走進夢幻童話薑餅屋！2020「白川鄉合掌村夜間點燈」預約方式公開

▲白川鄉合掌村夜間點燈。（圖／shutterstock.com提供）

記者蔡玟君／綜合報導

每年年初，當白雪覆蓋大地，是日本白川鄉合掌村最美時節。「2020年白川鄉合掌村夜間點燈」日程於近日公布，從1月13日至2月16日為止，只有6天時間，今年採完全預約制，只有事前預約的旅客才能入村，以下就整理出預約方式，想要欣賞這片日本最夢幻夜景可要把握申請時間，不然錯過就要再等下一個冬天到來。

▲日本白川鄉合掌村夜間點燈2020年採完全預約制。（圖／shutterstock.com）

白川鄉合掌村夜間點燈已有33年歷史，成為每年冬天北陸地區最美夜景。白川鄉觀光協會表示，由於之前展望台以發送號碼牌方式，造成許多人的不便，因此從2019年起採用全部預約制，以此控制過多觀光人潮，讓旅客能有舒適的環境欣賞夜間點燈。

2020年白川鄉合掌村夜間點燈時間為1月13、19、26日以及2月2、9、16日，點燈時間為下午17點30分至19點30分，預約方式如下：

◆點燈當日住宿合掌村內

8月初開始網路預約，抽選結果在9月10日左右與抽中的旅客聯繫，沒有收到聯絡即表示落選。

◆停車場預約

從9月10日開始預約停車場車位，先到先得，滿訂為止，一旦付款後均不退款。

停車費：每輛4000日圓

展望台門票：1000日圓

◆點燈專用巴士預約

想搭乘點燈專門巴士前往白川鄉合掌村欣賞點燈，需洽各巴士公司網站，下午17點30分之後就沒有任何公共巴士。

◆搭乘計程車

與一般車輛相同，必須持有村內停車場許可證許可才可入內，旅客必須先與一般車輛相同進行事先車位預約抽選，等到確定抽到停車證後再和計程車公司預約，另外，停車費用與一般車輛相同。

▲白天的合掌村美景。（圖／shutterstock.com）

白川鄉觀光協會也提醒，所有交通方式都採事前預約制，若是沒有預約則不能入園，同時園內也禁止無人機；白天前往合掌村觀光的旅客，若是沒有預約點燈活動，必須在下午15點前離場，展望台接駁車時間則為9點至下午14點40分為止。更多預約詳情可上官網（https://shirakawa-go.gr.jp/events/lighup-2020/）

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