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新店「趣悠天地」年底完工！觀景座階眺望碧潭堰　改造3亮點先看

▲CHILL LAND 趣悠天地全新規劃模擬圖。（圖／新北市高灘處提供）

▲想責超過萬坪的新店「CHILL LAND 趣悠天地」預計年底前完工。（模擬圖／高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

新店區溪洲河濱公園將打造休憩亮點！新北市高灘處今（17日）表示，「CHILL LAND 趣悠天地」即日起開工，預計年底前完工，逾萬坪綠地規劃「梯田漫步區」、「樂活林蔭區」、「悠活大平台區」三大區塊，延伸原有的景觀步道，串接碧潭及陽光運動區。

▲CHILL LAND 趣悠天地全新規劃模擬圖。（圖／新北市高灘處提供）

▲溪州公園混凝土板鋪面效果模擬畫面。

高灘處表示，新店區溪洲公園現況環境多為豐富草地、矮灌木及既存的喬木植栽綠地，新規劃的溪洲河濱公園爭取到「全國水環境改善計畫」補助經費，共投入4,600萬元，改造面積約為34,000平方公尺（約10,285坪）。

高灘處說，將順應自然的地形變化，規劃三大分區「梯田漫步區」、「樂活林蔭區」、「悠活大平台區」，延伸原有的景觀步道，串接碧潭及陽光運動區；並以「樂趣X悠遊」為核心概念，結合當前流行的CHILL元素，取名為「CHILL LAND 趣悠天地」。

▲CHILL LAND 趣悠天地全新規劃模擬圖。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼CHILL LAND 趣悠天地全新規劃模擬圖；入口廣場設置立體文字入口意象。

▲「CHILL LAND 趣悠天地」預計年底前完工，逾萬坪公園規劃三大區塊。（模擬圖／高灘處提供）

高灘處處長黃裕斌介紹，「梯田漫步區」利用地區落差，將砌石駁坎改造為觀景座階，民眾可眺望碧潭堰；入口廣場設置立體文字入口意象，讓民眾拍照打卡。而「樂活林蔭區」則利用茂密樹林和多變地形，結合現有兩個滯洪池、落羽松群打造靜謐城市秘境，且此區也是稀有鳥種的棲息地，能就近觀賞鳥類生態。

▲CHILL LAND 趣悠天地全新規劃模擬圖。（圖／新北市高灘處提供）

▲溪州公園現況多為喬木植栽綠地。

在「悠活大平台區」裡，使用既有薄膜遮棚下的廣場，設置休憩木平台及吧台式休憩區，以減量設計和避免影響生態環境為優先考量，打造新生態園區。且溪洲公園地勢較高，民眾可利用自然坡度遠眺對岸親情河濱公園、人工溪流及小碧潭站的優美天際線。

高灘處提醒，施工期間將有機具進出或自行車道封閉，請民眾配合改道，溪洲河濱公園2.0預計年底前完工，不妨期待全新風貌。

溪洲河濱公園「CHILL LAND 趣悠天地」
1.開車前往：一般道路銜接台64線，從景平路/106縣道出口下交流道，走新北環快永和安康段前往新店區的安業街至往溪洲路方向即抵達。
2.大眾交通：搭乘648、棕7、綠7、綠8、綠10號公車至溪頭站下車，步行11分鐘經溪洲路即可抵達。

關鍵字： 新北市旅遊 新店區旅遊 碧潭 溪洲河濱公園 CHILL LAND 趣悠天地 公園 生態園區

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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