達人追極光秘訣大公開！妙招讓你看極光不再累　這網站超好用

點評：這輩子一定要去看一次極光啊！

文、圖／妮可魯的飛行日記



今年最幸運的事，就是在阿拉斯加看到了極光大爆發，而且第一晚就看到了橫跨整個夜空的大海帶狀超級極光，就連午夜搭飛機去費爾班的途中都在飛機上看到極光，更過分的是，躺在airbnb的便宜小木屋裡也看到極光，一整個幸運到炸，想要知道妮可姐是如何追到幸福極光的嗎？秘訣這不就要公開了嗎？



每年過年，妮可姐都會到住在美國西雅圖的姑姑家度假，今年多了兩個旅伴Catty和P姐，本來只是想去西雅圖吃美國大牛排、懶散地在姑姑家的湖畔豪宅睡大覺，但無意間滑到一篇關於極光的報導，說今年是太陽黑子活躍期的最後一年，也就是極光大爆發的最後一年，之後雖然也能看到極光，但大爆發的機率相對較少，下一個週期要等個7~11年之類的…

我抬起頭隨口問Catty，那要不要加碼，從西雅圖飛到阿拉斯加看極光？來回機票大概7000台幣，似乎也還好…Catty頭也沒抬的說：好！

於是，本來只是打算同去西雅圖睡覺放空的P姐，突然被我們通知要在零下40度的阿拉斯加追極光….因為只有她會開車～噗哈！

出發前意外得知，搭乘子夜飛阿拉斯加的班機，有機會在飛機上就看到極光…我一聽大喜，因為買的正是半夜2點出發到費爾班的班機，因為那班飛機最便宜，缺點是下飛機是凌晨4點，租車公司還沒開門，必須要在機場打混到6點才能取車….這都不重要了!!因為我們真的在飛機上看到極光！當飛機快抵達費爾班時，極光在窗外機翼前跳舞了約20分鐘，用類單眼相機就可拍到極光（下飛機後PO上臉書，立刻被朋友酸說…你們可以原機遣返了！！）

抵達費爾班，先拍一張網紅定裝照，費爾班是阿拉斯加看極光的大本營，第一次置身極圈的感覺真是爽

01 ︱躺在車上當極光獵人

在阿拉斯加費爾班看極光，除非你是參加旅行團，否則租車是唯一的交通方式，我們在台灣就使用台灣赫茲（Taiwan Hertz）的租車服務，租了能在雪地與凍結路面行駛的四輪傳動車，且也保了全險，要在零下3、40度的極圈內開車，別說P姐很ㄘㄨㄚˋ，我們身為乘客的也很憂心呀

幸好，赫茲給我們的車開起來很穩，清晨的路面還結著凍，在陽光照射下微微冒煙，但開起來沒想像中的可怕…

取車時，赫茲租車的服務人員告訴我們，到停車場將車開走前，要先將「一條線」取下，原來，阿拉斯加的車子都靠這條線讓車不會在零下數十度的嚴酷環境中結冰，家家戶戶停車位旁都有插座，購物商場及超市的停車場也有插座，讓電流通過這條線讓車子就算在大雪中一整晚也不會凍結，奇怪，這樣傑出的發明在北海道怎麼沒看到過？這樣不是就不用辛苦地將車子從積雪裡剷出來了？？

趕快來分享我們在費爾班追極光的秘訣吧！

1.極光只有在晴天、沒下雪的夜晚才看得到，若是陰天多雲又下雪，那恭喜老爺夫人，可安心睡覺，不用浪費睡眠時間去苦追了

2.白天先去場勘，尋找四周360度沒有太高的遮蔽物，沒有光害，地勢高，又方便停車的地方，基本上往北方的極圈內開就是了，背包客棧許多人都推薦阿拉斯加輸油管那條路，但因那條路是山上，夜半視線不佳，白天一定要先去熟悉路況

3.各位女士先生，鎮重為您介紹我們追極光的利器，阿拉斯加大學費爾班校區的極光web cemera，能360度監察費爾班的天空，基本上晚上10點前都是黑茫茫的，過了10點後若在邊緣有出現綠光，各位可以穿戴好衣物，開車出發了！網址 allsky.gi.alaska.edu

我們到達白天勘查好的地點後，起初還找不到極光在哪裡，只覺得樹叢上方的雲朵有淡淡的綠，似乎有點可疑…用相機手持拍攝後，真的是綠光呀！！那就是極光～只是是微弱款的

那個阿拉斯加大學費爾班校區的極光web cemera，真的很厲害，螢幕上哪個方向有綠光，往那方向找就一定有綠光出沒，且強弱度也相呼應

大概這樣的情形持續兩小時後，我們覺得有點無聊了～最美也就像下圖那樣了。這是我們追極光的第一晚，想說根據網路上的觀測經驗，凌晨兩點以後會出現極光大爆發的機率很低，懶惰的三個女人就決定開回去睡覺補眠（是有多愛睡呀！！）

沒想到才往右邊的大馬路拐了一個彎，就發現車頭前方有異狀，一條彷彿有生命的光帶從地平線上迅速往夜空拋出

接下來，真的讓我們目瞪口呆，雖然外面只有零下40幾度，但全員下車，原來，極光真的會跳舞，且躍動的速度是千萬分之一秒，以前在雜誌上看到的極光照片再美，都比不上肉眼所見的美感，我放棄拍照，專心看著天空上的奇蹟，深怕錯過每一段極光大爆發的舞姿，想說我再怎樣努力地架腳架拍攝，也不會拍的比國家地理雜誌好吧？幸好還有Catty，用她那台超棒的類單眼放在車頂曝光，拍下了極光大爆發的紀念瞬間

因為不是超廣角鏡頭，只能捕捉到一小段極光，那夜我們看到的極光是橫越整個夜空的，像是貓眼石那樣燦爛

極光大爆發剛開始出現時，web camera的畫面如下圖，整個大爆發

在夜空上跳舞時，web camera裡的畫面也同樣壯觀，不愧是費爾班極光獵人必備的利器呀！！

02︱Airbnb便宜極光小屋看極光

費爾班市區的房子比較多，光害比較嚴重，因此，我選擇住在離費爾班機場約15分鐘車程的森林小木屋區，並用Airbnb找到一間有附桑拿的小木屋，價格約3000台幣一晚，我們三個女生分一分還蠻合算，且根據之前住宿者的評價，發現有旅客曾在小木屋前看到極光，看來可以賭一下。

穿過冰雪森林，找到我們可愛的小木屋，一樓有廚房、客廳餐桌椅、簡單的衛浴設備，暖爐前的沙發可拆成沙發床，二樓的閣樓有一張雙人床、暖氣還蠻足的，我就在追極光空檔的白天，一邊補眠，一邊追劇「孤單又燦爛的神 鬼怪」～哈哈哈哈哈

因為我們第一晚就看到極光大爆發，第二晚觀察阿拉斯加大學費爾班校區的極光web cemera，一直到半夜1點就沒啥綠光出沒～於是就很懶的決定睡覺與追劇，正當我與孔劉歐巴的愛培養的愈來愈熱烈時，發現手機上監看的螢幕有動靜！套上羽絨大衣走到小木屋前，我的媽媽咪呀～還真的是極光小木屋極光就在頭上跳舞呀！！

03︱極光自拍終極密技

外面零下40度，只有王凱蒂小姐會想要自拍！！我和P姐除了極光大爆發，是死也不肯下車，窩在車裡動都不想動，於是，這位毅力驚人的小姐憤而自救，將相機放在車頂，設定曝光20秒，然後在最後一秒時，由躲在車窗裡的P姐用手機朝她臉上打光，重複搞了好幾次，才終於拍出一張能看的極光自拍照（？）

因為20秒曝光時，Catty一動都不能動，正巧有個阿逗仔好死不死的開車經過，緊張地搖下車窗對她大喊～小姐你怎麼了？需要幫助嗎？

怕畫面糊掉的王小姐，居然完全不理那位可憐的老外，臉上保持像下圖那樣的噁爛笑容，像座蠟像般僵直在零下40度的雪地裡！！這大概對那位老外留下一輩子難以理解的心理創傷了吧！

附贈失敗作品一張



這女人就穿著一條薄紗裙，在極凍的極圈內嚇人…..為了紀念這位薄紗少女的毅力？敝雜誌首席攝影大偉哥為她P了最美的紀念照





同場加映 極圈冰雪森林





四面反光的白雪，讓阿拉斯加的冰雪森林成為網紅妮可魯及王凱蒂最愛的天然攝影棚，怎麼拍都美….

沒錯～看不到極光的白天，我們除了睡覺追劇，就是自戀的瘋狂拍雪地照呀！完全沒在管戶外室溫只有零下20度左右，那種溫水放室外會立馬結冰，喊水會結凍～！

妮可魯的飛行日記

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