地址：Avenue de l’Observatoire, 75006

．Parc Montsouris 地址：2 Rue Gazan, 75014

．Parc André Citroën 地址：2 Rue Cauchy, 75015

．Parc des Buttes-Chaumon （有小廟可以登高去拍照） 地址：1 Rue Botzaris, 75019

．Square Séverine 地址：7 Rue le Vau, 75020

►►► 奢華有理，享樂無罪！帶上Visa卡出發吧！