買豬排套餐送炸雞柳定食！福勝亭棒球經典賽優惠現省211元

▲福勝亭「開運豬排定食套餐」。（圖／三商餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

2025年世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）即將在2月21日正式開打，餐飲業紛紛推出各種優惠，福勝亭今日宣布，即日起至2/27，憑官方FB活動截圖，點用豬排定食套餐就送炸雞柳定食，現省211元。

2025年世界棒球經典賽資格賽即將開打，日式豬排連鎖餐廳「福勝亭」也一起應援中華隊，即日起至2月27日，憑官方FB活動截圖，內用或外帶「開運豬排定食套餐」，直接送「鮮嫩炸雞柳定食」，內用還享白飯、味噌湯、高麗菜絲免費續加，原價610元特價399元，現省211元，兩人同行平均不到200元。

▲福勝亭「鮮嫩炸雞柳定食」。（圖／三商餐飲提供）

開運豬排定食是福勝亭人氣招牌，炸得金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，搭配特製醬料，每一口都是幸福滋味。鮮嫩炸雞柳定食同樣超受歡迎，雞柳條以獨家醃料調味，高溫炸至外酥內嫩，咬下去滿滿肉汁。

▲憑WBCQ門票到敘日全日餐廳用餐特價999元。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

另外，瞄準2025棒球經典賽資格賽開打，中華隊熱潮再起，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳於即起至2月底推出門票用餐優惠，凡出示2025台韓國際交流熱身賽或WBCQ門票，於平日午晚餐用餐均享成人優惠價999元，若假日用餐則享優惠價1299元，再免收1成服務費，最低約61折起。