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新北第2家！台中最狂火鍋新莊店籌備中　必吃燒酒烏骨雞鍋

▲萬客什鍋的萬客燒酒雞鍋。（圖／記者黃士原攝）

▲萬客什鍋「萬客燒酒雞鍋」。（圖／萬客什鍋提供）

記者黃士原／台北報導

繼去年7月開出永和店後，被許多網友稱為「台中最狂火鍋店」的萬客什鍋，目前籌備新北第2家店「新莊店」，正在積極召募員工。

萬客什鍋1994年創立於台中，主打個人石頭小火鍋，並且將傳統台菜入味，提供50多種台式鍋物。2021年首度進軍台北市，在開出八德店、長安東店後，去年7月進軍新北市開出永和店，今年則開始籌備新莊店，正在人力網站上積極召募員工。

▲萬客什鍋「擔擔特濃豆漿鍋」。（圖／萬客什鍋提供）

萬客什鍋菜單多達50多種品項，大致上分為石頭爆炒鍋、老饕精選鍋、剝皮辣椒鍋及燒酒麻香鍋4大類，價格358元起至598元。眾多鍋物中以燒酒烏骨雞鍋人氣最高，其靈感正來自台菜燒酒雞，以整罐19度料理米酒做為湯底，經中藥材與米酒燃點揮發，之後再加入高湯與烏骨雞，消費者還可依照個人喜好選擇全燒、半燒、不燒的料理方式。

剝皮辣椒烏骨雞鍋人氣位居第2名，先用麻油及薑片爆香，再加入烏骨雞炒香，接著放入剝皮辣椒、新鮮蛤蠣，湯頭清甜而微辣。去年永和中正店開幕時，還推出限定的「擔擔特濃豆漿鍋」，融合了豆漿的香濃與擔擔鍋略帶辛辣的味道。

▲火鍋品牌「荿蒔敘」插旗裕隆城。（圖／荿蒔敘提供）

另外，繼複合式咖啡廳「勺日」、新亞洲風味創意料理餐廳「TOK盡興食光」後，台元紡織旗下「蒔慕」團隊再推出火鍋品牌「荿蒔敘」，日前正式進駐裕隆城，同時祭出多重優惠，2月15日至2月27日4人同行1人免費，3月則是新店人享兩人同行送豬五花1份。

▲荿蒔敘湯底有9種可選，上圖為滋補養生藥膳鍋。（圖／荿蒔敘提供）

荿蒔敘湯底有日式柴魚、蔬菜養生昆布、滋補養生藥膳、田園番茄時蔬、慢燉胡椒豬肚、懷舊汕頭扁魚、招牌銷魂麻辣、香濃起司牛奶、和風壽喜燒，除了前2種免費，其他則需加價59元或79元。

主餐共有23種套餐可選擇，平價主餐有390元的特選豬五花，490元的特選牛五花、極品上等豬、鮮嫩去骨雞腿，其他還有手切松阪豬、極上霜降牛、特選嫩煎羊、頂級A5和牛、單人海陸套餐、雙人海陸套餐等，價格590元至1980元。
 

關鍵字： 美食雲 萬客什鍋 火鍋

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