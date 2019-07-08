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全球最大室內瀑布溜滑梯、夜間動物園！新加坡4大親子必玩景點

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▲新加坡星耀樟宜。（圖／記者陳涵茵攝）

▲新加坡全新地標星耀樟宜。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／綜合報導

暑假想帶孩子們出國玩同時又想輕鬆度個假，新加坡就是親子旅遊目的地好選擇之一，新加坡擅長打造室內花園與驚奇室內景點，爸媽帶著小朋友不想曬太陽冷氣房內也能從早玩到晚。

1.星耀樟宜

▲星空花園。（圖／新加坡旅遊局）

▲星空花園6月剛開幕。（圖／新加坡旅遊局提供，下同。）

來到新加坡從機場就開始瘋玩，星耀樟宜占地13.57萬平方公尺，全館上下共有10層樓，除了世界最高室內瀑布「雨漩渦」適合拍美照以及多達280多家特色品牌與餐飲商店可血拼外，6月才開幕的「星空花園」結合七項親子遊樂設施，包含250米蹦跳網道、50米網狀步道連結成的宏利天空之網、新加坡最大的樹籬迷宮和鏡子組成的迷宮世界、奇幻滑梯等設施小朋友瘋玩。

▲星空花園。（圖／新加坡旅遊局）

▲星空花園溜滑梯。

2.新加坡環球影城

▲▼新加坡環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

▲新加坡環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

新加坡環球影城是許多親子客必玩景點，暑假檔期官方推出「環球樂一夏」限定活動，超人氣Hello Kitty與Dear Daniel將現身環球影城，且週五、週六和國定假日延長營業時間到晚上10點，夜間還有環球夜夜歡騰遊行活動。

3.新加坡夜間動物園

▲新加坡夜間動物園。（圖／新加坡旅遊局提供）

▲新加坡夜間動物園。（圖／新加坡旅遊局提供）

新加坡動物園共設有11個展區，不僅可以近距離與動物互動，新加坡動物園隔壁的「夜間野生動物園」還是全球首個展示夜間動物的野生動物園，另外還有「河川生態園」展示河川生態、探索亞馬遜河的水下奇觀。今年暑假新加坡動物園及夜間野生動物園與迪士尼真人版電影《獅子王》聯手舉辦「Circle of Life Festival」限定活動。

4.藝術科學博物館

▲新加坡藝術科學博物館。（圖／新加坡旅遊局提供）

▲新加坡藝術科學博物館暑假推出愛麗絲奇幻世界仙境互動展。

年紀稍長的大朋友建議可以去藝術科學博物館走走，今年暑假期間館方展出愛麗絲奇幻世界的「仙境」互動展，藉由展覽設置戲劇的佈景、互動環境，帶領遊客踏上愛麗絲奇妙之旅，與日本數位藝術團隊teamLab聯合舉辦「超躍未來」常設展覽，運用高科技互動，打造15項前衛數位裝置藝術，爸媽也能拍美照。

關鍵字： 新加坡旅遊 亞洲旅遊 星耀樟宜

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