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古亭又有古宅餐廳　百年日式宿舍化身蘭苑私廚

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▲古亭又有古宅餐廳　百年日式宿舍化身蘭苑私廚　。（圖／記者黃士原攝）
▲蘭苑私廚所前身是美式牛排餐廳，但餐廳本身是棟溫潤的日式建築，還帶著懷舊的風味。

記者黃士原／台北報導、攝影

古亭又有古宅餐廳了！由舒油頭創辦人林致兵與蘭亭和牛聯手合作打造蘭苑私廚「蘭苑私廚Orchid Court」，位置就在有許多古色古香日式宿舍的金華街上。

蘭苑私廚所前身是美式牛排餐廳，但餐廳本身是棟溫潤的日式建築，還帶著懷舊的風味，現在由蘭苑私廚重新打造，留下建築的原始風貌，回歸和風，主廚王文在西餐領域已超過三十年，曾任於台北美僑協會長達十年。

▲古亭又有古宅餐廳　百年日式宿舍化身蘭苑私廚　。（圖／記者黃士原攝）
▲包廂座位數16人，最低可接受訂位人數為6人，可接受併桌，用餐時間為4小時。

▲古亭又有古宅餐廳　百年日式宿舍化身蘭苑私廚　。（圖／記者黃士原攝）
▲吧檯。

而7月開始跟大家見面的蘭苑私廚，王文表示，將帶給大家不同以往的無國界現代料理，像是其中一道煙燻干貝西班牙冷湯，就是特別使用日本越光米稻梗來煙燻干貝，讓香氣更加不同；葡萄蝦．魚子細扁麵在奶油醬中加入許多檸檬汁，讓味道比較不膩，使用更鮮甜的葡萄蝦，最後現磨烏魚子灑在上面。

▲古亭又有古宅餐廳　百年日式宿舍化身蘭苑私廚　。（圖／記者黃士原攝）
▲煙燻干貝西班牙冷湯。

▲古亭又有古宅餐廳　百年日式宿舍化身蘭苑私廚　。（圖／記者黃士原攝）
▲葡萄蝦．魚子細扁麵。

▲古亭又有古宅餐廳　百年日式宿舍化身蘭苑私廚　。（圖／記者黃士原攝）
▲海膽美國牛菲力。

至於主菜「 海膽美國牛菲力」則是由法式傳統菜色「羅西尼牛排」來變化，王文說，他一樣用的是菲力牛排(5分熟)，淋上荷蘭醬，上面再放著馬糞海膽，最後再炙燒荷蘭醬來增加香氣。

蘭苑私廚用餐方式須事前預約，用餐前3天接受訂位，支付訂金費用之50%正式確定訂位，餐期將提供7道菜（包含1道甜點），餐費2500元，而在7月開幕月裡，餐費優惠為2000元，之後恢復為2750元。包廂座位數16人，最低可接受訂位人數為6人，可接受併桌，用餐時間為4小時。

地址：台北市金華街30巷1號
電話：(02) 2396-6031

▲古亭又有古宅餐廳　百年日式宿舍化身蘭苑私廚　。（圖／記者黃士原攝）
▲蘭苑私廚門口。

關鍵字： 美食情報 蘭苑私廚 台北市美食

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