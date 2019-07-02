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秒飛越南！板橋隱藏版「越來越愛你」 生牛河粉加了肉桂

食癮，拾影 食癮，拾影

穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市..

點評：生牛肉粉加肉桂！！聽起來好新鮮
ETtoday餓勢力

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

文、圖／食癮，拾影

唯有去過越南，才能了解對越南的癮。兩年之間的兩趟越南旅行，似乎成了一年一度的習慣，回想起旅行中的美好，是關於穿梭在車水馬龍的胡志明街頭、是關於讓人意猶未盡的河內片刻，不過，最令人回味無窮的，是那些隱藏在大街小巷之中的小吃攤，河粉、春捲、咖哩、米線，總是默默希望能將這些懷念的滋味帶回台灣。

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

一秒到日本韓國的咖啡館，這裏是一秒到越南的小餐館。也許正因近年越南旅遊的流行，使得越式料理在台北開始受到關注，當河粉米線不再只是出現於小吃攤，一間又一間具有越南色彩的小店，漸漸在台北街頭露出。而在近日，板橋新埔出現了一間專賣越南料理的文青小店：越來越愛你 l'art de phở，小而美的店舖，聚集著越南元素，喜愛越南文化的老闆夫妻，將旅行記憶放入每一道料理之中。

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

▲還未進門，眼前的鐵門與花磚地板便散發著濃濃異國氣質，著實地吸引目光。

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

幾坪大的空間，裝載的不只是餐廳與廚房，還有滿滿屬於越南的滋味。昏黃的燈光之下，有著溫柔色澤的木質傢俱，牆上的花草手繪圖紙，就像是當初在河內老城區遇見的設計小店，眼前的一切，頓時將我拉回越南旅行的記憶：「那是路邊攤最常見的調味醬呀」、「這花磚實在太像胡志明美術館了吧！」像是在尋找威利似的，我也正在店裡找尋著與腦海回憶相符的元素。

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

最喜愛的，莫過於是小小空間裡最引人注目的花草手繪牆，觀察了一下，上頭的圖樣甚至沒有重複的繪圖，宛如一片手繪花園，美得讓人捨不得移開目光，雖然喜愛環境設計，但餐館的確不大，約莫僅能容納下16～17人，四人桌有僅有一張，鄰桌之間的距離不大，若是客滿其實會感到有些擁擠。

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

與廚房共存於同一處空間，在炎熱夏季裡是稍微悶熱一些，幸好後來店家將空調調整，才不至於一邊用餐一邊揮汗如雨，而開放式的廚房，最忌諱的便是油煙問題，這裡的油煙倒也不會太重，不會太影響用餐感受。

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

▲店內不收取服務費用，採自助式的飲用水與餐具。

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

▲越風味生牛肉粉＄200元

河粉口感很Q彈，配上青蔥與九層塔非常對味，而搭配的主食生牛肉，是以熱湯燙熟的嫩口熟度，最意外的，是喜歡加了少許肉桂的湯頭，陣陣香氣配上河粉品嚐，相當好吃。

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

▲越香濃紅咖哩雞肉（飯）＄190元

加了椰奶調味，整體風味較為南洋泰式，重鹹口味則是與我在越南曾品嚐過的咖哩相似，選用雞腿肉，不過肉質口感並沒有想像中軟嫩，若是能再軟爛一些會更好，而我們相當喜愛一旁的馬鈴薯與紅蘿蔔，似乎有先經過烘烤，質地相當鬆軟。特別的是，主食除了能選擇米飯，也有提供法包，若是以法包搭配咖哩，是更具有越式情懷的料理。另外，兩份餐點皆有附贈的青木瓜絲很好吃，清爽解膩。

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

▲點一份餐皆會附贈一杯冷泡茶，這天是南非國寶茶，輕輕的草本香氣與重口味的料理相當合口。

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

▲越香酥炸手工傳統春捲＄90元

原先想點生鮮蝦春捲，可惜試營運期間備料還不足夠，只好下回有機會再試試了。店家推薦的傳統炸春捲，吃起來是極為酥脆，雖說內餡的肉末稍嫌單調，但整體仍是一道好吃涮嘴的點心。

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

▲越解膩檸檬金桔汽水＄90元、越清涼椰子水（含果肉）＄70元

是第一次遇見餐廳使用不鏽鋼冰塊，感到新奇。兩樣飲品表現皆是中規中矩，較喜歡椰子水帶有果肉的口感，再搭配清甜的氣息，便讓人有種頓時來到東南亞的度假感。

▲▼新北板橋越來越愛你 l`art de phở。（圖／食癮，拾影 提供）

仍在試營運期間的越來越愛你，目前菜單品項還不完整，每日提供的餐點也不穩定，但想必上了軌道之後，會是一間相當有特色的小餐館，期待未來的越南咖啡與更多越式餐點，若能在台北用一道道料理回味越南旅行，也是一種難得的幸福。

越來越愛你 l'art de phở

地址：新北市板橋區民有街10號（新埔站一號出口）
營業時間：11:30-14:30、17:00-20:30（每週一店休）
每人低消$100元、用餐時間90分鐘

食癮，拾影
穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市裡、巷弄中、家門旁的秘密美食，熱愛探索擁有故事的角落。
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關鍵字： 越來越愛你 新北市美食 板橋美食 美食情報 食癮，拾影 捷運新埔站美食

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