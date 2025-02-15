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今年必玩3座環球影城新亮點　首座「哈利波特魔法部樂園」5月開幕

▲▼新加坡環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

▲全球多個環球影城今年都有全新設施與園區開幕。上圖為新加坡環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

放眼2025年，全球多個「環球影城」主題樂園都有新亮點，包括新加坡環球影城最新小小兵樂園，而美國奧蘭多環球影城則有全球首個「魔法部主題園區」，今年就將這些目的地列為出國旅遊的行程中吧！

▲新加坡環球影城「小小兵樂園」將於2025年2月14日正式開幕。（示意圖／UNIVERSAL DESTINATIONS）

▲▼新加坡環球影城最新「小小兵樂園」已經正式開幕。（示意圖／UNIVERSAL DESTINATIONS）

▲新加坡環球影城「小小兵樂園」將於2025年2月14日正式開幕。（示意圖／UNIVERSAL DESTINATIONS）

新加坡環球影城

新加坡環球影城最新「小小兵樂園」已於2月14日正式開幕，不僅有全球首座「小小兵舞會旋轉木馬」及「萌樂漩渦」，可愛的小小兵市集、主題美食和周邊商品，以及色彩繽紛的街道與大型打卡裝置，讓粉絲深刻感受小小兵的可愛魅力。

而漫步街頭，則有全新表演「一分鐘小小兵鬧翻天」（Minute of Minion Mayhem）！小小兵和格魯的三個女兒瑪戈、伊迪絲、艾格尼絲會現身樂園，配有臭屁槍、律動十足的舞蹈，並在表演結束後與觀眾互動合影。旅客有機會遇見小小兵、格魯、露西及格魯的女兒們等各角色。

此外，新加坡環球影城也將於2029年迎來「超級任天堂樂園」，讓樂園設施豐富與有趣程度再升級，不只日本，任天堂迷也可以到新加坡感受其魅力。

▲▼奧蘭多環球影城最新主題樂園「環球史詩宇宙」。（圖／翻攝自Universal Orlando Resort臉書專頁）

▲美國奧蘭多環球影城最新陸上主題樂園「環球史詩宇宙」將於5月開幕。（圖／翻攝自Universal Orlando Resort臉書專頁）

▲▼奧蘭多環球影城最新哈利波特魔法世界：魔法部。（圖／翻攝自Universal Orlando Resort臉書專頁）

▲全球首個「哈利波特魔法世界：魔法部」樂園就在美國奧蘭多環球影城度假區內。（圖／翻攝自Universal Orlando Resort臉書專頁）

美國奧蘭多環球影城度假區

美國奧蘭多環球影城度假區內打造的最新陸上主題樂園「環球史詩宇宙 （Universal Epic Universe）」，也是區內第5個區域，樂園將於今年5月22日開幕，包括全新「哈利波特魔法世界：魔法部」主題園區，還有超級任天堂世界、馴龍高手、闇黑宇宙、天上公園等主題，帶給旅客全新玩樂體驗。

其中「哈利波特魔法世界：魔法部」是奧蘭多環球影城第三座哈利波特主題園區，雖然目前在東京哈利波特影城中，已經有魔法部的場景可讓旅客實際參觀，但「哈利波特魔法世界：魔法部」園區，卻是全球第一個提供遊樂設施與店鋪，讓旅客可享受拍照、購物、美食、玩樂等多重體驗的地方，哈利迷們今年一定要造訪這座全球最大哈利波特樂園。

▲▼日本環球影城超級任天堂世界。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本環球影城超級任天堂世界於2024年底最新開幕的「咚奇剛國度」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼日本環球影城超級任天堂世界最新園區咚奇剛國度。（圖／記者蔡玟君攝）

日本環球影城

日本環球影城於2024年底於超級任天堂樂園園區內打造最新「咚奇剛國度」，隨著新區域的加入，讓超級任天堂世界園區面積擴大1.7倍。穿過隧道走進咚奇剛國度，首先入眼的是隱藏在綠意中黃金神殿，還有許多寫上「DK」字樣的木桶，讓旅客一秒走進野外叢林中。

園內最大亮點，就是位於黃金神殿內的遊樂設施「咚奇剛的瘋狂礦車」，走進神殿內，牆上可見各種史前時代神秘壁畫；搭上粗獷感十足的礦車，在上上下下、突然疾速急轉的軌道中，來場叢林冒險，刺激度十足，讓人不禁尖叫連連。

此外，因應電影《哆啦A夢：大雄的繪世界物語》預計於2025年3月7日上映，日本環球影城從即日起至8月17日打造全新遊樂設施「哆啦A夢4D藝術冒險~大雄的繪世界物語~」，帶大家進入繪畫中的奇幻世界，體驗前所未有的4D乘車遊。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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