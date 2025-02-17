春天能滑雪？達人推「滑春雪3大好處」爽住ClubMed「吃住＋滑雪全包」4.2萬起

▲想要避開現在的滑雪旺季，其實可以瞄準每年日本北海道的3～4月，享受其他月份沒有的「砂糖雪質」、陽光天氣，以及不用人擠人的寬廣雪地！（圖／Club Med提供，下同）

旅遊中心／綜合報導

每年12月～隔年4月，北海道的雪季總會吸引著無數滑雪愛好者，尤其在3～4月「春雪」時段，當其他地方的滑雪場已經差不多準備「打烊」之際，北海道還擁有相當足夠的雪量，不只愛滑雪的人會特別挑這個時候計畫旅行，達人也分享，因為「獨特砂糖雪質」、「氣溫適宜」、「雪道寬敞」3大優點，這段時間格外適合滑雪新手以及親子族群。

今年就到北海道「滑春雪」3大好處一次說給你聽！

好處1：期間限定的「砂糖雪質」，超友善新手和小朋友！

著有《日本滑雪渡假全攻略》、《北海道我來囉》等書的旅遊作家娜塔蝦就特別分享，「春天的雪質會讓滑雪速度變得較慢，所以更適合練習技巧，還可以避免新手暴衝的風險。」前冬季奧運資格賽國手文彥博Perry Moon也同意，「有了1、2月累積的雪量，加上北海道3、4月還會持續降雪，在春雪這段期間就具有較佳的避震效果，對於新手來說還能降低受傷機會！」

好處2：邊曬暖陽邊滑雪，舒適體驗不怕溫差大酷酷嫂

1、2月的北海道平均溫度大約落在零下6至7度，3、4月春季因為太陽漸漸探出頭來，甚至還能享受到4、5度左右的適宜氣溫！知名親子滑雪專家陳世明（Chris）也貼心提醒，「3、4月這段時間來北海道滑雪，遇到暴風雪的機率比較低，不怕臨時掃興，小朋友和初次體驗滑雪的大人，在溫暖陽光下也能同時欣賞雪景以及更舒服的滑雪體驗！」更重要的是，「室內外溫差不會像冬天那麼大，感冒風險可以降低很多！」對於家長來說，更能放鬆享受整趟旅程！

好處3：享受更寬敞的練習空間，新手壓力減輕「滑雪技能」更快Get起來

所幸「春雪」的美妙現在還沒有太多人知道，所以3、4月的北海道滑雪場人潮明顯比1、2月旺季少許多。全台最大滑雪社團創辦人小宇就幽默表示，旺季滑雪人潮就像「下水餃」一樣，會讓許多新手倍感壓力，「春雪期間不僅雪場人潮較少，對於新手來說，還能獲得更大更寬敞的練習空間！新手們不僅心理壓力降低很多，結合獨特的雪質與天氣，練習時也更不容易跌倒，讓滑雪初體驗獲得滿滿成就感！」

Club Med滿足「忙碌大人」想要好好度假的心願

住宿、教練、分級分齡滑雪課程、主題美食一次全包！孩子和爸媽也幫你顧好好

各方達人不只激推3、4月來北海道「滑春雪」，現在還有更多旅遊玩家首推入住Club Med享受全包式的旅遊體驗！

對於滑雪初心者來說，光是安排滑雪、租借雪具、住宿還有用餐，就被搞得霧煞煞，然而在Club Med度假村裡，一價全包住宿、三餐美食，還有分齡分級的滑雪課程，對於爸爸媽媽來說，最快樂的莫過於「大人小孩分開上課，學習效果更好」，放心把孩子交給專業教練，自己也可以專心學習。如果遇到不滑雪的孩子，度假村中還有兒童俱樂部，將由專業的G.O團隊，安排一整天的活動，不怕沒有「好好放電」的機會！

如果帶著長輩一起同行，也不用擔心他們會覺得無聊，因為只要在雪地玩累了，隨時都可以回到度假村休息，村中不間斷供應的食物，還能迅速幫他們補充體力。不想滑雪的話還有溫水泳池、日式風呂、室內健身房可以使用，每間度假村也都有不同的主題派對、娛樂秀可以參加，讓長輩根本沒有時間坐下來滑手機！

晚上全家人重新聚在一起，除了可以分享白天各自發生的有趣故事、難忘的雪地體驗，還能一起品嚐日本道地的火鍋、燒肉、海鮮甚至和牛與帝王蟹！只能說「一座度假村就能滿足三代人的需求」，這一趟玩回家，往後每一年都忍不住想要再下訂機票！

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指定入住區間：

•Sahoro度假村：03月21日至04月05日

•Tomamu度假村：03月21日至03月29日

•Kiroro Grand度假村：04月19日至05月04日

•Kiroro Peak度假村：04月06日至04月19日

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