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海上巨無霸破紀錄！15萬噸「世界夢號」首抵基隆港

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▲世界夢號8日首抵基隆港。（圖／記者彭懷玉攝）

▲超過15萬噸「世界夢號」8日首抵基隆港。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／基隆報導、攝影

海上巨無霸來了，星夢郵輪旗下15萬噸「世界夢號」（World Dream）今（8）日首航基隆港，以首創「母港兼掛靠港」營運模式，從香港航行到高雄港，再到基隆港，今年夏天三航次前往沖繩及石垣島，噸位數也刷新母港郵輪最高紀錄。

星夢郵輪總裁Thatcher Brown表示，連同上週及將於8月25日開展的高雄航次，世界夢號今年夏季預計將為台灣帶來1萬2000名旅客，明年3月至10月，更會增加星夢郵輪在台運營至10個航次，預計帶來超過4萬名外籍旅客。

▲世界夢號8日首抵基隆港。（圖／記者彭懷玉攝）

▲星夢郵輪總裁Thatcher Brown表示，星夢郵輪明年會增加在台運營至10個航次。

基隆市長林右昌說，15萬1000噸的世界夢號讓基隆港的郵輪產業邁向新的里程碑，船上設施不僅豐富多元，且首創「母港兼掛靠港」操作，從香港帶來3000多名旅客，在台觀光四天三夜，對台灣市場帶來極大經濟效益。之後還要從台灣載4000多名旅客到日本，嶄新的營運模式讓基隆港的郵輪更增魅力，相信也會吸引更多人到基隆觀光。

▲世界夢號8日首抵基隆港。（圖／記者彭懷玉攝）

▲世界夢號首創「母港兼掛靠港」操作，從香港帶來3000多名旅客，在台觀光四天三夜，對台灣市場帶來極大經濟效益。

交通部航港局局長郭添貴表示，這艘郵輪在台灣「母港兼掛靠港」，跟僅在台灣停留6至8小時的航程相比，多出5到8倍的觀光效益，相信這種模式未來在台灣會越來越多！郭添貴說，未來10年內會推出「跳島郵輪行程」，搭郵輪結合澎湖、金門、馬祖、蘭嶼等離島，與五個國際港做串連，相信能為台灣帶來觀光和經濟效益。

▲世界夢號8日首抵基隆港。（圖／記者彭懷玉攝）

▲20萬4000噸「環球級」郵輪將在2021年初亮相，今提前在現場展示面積約6.05坪的標準露台房。

星夢郵輪也預告，旗下首艘20萬4000噸「環球級」郵輪，載客量高達9000名旅客。今在現場展示面積約6.05坪（20平方公尺）的標準露台房，攤開沙發可變為雙人床，共可容納4名旅客，客房更融入多項人工智慧科技，包括藍牙門鎖、智慧家居系統等，預計在2021年初正式對外亮相。

▲世界夢號8日首抵基隆港。（圖／記者彭懷玉攝）

▲超過15萬噸世界夢號8日首抵基隆港，今夏預計展開日本沖繩和石垣島三航程。

關鍵字： 基隆旅遊 郵輪旅遊 郵輪旅遊 世界夢號 星夢郵輪

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