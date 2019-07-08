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礁溪老爺酒店「雲天自助餐廳」重新開幕　晚餐160道美食吃到飽

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▲▼ 礁溪老爺酒店雲天自助餐廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪老爺酒店雲天自助餐廳。

記者蔡玟君／宜蘭報導、攝影

曾被選為台灣飯店10大夢幻早餐的礁溪老爺酒店「雲天自助餐廳」，今年有了全新風貌，經過37天重新改裝，於近日重新開幕。重新改裝後的雲天自助餐廳，在晚餐時段增加30道美食、共160道佳餚讓旅客可以吃到飽。

▲▼ 礁溪老爺酒店雲天自助餐廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪老爺酒店雲天自助餐廳改裝後重新開放。

▲▼礁溪老爺酒店雲天自助餐廳。（圖／礁溪老爺酒店提供）

▲礁溪老爺酒店雲天自助餐廳改裝後取餐動線調整。（圖／礁溪老爺酒店提供）

▲▼ 礁溪老爺酒店雲天自助餐廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲雲天自助餐廳甜點區。

礁溪老爺酒店表示，雲天自助餐廳重新改裝後，座位數略減，但有三大升級，包括動線升級，調整餐檯路線讓旅客取餐更順暢；加大座位空間，讓旅客在升級的空間舒適享用餐點；而菜色方面也再升級，晚餐菜色增加30道人氣美食，以及新增鐵板區、現點現做區與甜點區，共160道佳餚讓旅客在晚餐時段可以吃好吃滿。

▲▼礁溪老爺酒店雲天自助餐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪老爺酒店雲天自助餐廳總菜色數多達160道。

▲▼ 礁溪老爺酒店雲天自助餐廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲晚餐160道美食讓旅客可以盡情享用。

▲▼ 礁溪老爺酒店雲天自助餐廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲晚餐才喝得到的氮氣咖啡必喝。（圖／記者蔡玟君攝）

在飲品區也有亮點，除了提供鮮果氣泡水外，還提供氮氣咖啡，且只有晚餐時段喝得到，喜歡品味咖啡的旅客可不能錯過； 現點現做區則有 「老爺特製牛肉麵」主打美國牛肋條、牛筋，加入以牛大骨與蔬果熬煮的鮮美湯頭，成為晚餐時段排隊必吃料理。

地址：宜蘭縣礁溪鄉大忠村五峰路69號

關鍵字： 礁溪老爺酒店 礁溪 礁溪旅遊 宜蘭旅遊 度假旅館 星級飯店

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